Nicolae Ploeșteanu, candidat de AUR la Primăria Târgu Mureș

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu și-a lansat oficial luni, 3 august, candidatura pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), la alegerile locale care se vor desfășura în acest an, în data de 27 septembrie.

Evenimentul de lansare a avut loc în Piața Teatrului din Târgu Mureș, locație unde a poposit și Caravana AUR, în prezența lui George Simion, co-președinte național al partidului.

”Am pornit această platformă pentru a permite oamenilor onești să se reprezinte singuri în comunitățile lor și la nivel central. Este important să reușim să reunim românii în jurul acelorași valori. Unul din cei patru piloni este credința creștină, credem în familie ca stâlp al societății, în națiune și în libertate. Am ales să luptăm și vom lupta oricât de greu sau de lung este acest drum, așa să ne ajute Dumnezeu. Teama este cea mai mare problemă cu care se confruntă românul, lipsa de perspectivă și din cauza lipsei de speranță pleacă românii din țară. Am înființat AUR pentru a arăta că avem și cu cine vota, nu doar să votăm răul cel mai mic. Vrem să arătăm că există oameni care merită susținuți și care merită votați, și care vor fi constanți în lupta asta”, a declarat George Simion.

”Mă interesează ca Târgu Mureșul să aibă o altă față, voi merge pe sport, să fie cel mai important centru sportiv din țara noastră, voi merge pe educație, performantă, pusă la punct. Domeniile pe care doresc să insist sunt sport, educație și sănătate”, a afirmat conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu.

CV profesional de excepție

În prezent, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu este membru al colectivului Departamentului E2 – Drept și Administrație Publică din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș și coordonator al Centrului pentru Protecția Datelor din cadrul aceleiași universități.

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu a absolvit Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept (1995, licențiat în Științe juridice), Universitatea București – Facultatea de Drept (1997, absolvent cu medie generală maximă a cursurilor postuniversitare, specializarea Drept internațional privat) și este doctor în Drept cu pregătire în domeniul Dreptului internațional public, Dreptului privat și arbitraj internațional (2000-2005, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București).

Din CV-ul profesorului de la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș amintim și cursul ”International Law in Conflict” (2006, Centrul George C. Marshlall European Center for Securities Studies, Berlin), cursurile de Drept internațional organizate pentru diplomați (2007, Geneva University Center for International Humanitarian Law, Geneva) și cursurile în domeniul Global Peace and Security: Challenges and Responsen (2011, Geneva Center for Security Policies, Geneva).

Printre disciplinele predate de conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu amintim Drept internațional public, Drept internațional privat, Elemente de drept internațional public și privat și Procesul constituțional și protejarea drepturilor omului.

Totodată, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu deține și o vastă activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, unde de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții: responsabil activități juridice și judiciare (1995-1997 și 2011-2013), șef al Serviciului Drept internațional, Drept european și Drepturile omului din cadrul Direcției Generale Juridice (2006-2009) și director general adjunct al Direcției Generale Resurse Umane.

”Mă interesează confortul comunității din Târgu Mureș”

La finalul evenimentului, conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu a răspuns întrebărilor adresate de reprezentanții mass media, prilej cu care a subliniat că prioritatea sa numărul 1 este ”confortul comunității din Târgu Mureș”.

Reporter: Care sunt principalele obiectivele pe care vi le-ați propus?

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu: Obiectivele de bază sunt trei la număr: sportul, educația și medicina. Desigur, pe toate cele trei obiective trebuie să existe foarte multe acțiuni, trebuie să ținem cont că este vorba de administrația locală, nu centrală, motiv pentru care dorim și sperăm să reușim cooperarea foarte bună cu administrația centrală, în așa fel încât cele trei obiective să poată fi urmărite cât mai strajnic. Mă interesează confortul comunității din Târgu Mureș foarte mult, în relație cu autoritățile, în relație cu a-ți găsi un loc de muncă, în relația între ei.

Rep.: Care vor fi primele lucruri pe care le veți înfăptui dacă ajungeți primar?

N.P.: Sunt aspecte tehnice care țin de a-ți forma echipa și a-ți stabili exact modul de funcționare a instituției în sine, cu tot aparatul său administrativ, ceea ce e o chestiune destul de dificilă și cere prioritate, după care, după un anumit tip de program, pe care îl voi prezenta în ultima săptămână înainte de alegeri, detaliat, cu termene și îmi voi asuma răspunderea pentru acesta. Printre altele, este vorba despre modul în care se circulă în oraș și a modului în care este gestionat acest lucru. De exemplu, să fii biciclist în secolul XXI, în anul 2020, în Târgu Mureș este un pericol, este o aventură, și acest lucru nu este normal pentru că plimbatul cu bicicleta este mijlocul ecologic cel mai bun și pentru sănătate, dar și din toate punctele de vedere. Trebuie să trecem pe încrederea într-o altă formațiune. Trebuie să trecem de la formalism, la fapte. Nu vreau fanfară, nu vreau să anunțăm obiectivele cu trompeta, ci mă interesează formarea unei echipe și pus la punct acest oraș și să ajungem ca în patru ani de zile să fie, poate cel mai atractiv oraș din zonă.

Rep.: Ce v-a motivat cel mai mult să faceți acest pas în față și să candidați ?

N.P.: Cel mai tare m-a motivat umilința generată în mod constant în perioada pandemiei. Eu sunt jurist și profesor universitar, îmi place ceea ce fac și aș sta să fac acel lucru, dar în momentul în care se pune problema ce îi înveți pe oameni și am avut în această perioadă mulți studenți, care deși urmează Dreptul au făcut un pas în spate, ceea ce pentru un jurist este inadmisibil. Când am văzut că aceasta este mentalitatea și ea va fi propagată mai departe printr-o legislație umilitoare pentru societate, în special pentru bătrâni la începutul pandemiei, am spus nu, eu voi lua atitudine cu orice preț, nu contează prețul atâta timp cât eu voi da un exemplu.

Andreea ȚIȚIU & Alex TOTH