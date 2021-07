Cavalerii Lup, demonstrație la Zilele Târgumureșene

Share



Duminică, 27 iunie, Cetatea Medievală din Târgu Mureș a găzduit un frumos moment de animație medievală pus în scenă de către reprezentanții Ordinului Cavalerilor Lup, structură coordonată de cunoscutul și îndrăgitul actor și regizor Liviu Pancu, președinte al Asociației Culturale Teatrul Scena și al Ordinului Cavalerilor Lup.

Reporter: Spuneți-ne mai multe despre activitatea desfășurată de dumneavoastră cu ocazia Zilelor Târgumureșene.

Liviu Pancu: Pentru cititorii cotidianului Zi de Zi, Ordinul Cavalerilor Lup nu mai este o noutate, deoarece este un proiect al Asociației Culturale Teatrul Scena. În cazul de față, cu Garda de Mureș și cu Lupii de Foc, avem un CV destul de important la care facem referință cu sufletul, deoarece pandemia a adus o ușoară greutate pe sufletele tuturor. De la Sighișoara Medievală, până la Medieval Fest Târgu Mureș, Alba Iulia, Târgu Neamț și Sebeș, sunt festivaluri create de noi. Iată că Zilele Târgumureșene ne-au găsit din nou aici, în Cetate, ca de fiecare dată, ca apărători ai unor principii, nu a unei Cetăți. S-au dus vremurile, spada uite că se transformă în cuvânt, spada se tranformă doar într-un simbol și onoare așa cum momentele desfășurate de noi nu sunt decât câteva fărâme din ceea ce putem face noi, de la spectacole de foc, până la spectacole de teatru medieval. Aceste frânturi sunt pentru a le reaminti tuturor că suntem alături de târgumureșeni și de cei care iubesc medievalul și povestea. Eu ca și actor și regizor mi-am dorit foarte mult să aducem spiritul medieval. De istorie trebuie să se ocupe istoricii. Garda de Mureș, așa cum o numim noi, nu e cu referință strict către Garda Cetății Târgu Mureș, ci e mai mult Gardă a Mureșului unde încercăm de fiecare dată în tururile noastre, să arătăm cât de important este în atenția noastră și a spectatorilor, această idee de pază în principal a valorilor culturale, sociale și democratice. Practic ca niște apărători, gardieni, transmitem salutul nostru.

Rep.: De cât timp ați înființat acest Ordin?

L.P.: Prima noastră activitate cu Lupii și cu Medieval Fest a fost în 2002, când în Cetatea Târgu Mureș, în clipa respectivă, eram primii, când am înființat tabăra de vară „Scena” și am adus un concept, venind în Târgu Mureș. Tabăra despre care vorbesc se desfășura pe o lună de zile, unde studenți, actori, amatori, liceeni sau chiar și profesori, erau prinși într-un mecanism și toate lucrurile acestea, plus repetiții, expoziții și conferințe, se terminau cu un spectacol. Cu Garda de Mureș, legat de costumațiile gândite de noi, pot spune că am luat tot ce se purta atunci la apariția primelor fortificații în Transilvania și am încercat să facem de așa natură să nu supărăm pe nimeni conceptual. Ca și artist, pot spune că încă nu suntem pregătiți sufletește să privim istoria în ochi, curată, dezbrăcată, și nu scrisă de învingători. Folosindu-mă de faptul că sunt actor și regizor, am căutat ca și spectacolele ținute la Sighișoara multă vreme, apropae zece ediții la număr am coordonat ca director artistic, să aibă un punct forte față de orice altă manifestare la nivel medieval în țară. Ce făceam diferit față de orice alt festival de artă medievală, era că practic, conceptul nostru, era dedicat nu doar ca o temă generală, ci devena vedeta festivalului, iar aici pot da și un exemplu. Făcusem la un moment dat, ”Întoarcerea Cavalerilor”, și tot ceea ce se întâmpla în Sighișoara, era practic un atac cultural artistic medieval al cetății. De fiecare dată, tema dedicată ediției respective a devenit și vedeta festivalului, și asta era partea frumoasă. De exemplu, în Anul Internațional Shakespeare, am luat textul, iar toți cei implicați în festival, toți participanții, toate Ordinele, formațiile de muzică și actorii, repetau vinerea alături de mine, iar sâmbăta seara și duminica, spectacolul era deja montat cu întreaga suflare, iar aici a fost particularitatea diferită de orice alt festival. Sperăm ca atenția municipalității să se îndrepte cu dorință către noi, deoarece multă lume, din păcate, privește de prea multe ori și politic. Avem și un bastion pe care l-am păstorit până acum, iar dacă intrați, o să vedeți lucruri în care s-au combinat teatrul cu medievalul, și cel mai important din punctul meu de vedere, este că am avut și acestă parte educativă.

Rep.: Cum se poate ajunge cavaler?

L.P.: La un moment dat am avut și 40 de tineri care veneau și se formau. Pentru a deveni cavaler, este un traseu, de la scutier poți ajunge la cavaler. Trebuie să înveți din helardică, trebuie să urmezi anumiți pași.

A consemnat Diana CĂRBUREAN