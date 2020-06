Un singur consilier local reghinean și-a prezentat anual raportul de activitate! Ceilalți n-au făcut nimic?!

Share



Doar un consilier local din cei 19 câți numără Consiliul Local Reghin, respectiv social-democratul Ovidiu Mihai Marian, și-a făcut public, în mandatul 2016-2020, an de an, raportul anual de activitate.

Potrivit paginii web a Primăriei municipiului Reghin, www.primariareghin.ro, la sfârșitul anului 2016 și-au depus raportul de activitate opt consilieri locali, cifră care s-a ”subțiat” considerabil în anii următori. Astfel, cetățenii din ”Orașul Viorilor” interesați de modul în care aleșii locali și-au făcut datoria față de comunitate au trebuit să se mulțumească cu doar cinci rapoarte de activitate la finalul anului 2017 și doar cu două asemenea documente de sinteză pentru activitatea din anii 2018 și 2019.

Ovidiu Mihai Marian: ”Este o obligație morală, din respect pentru cetățeni”

Spre cinstea sa (și desigur spre rușinea celorlalți), doar Ovidiu Mihai Marian (PSD) a bifat în fiecare an, de patru ori, acest gest minim de respect față de reghineni.

Au mai încercat, și au reușit să își facă publice două din cele patru rapoarte anuale de activitate aferente anilor 2016, 2017, 2018 și 2019, consilierii locali Ionuț-Ovidiu Cengher, Gavril Danciu și Florina Mădălina Grama.

Probabil atât s-a putut.

”În primul rând, așa este regulamentul și este o obligație morală, din respect pentru cetățeni, să le spunem ce am făcut în decursul unui an de mandat al Consiliului Local. Mi-am întocmit raportul de activitate din obișnuință, cred că e normal să facă toți consilierii locali așa, chiar dacă de cele mai multe ori se repetă unele activități sau funcții pe care le îndeplinim. Se mai întâmplă să avem activități sau funcții noi, iar cetățeanul este bine să fie informat despre activitățile noastre din decursul unui an de mandat”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, consilierul local Ovidiu Mihai Marian.

Cine sunt consilierii locali din Reghin

Conform site-ului Primăriei municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin are următoarea componență: Claudiu Gabriel Bîndilă (PNL), Bodó József Zoltán (UDMR), Ionuț-Ovidiu Cengher (PNL), Dorel Ioan Cioba (PNL), Gavril Danciu (PSD), Demeter Maria (PSD), Florina Mădălina Grama (PSD), Győrfi Ștefan (UDMR), Gheorghe Horea (PSD), Kelemen Szabolcs (UDMR), Daniela Luca (PSD), Ovidiu Mihai Marian (PSD), Márk Endre Dezső (UDMR), Nagy András (UDMR), Mihai Pădurean (PSD), Dragoș-Cristian Pui (PSD), Alexandru Pușcaș (PSD), Rus Dan Dorul (PMP) și Tudor Veronka (UDMR).

Obligație, nu moft

Le reamintim consilierilor locali că prezentarea raportului de activitate nu este un moft, ci o obligație inserată în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Reghin, document care la articolul 186 stipulează următoarele: ”Consilierii locali sunt obligați ca la sfârșitul fiecărui an calendaristic să înainteze secretarului municipiului un Raport anual de activitate, care va fi adus la cunoștința publică prin grija secretarului municipiului.”

Propunerea Zi de Zi: consilierii fără rapoarte de activitate, ”out” de pe listele de candidați!

În acest context, cotidianul Zi de Zi solicită conducerilor partidelor politice din județul Mureș să demonstreze respect față de alegători și în urma unor analize interne serioase și pertinente să ”îi uite” în afara listelor de candidați la alegerile locale din acest an pe cei care ”au uitat” la rândul lor să îndeplinească o condiție minimă de bun simț din ABC-ul unui om de administrație: să comunice, o dată într-un an, ce a făcut concret pentru cetățenii pe care i-a reprezentat.

Vom continua, în zilele următoare, cu analize similare și la nivelul altor Consilii Locale (și chiar cu Consiliul Județean Mureș) din județul Mureș.

Alex TOTH