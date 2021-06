VIDEO: Suc de mere pentru 430 de copii din comuna Batoș

Share



În cursul acestui an, Consiliul Local și Primăria Batoș au decis să vină în sprijinul producătorii locali afectaţi de pandemie. Mai exact, au decis să ofere produse locale celor 430 de elevi din comună, respectiv miere de albine și suc de mere, pe lângă produsele cuprinse în programul naţional ”Laptele și cornul”.

„După cum se știe, la nivel național există programul „Laptele și cornul” finanțat prin fonduri europene și fonduri guvernamentale. Am fi avut posibilitatea ca noi, primăria, să ne ocupăm de atribuirea acestor două produse în școlile de pe raza comunei Batoș însă, după cum bine se știe, la noi în comună produsul de bază este mărul. Or, acest program cuprinde un pachet de produse, lapte, patiserie, fructe și atunci nu l-am putut accesa neavând pe plan local celelalte produse în afară de măr. În acest caz, la fel cum au făcut și alte primării, am lăsat Consiliul Județean să se ocupe de programul respectiv. Însă, într-o discuție în Consiliul Local am hotărât să oferim noi copiilor produse locale. Aici nu mă refer numai la mere, ci și la alte produse. Așa se face că am alocat din bugetul local o sumă necesară pentru a face acest lucru”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

După mere și miere, suc de mere

După distribuirea de mere și miere de albină, marți, 15 iunie, a venit rândul sucului de mere să fie oferit tuturor elevilor și preșcolarilor de pe raza comunei Batoș.

„Suntem la cel de-al treilea produs local care îl oferim copiilor. Am atribuit copiilor mere, apoi miere de albine și acum sucul de mere. În lunile următoare, când se va relua școala, începând cu noul an școlar, vom continua acest program. Eu zic că este ceva binevenit din mai multe motive. În primul rând le oferim copiilor un produs local, sănătos, iar în al doilea rând, sprijinim producătorii locali. Dat fiind faptul că am trecut și printr-o perioadă de pandemie, producătorii locali nu au avut posibilitatea să participe la târguri sau alte evenimente unde să-și valorifice produsele, de aceea cred că este un sprijin binevenit din partea noastră în a le favoriza vânzarea acestor produse. Marea majoritate a copiilor se bucură de primirea acestor produse. Un astfel de exemplu a fost cu mierea de albine, produs care a bucurat extrem de mulți copii. Ei apreciază acest gest de a le oferi aceste produse. Astfel pot să facă diferența între produsele din marile magazine și cele care se produc acasă la Batoș, ceea ce reprezintă un lucru extrem de bun”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

„În comuna Batoș există mai mulți producători locali, atât de mere, de miere de albine, de sucuri și de alte produse. Va fi o rotație a acestor producători, vom lua de la fiecare produse care vor fi distribuite copiilor din comuna Batoș, asta în cazul în care vor putea să ofere și o documentație din punct de vedere sanitar veterinar. Vom apela la fiecare producător local, fiecare va beneficia de acest program destinat copiilor din comuna Batoș. Până acum, merele care au fost distribuite elevilor au fost de la SC Agromat Batoș, mierea de la stupina Ioan Moldovan din Uila, iar sucul de mere de la SC Pomicola Batoș”, a menționat primarul comunei Batoș.

Feedback pozitiv

Printre cei care au salutat demersul autorităților locale din Batoș a fost și Răzvan Vasile Dan, directorul Școlii Gimnaziale Batoș.

„Suntem extrem de bucuroși pentru faptul că suntem apreciați de către comunitatea locală care la rândul ei dorește să-și promoveze produsele locale, în primul rând pe plan local. Suntem deja la cea de a treia etapă a acestui proiect pe care și la propus Primăria și Consiliul Local Batoș. În primă fază au fost împărțite elevilor noștri mere, apoi miere și acum suc de mere, produs obținut din renumitele mere de Batoș. Beneficiarii acestui proiect, copiii din comuna Batoș, apreciază acest gest făcut de către comunitatea locală, în speță Primăria și Consilliul Local Batoș, acțiune care sperăm să fie continuată pentru perioada următoare”, a spus Răzvan Vasile Dan.

Aceeași stare de spirit am regăsit-o și la producătorii locali implicați în demersul autorităților locale din comuna Batoș.

„Am îmbuteliat pentru această acțiune aproximativ 400 de borcane de miere care au fost oferite tuturor elevilor din comuna Batoș. Bucurie a fost pentru noi și după ce am văzut pe Facebook, pe pagina Școlii Gimnaziale Batoș, poze cu copii extrem de bucuroși cu borcanele de miere în mână. De mici ei pot să descopere mierea, poate mulți dintre ei nu ar fi avut ocazia ca la așa vârstă fragedă să cunoască acest produs natural. Am și discutat cu unii dintre ei care s-au declarat foarte bucuroși de acest cadou oferit”, a precizat Ioan Moldovan, apicultor din localitatea Uila.

„Mărul de Batoș se salvează în câmp”

La rândul său, ing. Emil Tămășan, producător local din localitatea Uila și membru în Consiliul Local Batoș, a răspuns celor care afirmă că autoritățile nu se implică în ce privește sprijinirea producătorilor locali.

„Au fost fel de discuții de ce nu sprijinim producătorii locali. Când am stat să analizăm ce producători locali avem legat de produsele care să intre în acest proiect, nici nu prea am găsit. Susținătorii cei înverșunați ai ideii „De ce nu se implică primăria?” au venit cu ideea să găsim producători pe la Pănet sau Sâncrai, și atunci care e sprijinul pentru producătorul local? La un moment dat au venit cu sloganul „Salvați Mărul de Batoș!”. El nu se salvează nici în primărie, nici în sala de Consiliu Local. Din nefericire, mulți nu au idee ce înseamnă producția de mere. Mărul de Batoș se salvează în câmp, prin pasiune, perseverență, aplicând o tehnologie corespunzătoare, cu oameni pricepuți. Nu salvăm Mărul de Batoș că distribuim trei kilograme la copii. Nu așa se salvează Mărul de Batoș. Sigur, se poate interveni după ce l-am produs la nivel local protejând Mărul de Batoș, produs înregistrat la OSIM, să nu se permit vânzarea acestuia fără certificatul care să ateste proveniența de Batoș a mărului, Din păcate, nici noi din această zonă nu contribuim la protecția acestui brand. Pe oriunde mergem nu luăm atitudine față de toți cei care încalcă regulile”, a menționat ing. Emil Tămășan.

Alin ZAHARIE