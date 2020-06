Anunț important făcut de consilierul județean Vasile Boloș!

Share



Seniorul de vârstă al consilierilor județeni din Mureș, social-democratul Vasile Boloș, a anunțat joi, 25 iunie, în plenul Consiliului Județean Mureș, că acest mandat de consilier județean, al patrulea, va fi și ultimul din CV-ul său politic.

Redăm, în rândurile de mai jos, alocuțiunea susținută de consilierul județean Vasile Boloș, intitulată ”Un gest firesc”:

”Domnule președinte,

Domnilor vicepreședinți,

Doamnelor și domnilor consilieri,

Intr-o desfășurare firească a vieții, fără prezența atât de bulversantă a pandemiei de Covid-19, ședinta Consiliului Județean din luna iunie ar fi trebuit să încheie mandatul 2016-2020. Faptul că s-a procedat la o prelungire excepțională a mandatului acestui for în componența de față consider că nu este un impediment pentru a vă adresa azi cele ce urmează.

Viața cu legitățile sale imuabile face ca multe din procesele care au loc în societate să aibă o ciclicitate bine definită. Știind acest lucru încadrarea într-un asemnea ciclu o percepem ca fiind ceva obiectiv. Raționalitatea, care ne definește ca ființe umane evoluate, ne spune că ieșirea din această ciclicitate nu are efecte benefice. Reflecția de mai sus o fac gândindu-mă și la experiențele de viață pe care le-am parcurs până la această vârstă și care, fiecare în parte, mi-au confirmat valabilitatea acestui principiu.

Cu mai bine de 17 ani în urmă am considerat că, în contextul vremii de atunci și în concordanță cu principiile de viață socială în comunitatea din care fac parte, trebuie să mă afiliez și să activez ca membru în Partidul Social Democrat. Nu doresc să dezvolt acum care au fost motivațiile profunde ale acestei opțiuni doctrinare și politice căreia i-am rămas loial și azi.

Am avut șansa ca pe parcursul acestei perioade de timp să desfășor o activitate, în limitele mele de competență la diferite nivele de responsabilitate, în cadrul Organizației PSD Târgu Mureș, PSD Mureș, Consiliul Național PSD precum și în cadrul Comisiei naționale de etică a PSD. Cum viața unui partid de importanța și mărimea Partidului Social Democrat este una complexă și plină de sinuozități am resimțit și eu în cadrul ”carierei” mele politice acest lucru.

Mă bucur că pe parcursul a patru mandate consecutive, începând din anul 2004, în calitate de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș, am avut onoarea să-i reprezint, alături și de alți colegi, pe cetățenii care au votat ca Partidul Social Democrat să le apere interesele în cadrul acestui important for democratic. Un bilanț al activității desfășurate în calitatea de consilier județean este greu de făcut, decelarea contribuției avute în bunul mers al acestui for nefiind ușor cuantificabilă. M-am străduit să-mi respect cu bună credință angajamentul făcut de fiecare dată la investirea pentru un nou mandat.

Se cuvine ca acum, cu foarte puțin timp înainte de încheierea celui de-al patrulea mandat, să mulțumesc colegilor de partid și în mod deosebit cetățenilor județului Mureș, care m-au votat, pentru încrederea acordată în tot acest timp.

Având în vedere vârsta la care am ajuns, știut fiind faptul că în momentul de față sunt decanul de vârstă al Consiliului Județean Mureș, consider că este momentul să mă ”pensionez” și din cadrul activității de consilier județean motiv pentru care nu voi mai candida pentru a obține un nou mandat. Voi rămâne, cu acceptul colegilor de partid, să activez ca un ”consilier județean asociat” viitorului grup de consilieri PSD din cadrul Consiliului Județean Mureș și voi sprijini din ”linia a doua”, în limitele oferite de starea sănătății, activitățile acestei grup. Analogia cu calitatea de profesor universitar asociat pe care o am la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie este valabilă într-o oarecare măsură.

Am încrederea că și grupul de consilieri PSD din cadrul viitorului Consiliu Județean Mureș va avea resursele și determinarea să facă în așa fel ca valorile social-democrate, atât de importante pentru un segment major al populației din județul Mureș, să fie promovate în viața social-politică a județului nostru.

Imi exprim speranța că gestul meu, explicat în cele de mai sus, va fi interpretat ca fiind unul dintre cele mai firești. Vă asigur că respectul față de toți membrii Consiliului Județean Mureș, atât consilieri cât și personal angajat al acestuia, va rămâne și pe viitor o constantă a atitudinii mele și din noul meu statut de ”consilier județean asociat”.

Va mulțumesc pentru atenție.

Prof. univ. em. dr. ing. Vasile Boloș”

(Redacția)