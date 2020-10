EXCLUSIV! Lista AUR Mureș pentru Camera Deputaților, deschisă de Dan Tănasă!

Share



Activistul civic Dan Tănasă, președintele Asociației Civice pentru Demnitate în Europa, totodată jurnalist independent pe blogul www.dantanasa.ro, va candida de pe locul 1 pe lista Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Mureș pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie.

Informația a fost confirmată, pentru cotidianul Zi de Zi, de Răzvan Biro, liderul AUR Mureș, care a precizat că șansele ca Dan Tănasă să deschidă lista din județul Mureș a Alianței pentru Unirea Românilor pentru Camera Deputaților ”sunt de 99,9%.”

Peste 100 de procese câștigate

În urmă cu câteva zile, Dan Tănasă (39 de ani) a fost anunțat drept ”candidat pentru apărarea drepturilor românilor din Covasna, Harghita și Mureș” într-o transmisiune live făcută de George Simion, co-președinte AUR.

”Activez de 20 de ani în societatea civilă din Harghita, Covasna și Mureș, de 12 ani am un blog pe care public în mod constant materiale de presă, articole, anchete jurnalistice, rezultatele activităților mele, am publicat o carte în 2016 (”Uitați în inima României” – n.r.), un volum zic eu interesant despre modul în care românii din Harghita și Covasna sunt discriminați sistematic pe criterii etnice. E o carte care are o prefață a academicianului Dinu C. Giurescu și o postfață a profesorului Radu Baltasiu, oameni care m-au sprijinit în acest demers și care au văzut valoarea demersului meu civic. În 2014 am înființat o organizație neguvernamentală, cu bani din buzunarul meu, și m-am pus pe treabă. Până în prezent am câștigat peste 100 de procese în instanțele din România pentru a impune respectarea legii și a Constituției României”, a afirmat Dan Tănasă, care a mai spus că cele trei județe, Mureș, Harghita și Covasna, ”au fost abandonate complet de statul român în favoarea Ungariei”.

Candidatul AUR Mureș este născut în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a absolvit Colegiul Național ”Mihai Viteazu” din Sfântu Gheorghe, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității ”Transilvania” Brașov și un masterat în Comunicare și Relații Publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative cu o lucrare de dizertație intitulată ”România și românii în presă de limbă maghiară din România.”

Alex TOTH