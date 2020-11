Man Rafila-Elena, prima persoană cu act de identitate eliberat la Ibănești

Share



Se tot vobește despre descentralizare, de servicii oferite populației acasă, nu tu drumuri pe la Târgu Mureș să-ți faci un buletin sau orice alt act. Un astfel de exenplu îl regăsim în comuna Ibănești care a consemnat luni, 9 noiembrie, prima persoană care-și depune documentele pentru un act de identitate în cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S. P. C. L. E. P.) Ibănești.

„Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S. P. C. L. E. P.) Ibănești și-a început activitatea luni, 9 noiembrie Au fost preluate documentele și s-au făcut poze pentru primele cărți de identitate emise în Ibănești. Man Rafila-Elena este prima persoană care va avea carte de identitate emisă de S. P. C. L. E. P. Ibănești. Astfel, începând de astăzi, cărțile de identitate ale locuitorilor comunei Ibănești se fac aici, în Ibănești, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S. P. C. L. E. P.) Ibănești, vizavi de sediul primăriei (în clădirea fostei grădinițe) fără să mai fie nevoie de deplasare la Reghin.Pentru informații și programări, numărul de telefon al S.P.C.L.E.P. Ibănești este 0265.538.423”, a fost mesajul postat pe Facebook de Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești. (A. Z.)