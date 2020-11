Consiliul Local Chiheru de Jos, în formulă completă

Share



Căminul Cultural din localitatea Chiheru de Jos a găzduit miercuri, 4 noiembrie, prima ședință a noului Consiliu Local al comunei Chiheru de Jos, prilej cu care au fost validați ultimii doi consilieri, supleanții Luca Cioloca (PSD) și Silviu Vasile Suciu (PNL).

Cei doi au depus jurământul și s-au alăturat astfel colegilor din Consiliul Local, Magdalena Bogdan (PNL), Sorin-Ionel Bogdan (Pro România), Alexandru Cioloca (PSD), Dan-Victor Grama (PNL), Vasile-Aurel Hărșan (PSD), Dorin Nicolae Matei (Pro România), Ioan Neag (PNL), Iosip Pop (PNL) și Vasile Suciu (PSD).

Punctul doi pe ordinea de zi a vizat alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2021, aleasă fiind Magdalena Bogdan (PNL) și alegerea membrilor comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei Chiheru de Jos. În urma propunerilor făcute de consilieri, a fost stabilită componența la Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului: Ioan Neag, Magdalena Bogdan, Dorin-Nicolae Matei, Alexandru Ciloca, Iosip Pop, Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii: Sorin-Ionel Bogdan, Luca Ciloca, SilviuVasile Suciu, și Comisia juridică și de disciplină: Dan-Victor Grama, Vasile Suciu, Aurel-Vasile Hărșan.

Vasile Suciu, noul viceprimar

Ultimul punct pe ordinea de zi a fost alegerea viceprimarului comunei Chiheru de Jos, prima propunere venind din partea fostului viceprimar, consilierul PNL Ioan Neag.

„În campania electorală am promis oamenilor din cele două Urisie un lucru. A fost un protocol tacit între cele patru localități ale comunei astfel încât dacă primarul ales va ieși din cele două sate Chiher, viceprimarul să fie din unul din Urisie, iar dacă primarul va fi din Urisiul de Sus sau Urisiul de Jos, vicele să fie ales din unul din cele două Chihere, astfel ca oamenii să știe că au un reprezentant la nivel de conducerea primăriei. Așa a fost înțelegerea la nivel de comună care trebuie respectată. Noi, cei de la PNL, am avut la nivel de comună o alianță cu Pro România. Ne-am înțeles că ne ajută la alegerea viceprimarului dar am văzut că lucrurile iau o altă turnură, astfel ne-am gândit să aibă și Urisiu un reprezentant, să nu fie din Chiher atât primarul cât și viceprimarul, fapt pentru care ne-am gândit să-l propunem pentru această funcție pe Vasile Suciu din partea PSD, de loc din satul Urisiu de Sus”, a precizat Ioan Neag.

A doua propunere pentru funcția de viceprimar al comunei Chiheru de Jos a fost cea a consilierului Pro România, Dorin-Nicolae Matei. În urma votului exprimat de consilieri, câștig de cauză a avut consilierul PSD, Vasile Suciu, cu 6 voturi pentru, față de doar 5 voturi ale reprezentantului Pro România, Dorin-Nicolae Matei.

„Sunt extrem de emoționat pentru această numire. Nu pot să spun decât că mulțumesc domnului primar și colegilor săi consilieri pentru faptul că mi-au acordat votul, iar împreună să încercăm să facem tot ce se poate pentru bunăstarea comunei Chiheru de Jos. Sunt optimist că vom face treabă bună. Se pot face multe, iar dacă vom avea o bună înțelegere cu domnul primar, cu siguranță vom reuși să facem lucruri bune”, a precizat Vasile Suciu, noul viceprimar al comunei Chiheru de Jos.

Paralelă cu alegerile din SUA

În discursul său, Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos, a punctat importanța momentului, respectiv alegerea viceprimarului.

„Mă gândesc la ce zi mare este astăzi, dacă în Statele Unite ale Americii se alege președintele, pe alte coordonate, în comuna Chiheru de Jos se alege viceprimarul, lupta pentru scaunul de la Casa Albă și lupta pentru scaunul de viceprimar al comunei noastre. Sunt evenimente care ne fac tot mai maturi și mai echilibrați în procesul de democrație. Sunt convins că vom lucra bine cu cei din Consiliul Local, cu noul viceprimar, în primul rând datorită faptului că gândurile și eforturile mele sunt pline de bune intenții. În ce-l privește pe noul viceprimar, mă cunoaște doar din poveștile care au fost în campania electorală, iar acum, cu siguranță mă va cunoaște mai bine, la muncă. Cu siguranță va vedea că putem lucra bine, deoarece scopul este unul comun, cel prezentat în jurământul de investire, fie că vorbim de primar sau de consilier local”, a precizat primarul Eremia Pop.

Persoana, nicidecum partidul

Paradoxal sau nu, la Chiheru de Jos primarul este liberal, iar viceprimarul ales este de la PSD, aspect lămurit de Eremia Pop, acela că persoana primează, nu partidul din care face parte.

„Lumea confundă de multe ori oamenii cu partidele. La nivel de comună, chiar și de oraș, de foarte multe ori oamenii se gândesc la o persoană. Așa s-a întâmplat și azi la noi la Chiher. Cum PNL-ul nu a avut suficiente voturi, am optat pentru un reprezentant PSD datorită calității omului. Așa se explică faptul că Vasile Suciu a fost ales și de către peneliști, fiindcă noi nu reușeam singuri să scoatem un viceprimar. Nu ne-am uitat la partid, e o mare greșeală să pui pecetea pe un om spunând că e bun sau nu, în funcție de partidul din care face parte. Generalizarea la noi este o mare greșeală, important este să ajungem la persoane. Așa și la noi, consilierii s-au orientat asupra persoanei Vasile Suciu și l-a ales în funcția de viceprimar. Prin acest aspect acoperim două lucruri extrem de importante, două partide cu număr mare de consilieri, 5 PNL și PSD 4, plus cele două văi. Eu sunt de la Chiheru de Jos, iar noul viceprimar de la Urisiu de Sus. La vot s-a văzut foarte clar, alegătorii au mers pe oamenii care să acopere toate cele patru sate. Cred că vom colabora foarte bine, referințele domniei sale sunt bune, la fel și despre familia sa. Sunt convins că împreună vom face lucruri deosebite pentru comuna noastră, lucruri care sunt pornite deja în mandatul trecut”, a punctat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

Alin ZAHARIE