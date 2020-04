Târgu-Mureș: Finanțare de 1,2 milioane de euro pentru un Centru Multifuncțional pentru persoane defavorizate

Share



Primăria municipiului Târgu-Mureș vine în ajutorul persoanelor din zonele marginalizate, prin construirea, echiparea și dotarea unui Centru Multifuncțional. Contractul de finanțare nerambursabilă semnat de către primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, și Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, alocă peste 6 milioane de lei pentru realizarea unui spațiu de sprijin ce va putea garanta dreptul fiecărei persoane sau colectivități aflate într-o situație de nevoie socială, de natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare și nediscriminatorii. Contractul de finanțare va fi susținut din bugetul POR 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

”Finanțăm prin acest proiect un centru multifuncțional destinat cu prioritate comunității defavorizate din municipiul Târgu-Mureș, unde lipsește o infrastructură educațională, o comunitate cu o stare de sănătate precară. Existența acestui centru multifuncțional, încălzit, modern, curat, dotat, poate reprezenta atât pentru tinerii, cât si pentru vârstnicii din zonă, șansa unui viitor mai bun, un viitor care îi include în cadrul societății și care le oferă o șansă și posibilitatea unui trai decent. Pentru copiii fără posibilități materiale, centrul multifuncțional, le oferă condițiile necesare desfășurării unui act de învățământ corespunzător, prin punerea la depoziție a unor încăperi special amenajate si echipate destinate studiului si cercetării. De asemenea, datorită acestui proiect și a serviciilor prevăzute de către Primăria municipiului Târgu-Mureș, în cadrul Centrului, persoanele defavorizate au șansa de a beneficia de servicii specializate de consiliere psihologică, dar și de consiliere profesională”, a declarat Simion Crețu.

Descrierea investiției

Proiectul propune construirea unui centru multifuncțional, cu regimul de înălțime parter plus etaj, destinat utilizării publice pentru activități educative, socioculturale și recreative, inclusiv realizarea unei amenajări exterioare cu spații pietonale, locuri de parcare, realizarea unui parc cu amfiteatru, spațiu de joacă pentru copii, zonă de odihna și relaxare. Centrul multifuncțional va fi construit în zona urbană marginalizată Băneasa – Mureșeni și va deservi peste 780 persoane.

Această zonă este formată din case locuite preponderent de persoane care se declară romi. De asemenea, în zona exista și unele construcții improvizate din diverse materiale (lemn, resturi din construcții, prelate etc.). Un procent de 76,92% din locuințe au o singură cameră, 19,23% au două camere și 3,85% au un adăpost în care spațiul interior nu se poate numi cameră Peste 64% din locuitorii Zonei Dealului au între 0 -17 ani, lucru justificat și de faptul că multe familii sunt formate din 5 sau 6 persoane, dar sunt și familii formate din 9 sau 10 persoane care locuiesc împreună, marea majoritate a acestora fiind tineri minori. În Zona Marginalizată Dealului, media de școlarizare a persoanelor de etnie romă este de 5 clase, înregistrându-se însă un trend ascendent, copiii ajungând astăzi la 8 clase. Puțini dintre locuitorii zonei sunt angajați, iar cei care au de lucru muncesc de obicei sezonier, la culesul fructelor și al legumelor sau ca zugravi, electricieni etc. De asemenea, o parte dintre locuitori sunt angajați la serviciul de salubritate. Cea mai gravă problemă privind locuirea este situația actelor pentru teren. Astfel, aproximativ 110 familii nu au act de proprietate pentru teren. În aceasta zonă multe persoane nu au acte (inclusiv tineri), sau au acte cu alt domiciliu decât în realitate.

În acest context, a fost propusă construirea unui centru multifuncțional cu o suprafață desfășurată de 619,48 de metri pătrați, ce va avea cabinet medical (inclusiv anexe), sală multifuncțională, sală de terapii ocupaționale, sală de activități, sală de educație formală și non-formală, sală de limoterapie, grupuri sanitare, cabinete consiliere. Clădirea va fi racordată la rețelele edilitare de alimentare cu apă, canalizare și electricitate. Prin proiect se asigură și trei locuri de parcare. Proiectul mai prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin montarea unui sistem complet de pompe de căldură ce asigură producerea energiei termice necesară încălzirii spațiilor în perioada rece a anului și prepararea apei calde menajere pentru întreaga investiție. Este prevăzută, de asemenea, montarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice, a unui sistem de iluminat led, dar și minimizarea deșeurilor generate, prin achiziționarea de euro-containere specializate pentru gunoi menajer, sticlă, plastic și hârtie.

Prin intermediul centrului, persoanele marginalizate vor avea șansa de a beneficia de asistență medicală și psihologică, la cerere, în caz de nevoie. Prin intermediul sălii de terapie ocupațională și a sălii de activități, persoanele marginalizate vor avea posibilitatea de a-și descoperi abilitățile practice și vocaționale, abilitați care vor contribui la angajarea lor, respectiv la integrarea în societate. Sala de limoterapie va permite socializarea persoanelor marginalizate, le va ajuta la activitățile de lucru în echipă și legarea de noi prietenii.

Detalii despre contractul de finanțare

Proiectul cu titlul ”Reamenajarea spatiilor urbane cu centru multifuncțional in zonele de locuit marginalizate în vederea creșterii de facilitați destinate utilizării publice in zone marginalizate din municipiul Târgu-Mureș” are o valoare totală de 6.065.400,45 de lei, din care din care valoarea finanțării nerambursabile este de 5.902.109,24 de lei, aproximativ 1.290.000 de euro. Fondurile nerambursabile solicitate sunt alocate din bugetul aferent Regiunii Centru pentru Axa Prioritară 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

