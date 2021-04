VIDEO: Voluntari pentru un oraș curat

Share



Sâmbătă, 17 aprilie, a avut loc un eveniment de ecologizare a malurilor râului Mureș, în zona cartierului Aleea Carpați din Târgu Mureș. Evenimentul, intitulat ”Împreună curățăm”, a fost organizat, la fel ca în fiecare an, de reprezentanții Radio Târgu Mureș.

La acțiune au luat parte voluntari de toate vârstele. Albert Laszlo a fost liderul echipei care a venit la eveniment din partea companiei Bioeel și a Asociației Circulo, având în „subordine” două puncte de lucru, unul dintre ele fiind lângă baraj, iar celălalt lângă Podul Mic. Conform declarației sale oferite cotidianului Zi de Zi, astfel de acțiuni vor mai avea loc și în 24 aprilie, chiar dacă sub alt organizator.

„Noi am venit aici ca voluntari. Eu împreună cu trei prieteni am înființat un ONG prin care dorim să îi facem pe oameni conștienți de cum să arunce deșeurile. Vom lucra și cu companiile care sunt în domeniu, cum ar fi Sylevy Salubriserv, dar dorim să lucrăm și cu Primăria Târgu Mureș. Scopul nostru este să relevăm problemele legate de deșeuri și să învățăm oamenii cum să arunce deșeurile și cum să gestioneze problema aceasta. Avem o pagină de social media, vrem să facem materiale de promovare în acest scop și dorim să facem și materiale din care oamenii să poată învăța cum să gestioneze deșeurile. Am organizat și noi un eveniment ca acesta, dar nu de o asemenea amploare. Vom mai face evenimente similare. Anul acesta, la eveniment ne-am strâns în jur de 100 de oameni. Erau și mulți copii, lucru care este foarte bun, întrucât păreau să fie foarte ambițioși. Am reușit să curățăm o bună parte din malul Mureșului, dar mai avem de lucru. Acesta a fost doar începutul, dacă vrem să facem un lucru care să țină. Cred că Radio Târgu Mureș va organiza și anul viitor un asemenea eveniment. Săptămâna viitoare, în 24 aprilie, noi împreună cu Asociația Circulo ne ducem în localitatea Adrianu Mic (comuna Gălești, județul Mureș – n.r.) unde vrem să organizăm încă un eveniment de curățenie”, a declarat Albert Laszlo.

Pentru un mediu curat

Nici reprezentanții Primăriei municipiului Târgu Mureș nu au ratat ocazia de a curăța orașul pe care îl conduc. Printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook în aceeași zi, edilul-șef al târgumureșenilor, Soós Zoltán, a transmis faptul că este nevoie de astfel de acțiuni, dar și de oameni conștiincioși pentru a menține orașul curat. Pe aceeași cale, a mulțumit tuturor celor care au luat parte la acțiune.

“Împreună pentru un mediu curat! Echipa Primăriei s-a alăturat inițiativei civice „Împreună curățăm!”, care a devenit deja o tradiție. Cu toții ne dorim să trăim într-un oraș curat. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de acțiuni comune și de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Mulțumim organizatorilor și tuturor celor care au luat parte la inițiativă”, a precizat primarul municipiului Târgu Mureș.

Lobby pentru protecția mediului

La acțiune a participat și Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, care a declarant următoarele: ”Rezultatele mari încep cu pași mici și asta este valabil și pentru pentru a constientiza cât de importantă este protecția mediului! Am participat la o colectare comunitară de gunoi, organizată cu ocazia Zilei Pământului, împreună cu colegii noștri. Noi trebuie să dăm un exemplu atât pentru adulți, cât și pentru copiii noștri și nepoții noștri. Să încercăm să reducem cantitatea de deșeuri din gospodăriile noastre, să transmitem generației următoare o mentalitate conștientă de mediu.”

Șase camioane de gunoi

Potrivit reprezentanților Radio Târgu Mureș, la acțiune au participat 700 de voluntari, în șase puncte de lucru, care au curățat ambele maluri ale Mureșului pe o distanță de circa 7 kilometri.

”Cu șase camioane de gunoi este mai curat malul Mureșului”, au transmis reprezentanții Radio Târgu Mureș, care au transmis, totodată, mulțumiri atât voluntarilor cât și partenerilor: Mureș Runners, Bioeel, Női Akadémia, Salvamont Salvaspeo Mureș, Master Ski&Bike, ISU Mureș, Ansamblul Artistic ”Mureșul”, Teatrul Național Târgu Mureș, Outdoor Experience, Compania Aquaserv SA, Apele Române Mureș, AJVPS Mureş, Visit Mures, ADI Ecolect Mures, Mammouth Tyre, Consiliul Județean Mureș, Primăria Târgu Mureș, Primăria Sângeorgiu de Mureș, Primăria Sântana de Mureș și Primăria Sâncraiu de Mureș.

