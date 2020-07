FOTO: Băile sărate Ideciu, deschise pentru noul sezon estival

Share



Băile sărate de la Ideciu de Jos și-au deschis porțile în noul sezon estival sâmbătă, 4 iulie, prilej pentru locuitorii zonei, și nu numai, să se bucure de afecțiunile terapeutice ale apei sărate și a nămolurilor minerale. Ca și așezare, stațiunea balneoclimaterică Ideciu de Jos se află la o altitudine de 550 de metri, în zona superioară a râului Mureș, între Munții Gurghiului și râul Mureș, la o distanță de 7 kilometri. „Dată fiind această perioadă, am avut anumite discuții cu cei de la DSP Mureș care ne-au îndrumat să facem exact ce e necesar pentru a putea deschide ștrandul. Ne-am dorit foarte tare acest lucru deoarece apa sărată este un remediu natural, extrem de benefică pentru sănătatea fiecărui om. Ne bucură extrem de tare faptul că am reușit să deschidem ștrandul. Dacă ne uităm la anii trecuți, pe lângă faptul că foarte multă lume a trecut pragul acestor băi sărate, au avut și anumite beneficii. Au fost mulțumiți astfel încât a început să vină lumea din mai multe părți. Era păcat să pierdem un an de zile în care să nu poți oferi oamenilor acest remediu natural care este apa sărată, să profite de ea, să-și pună sănătatea la punct”, a declarat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Efectele terapeutice ale apei sărate

Ștrandul din Ideciu de Jos este renumit atât pentru apa sărată (clorură de sodiu 200-300 grame/litru, calciu, magneziu, fluor, iod, brom, sulf, fier), cât și pentru nămolurile minerale existente (nămol sapropelic cu substanțe radioactive cu un conținut de fuliculină și progesteron). Cei care trec pragul băilor sărate se pot trata pentru anumite afecțiuni ale sistemului nervos: nevroză astenică, aparatului respirator: bronșită cronică, astmul bronșic, precum și în ce privește problemele ginecologice: anexită, metroanexită, vulgovaginită, leucoree (sub formă de băi sau irigație vaginală, tampon vaginal). Băile mai sunt indicate pentru cei cu reumatism: poliartrită reumatoidă, rematisme inflamatoare cronice seronegative (boala lui Bechrew), boală degenerativă articulară (atrozele) și pentru reumatismul abarticular: bursitele, miosite, mialgii, periartrită scapuloumerală, algodistrofiile.

Și în acest an, gazdele pun la dispoziția celor care trec pragul ștrandului cele mai bune condiții de relaxare, cum o fac de altfel în fiecare an. „În fiecare an aducem îmbunătățiri ștrandului în ce privește condițiile, astfel ca aceastea să fie cât mai bune pentru cei care trec pragul băilor sărate. În fiecare an trebuie să fim pe placul oamenilor, astfel ca ei să fie mulțimuți de ceea ce găsesc la noi. Mă repet, cei care au trecut pragul băilor sărate au putut observa pe viu diferențele de la an la an. Desigur, mai sunt multe lucruri de făcut, de pus la punct, dar consider că și până acum s-au făcut foarte multe lucruri, iar condițiile existente în momentul de față sunt bune. Chiar dacă am avut parte de câteva zile mai puțin însorite, lumea își arată înteresul, fapt ce ne bucură, premize pentru ca lumea să vină la ștrand atunci când vremea frumoasă își va intra din nou în drepturi”, a precizat Lucian Feier Lăurean.

Ștrandul este deschis de luni până duminică în intervalul orar 8.30 – 21.00, prețul de intrare fiind de 15 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Pentru cei care optează pentru un șezlong, prețurile sunt de 10 lei – șezlong mare și 5 lei – șezlong mic. De asemenea, ștrandul dispune de o terasă unde se poate servi masa, cabine de dezbrăcare, dușuri cu apă rece și caldă și un spațiu pentru împachetări cu nămol, dotat cu un recipient pentru depozitarea nămolului.