VIDEO: Parcul Dendrologic Gurghiu, mai bogat cu 5 pui de lebădă

Debutul lunii iunie vine cu o veste cât se poate de fericită pentru Parcul Dendrologic din Gurghiu. Perechea de lebede care dau savoare lacului din interiorul parcului are începând de marți, 1 iunie cinci urmași, cinci boboci simpatici.

„După 10 ani de așteptări, vise și speranțe, iată că minunea s-a întâmplat. Pentru prima dată în istoria lacului din Parcul Dendrologic, o pereche de lebede ne-a dăruit 5 pui minunați! Vă invităm să admirați aceste adevărate minuni ale naturii!”, a fost mesajul postat pe Facebook de ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Potrivit directorului LIceului Silvic Gurghiu, lebedele sunt pe lacul din Parcul Dendrologic de vreo 10 ani. În roată această perioadă lebedele s-au tot schimbat, în condițiile în care foarte greu membrii unui cuplu ajung să fie compatibili, după cum afirmă ing. Marcel Mîndru.

„Spre bucuria noastră, într-un final am găsit o pereche compatibilă. S-au potrivit cumva, fapt pentru care ne putem bucura de cei 5 pui de lebădă. În urmă cu doi ani am mai avut o tentativă, au fost șase ouă dar din păcate embrionul a murit în timpul clocitului și nu a rezultat niciun pui. Cuplul actual de lebede este doar din acest an. Cum am schimbat femela, acest lucru a dat roade. Se pare că s-a potrivit de minune cu actualul mascul”, a declarat ing. Marcel Mîndru.

Ce urmează?

„Timp de doi ani, cei cinci pui alături de femelă și mascul vor conviețui în familie. Doar la doi ani puii încep să se despărtă de părinți, ajung la o maturitate sexuală și încep să-și formeze cuplurile undeva la vârsta de 3-4 ani. După această perioadă, când încep să devină activi din punct de vedere sexual, va trebui să le găsim o altă locație. În momentul în care formează o pereche nu mai acceptă o altă pereche, în condițiile în care lacul este doar pentru o singură pereche. Peste doi, trei ani va trebui să ne gândim ce vom face cu aceste lebede. Până atunci, perechea alături de cei cinci pui poate să trăiască liniștită pe lacul din Parcul Dendrologic Gurghiu”, afirmă directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Turiștii atenționați să respecte arealul lebedelor

Un aspect care ar trebui luat în considerare este cel al respectului față de lebedele care populează micul lac din Parcul Dendrlogic Gurghiu.

„Sunt extrem de simatici cei cinci pui de lebădă, e mai mare dragul să-i vezi cu se urcă pe mama lor și plutesc liberi pe luciul de apă al lacului. Masculul la rândul lui are o foarte mare grijă de pui. Dacă te aproprii de gard el devine extrem de vigilent. Din păcate, cum s-a văzut pe anumite filmulețe postate pe canalele de socializare, sunt persoane care se distrează pe această chestie, cum mascului încearcă să-și protejeze pui. Dacă ar fi educație nici nu ar mai fi nevoie de gard de sârmă în jurul lacului unde viețuiesc aceste lebede. În alte țări ceva mai civilizate lebedele vin la mal iar vizitatorii se pot bucura altfel de ele. La noi din păcate nu funcționează decât cu gard împrejmuitor”, a subliniat ing. Marcel Mîndru.

(A. Z.)