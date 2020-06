FOTO: Comuna Batoș, grijă pentru o dezvoltare curată și armonioasă

Share



Dacă e să faci un film de prezentare despre comuna Batoș, ai nevoie de multă peliculă să poți acoperi tot ceea ce poate oferi comuna de pe Valea Luțului. Dincolo de pandemie, stări de urgență și alertă, viața în comuna Batoș și-a văzut de mersul ei firesc, strădania oamenilor de aici fiind și în aceste vremuri la parametrii cei normali.

Dincolo de pitorescul zonei, prioritare pentru bunăstarea comunei sunt proiectele derulate de către administrația locală condusă de Dumitru Dinu Cotoi, deloc puține, destinate diferitelor domenii, începând cu educația, sănătatea, agricultura, terminând cu infrastructura menită să îmbunătățească condițiile de trai ale locuitorilor.

Grijă pentru educație și sănătate

Să începem cu educația, capitol unde comuna Batoș are câteva realizări notabile. Dar mereu mai e loc și de mai bine, dovadă că se lucrează la reabilitarea grădiniței din localitatea Dedrad, proiect derulat prin PNDL, la fel și în cazul dispensarului uman din localitatea de reședință a comunei.

„În acest an nu există nici o sursă de finanțare pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale din Batoș. Cu toate astea, avem pregătit studiul de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea școlii din Batoș. Așteptăm să se dea drumul la o sursă de finanțare pe care să o accesăm și să ne apucăm apoi de treabă. Deși este cuprinsă în acest proiect și reabilitarea sălii de sport, voi propune în prima ședință de consiliu local ca reparația interiorului sălii de sport să fie făcută din bugetul local , lucrare care nu mai poate suferi amânare. Sunt lucruri care pot pune în pericol sănătatea elevilor , fapt pentru care e nevoie urgentă de o reabilitare a interiorului sălii, să schimbăm pardoseala, să zugrăvim, să facem un minim de lucrări care să asigure buna desfășurare a activității orelor de sport. Am considerat întotdeauna că elevii, copiii noștri trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții astfel încât ei să-și poată desfășura procesul educațional cât mai bine”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Tot legat de grija față de tineri, terenurile de sport din Batoș și Dedrad sunt puse la punct, la fel și parcurile de joacă destinate copiilor.

„Deși mai sunt anumite restricții ca urmare a stării de alertă, și aici mă refer la folosirea terenurilor de sport, acestea sunt deja pregătite la nivelul comunei . Un astfel de teren a fost finalizat la Dedrad, iar cel de la Batoș a fost dotat cu un gazon sintetic nou. Așteptăm să treacă această stare de alertă, astfel ca iubitorii sportului să se poată bucura de cele două terenuri. Mai mult de atâta, în toate parcurile din localitățile aparținătoare comunei, am amenajat mese pentru cei care vor să practice tenisul de masă”, a precizat primarul comunei Batoș.

Infrastructura, prioritară

Una din preocupările de bază o reprezintă infrastructura, unde veștile cele bune anunță noi kilometri de asfalt.

„Cu câteva zile în urmă a fost semnat contractul de execuție cu firma câștigătoare a licitației, astfel încât în scurt timp vor începe lucrările de asfaltare. Toate străzile urmează să fie asfaltate, lucru care se va întâmpla în două etape . O etapă va avea loc în cursul acestui an , cea de a doua etapă fiind programată în cursul anului viitor. În acest an vor fi asfaltați 6 kilometri de drum, iar anul viitor alți 6 kilometri. Este vorba de ulițele din comună. Cei șase kilometri de asfalt din acest an sunt împărțiți pe fiecare sat. În prima etapă am căutat să rezolvăm ulițele din comună mai intens circulate, cu populație mai numeroasă. Pe parcurs vor fi rezolvate toate ulițele din comuna Batoș, practic va fi asfalt pe toate străzile și ulițele din comună”, a spus Dumitru Cotoi.

O preocupare sporită se acordă drumurilor de câmp și trotuarelor . În acest sens, toate străzile și ulițele din comună urmează să beneficieze nu doar de asfalt, ci și de condiții pentru pietoni. La fel și în ce privește iluminatul public, accesul la internet precum și asigurararea utilităților sociale, respectiv capelele mortuare din satele comunei.

„Iluminatul public în comuna Batoș este unul pus la punct, nu am mai avut așa ceva niciodată. Pe fiecare stâlp este o lampă cu led, economice , puternice, fapt pentru care putem spune că beneficiem de un iluminat public performant în toate satele comunei. În ce privește capelele mortuare, ele există în toate satele comunei, mai puțin la Uila. E construită, ridicată , se tencuiește, se montează geamurile și cât de curând urmează să fie dată în folosință. Ne-am gândit și la accesul gratuit la internet, fapt pentru care ne-am înscris în vederea obținerii unei finanțări pentru a asigura în toate satele comunei internet gratuit prin rețeaua Wi-Fi, în special în zonele mai circulate, în parcuri, în preajma școlilor, astfel ca locuitorii comunei să poată avea acces gratuit la internet la ei în localitate”, a punctat primarul comunei Batoș.

Grijă pentru curețenia comunei

Deloc de neglijat este și munca depusă de cei din cadrul serviciului de gospodărire comunală, menită să asigure comunei un aspect curat și sănătos.„Avem o echipă de gospodărie comunală care își face pe deplin treaba. Tunde iarba, desfundă poduri, podețe, fac podețe noi, pietruiesc, practic se îngrijesc de felul de lucrări gospodărești care trebuiesc făcute într-o comună. În fiecare sat am avut diferite lucrări gospodărești, am făcut poduri, podețe. Cele vechi din lemn erau destul de uzate, fapt pentru care am făcut altele noi din structură metalică şi beton. Am făcut astfel de podețe atât pe Luțul mare cât și pe Luțul mic. Pot spune că avem mare noroc cu oamenii care activează în cadrul acestui serviciu, cu utilajele care le avem în dotare, orice problemă care apare este rezolvată în timp optim. Am căutat ca în fiecare sat să fie câte o persoană care să răspundă de anumite lucrări, dar în momentele în care sunt lucrări mai ample și mai urgente, din toate satele se adună oamenii pentru a rezolva problema”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi.

Anul trecut apa a dat de cap locuitorilor din Batoș, fapt pentru care s-a trecut la amenajaerea albiei Luțului.

„A fost o problemă în ce privește Luțul, astfel în urma bunei colaborări cu conducerea celor de la Apele Române s-au făcut lucrări de decolmatare și curățare a pârâului Luț. Astfel, s-a reprofilat albia, s-a refăcut digul. Să sperăm că ne vor sprijini și în continuare să puteam acoperi și alte zone ale Luțului care încă creează probleme . Era şi mai este necesară o astfel de lucrare, date fiind problemele pe care le-am avut , când apa mare a provocat pagube”, a precizat Dinu Cotoi.

Grijă pentru fermieri și sănătatea mediului

Vești bune se anunță și pentru fermierii din comuna Batoș, mai exact pentru crescătorii de animale, care se vor putea folosi în cel mai scurt timp de noua investiție a Primăriei Batoș, platforma de colectare a gunoiului de grajd , proiect în valoare de 2,2 milioane de lei derulat prin Ministerul Mediului și finanțat de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

„Am primit în acest an utilajele necesare pentru platforma de gunoi de grajd. Construcția ei este aprope gata, mai sunt necesare unele mici finisaje. Avem certitudinea că până la finele acestei luni această investiție va fi funcțională. Am privit cu oarecare suspciune această investiție, în sensul în care , ne puneam problema cum îi vom convinge pe fermieri să-și schimbe mentalitatea și forma de lucru până la urmă. De când e lumea, omul știa că iarna își încară gunoiul de grajd în căruță și îl împrăștia pe câmp. Normele de protecția mediului impuse de Uniunea Europeană prevăd alte lucruri, printre care și această platformă pentru depozitarea gunoiului de grajd , precum și perioada în care acest gunoi va fi dus pe câmp.Crescătorii de animale vor fi constrânși să folosească această platformă , în caz contrar nu vor mai putea beneficia de subvenții pe cap de animal. Este o investiție necesară, dar și benefică în timp. Poate acum nu realizăm importanța ei, dar având în vedere elementele chimice care nu vor mai putea pătrunde în pânza freatică, vom putea evita apariția anumitor boli. Tot legat de agricultură,vreau să menţionez faptul că toţi fermierii au primit actele necesare pentru a-şi putea depune dosarele de solicitare a subvenţiei pe suprafaţa de teren la APIA ”, a precizat Dinu Cotoi.

Vești bune pentru Sărbătoarea Mărului

Se știe faptul că la nivelul comunei Batoș, grație etniilor care conviețuiesc aici, au loc peste an numeroase manifestări culturale menite să pună în valoare tradițiile și obiceiurile fiecăruia, toate acestea culminând în luna octombrie cu Sărbătoarea Mărului.

„În luna martie, printr-o dispoziție de primar am făcut o rectificare de buget, astfel că suma de 40.000 destinată Sărbătorii Mărului din acest an a fost redirecționată către situația de urgență . Deși a fost un an cu nopți reci, condițiile meteo au afectat pomicultura, totuși prognoza este una bună în ce privește producția de mere din acest an . Vom organiza și în acest an această sărbătoare, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și producție bună, care sperăm să fie, cu producători locali , cu ansambluri și artiști locali, cu tot ce trebuie asigurat local, fără mari cheltuiele, astfel încât să ne putem bucura de această binecuvântare oferită de Sărbătoarea Mărului. De regulă, Sărbătoarea Mărului era organizată în al doilea weekend din octombrie, iar pentru acest an ne vom adapta condițiilor , în funcție și de cum vor fi alegerile și alte situații”, a spus primarul comunei Batoș.

Grijă pentru un trai liniștit

Farmecul pitoresc al comunei, liniștea existentă aici fac ca mulți de la oraș să-și îndrepte atenția spre zona Batoșului.

„Cu pandemia asta, cu obligativitatea de a sta în casă, am primit foarte multe telefoane, solicitări de la persoane care locuiesc la bloc la Reghin care și-au exprimat dorința de cumpăra , fie o casă, fie un teren unde să-și construiască o casă. Batoșul este o comună aproape de Reghin, oferă toate condițiile, apă, gaz, curent, urmează și canalizarea. De asemenea, drumul județean care traversează comuna este unul foarte bun. Sunt aspecte care întăresc ideea prin care mulți își exprimă intenția de a se muta aici. Mai mult de atât, zona noastră e una liniștită, traficul nu este unul încărcat cu mașini mari, nemaivorbind de farmecul pitoresc al reliefului existent la noi”, a subliniat primarul Dumitru Dinu Cotoi. Filmul de prezentare al comunei Batoș nu putea fi complet fără componenta turistică, o preocupare relativ nouă a conducerii primăriei care urmează să fie amplu exploatată în perioada următoare, având în vedere că zona Batoșului are multe de oferit vizitatorilor, dacă e să ne referim doar la Crama Liliac, lacurile de pescuit , noul complex de agrement ”La Hanul Cailor”, doar câteva din frumusețile comunei Batoș care pot fi puse în valoare.