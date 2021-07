A opta ediție a Vâltorii Mureșene la Târgu Mureș. Noutățile ediției 2021

Share



În perioada 27-29 august se va desfășura cea de-a opta ediție a Vâltorii Mureșene la Târgu Mureș. Evenimentele vor avea loc atât în Cetatea Medievală, cât și în centrul municipiului Târgu Mureș, conform informațiilor furnizate de organizatorii evenimentului, cu prilejul unei conferințe de presă.

Co-organizatorul principal al evenimentului, Jakab István, a vorbit despre perioada în care se va desfășura festivalul, dar și despre schimbările aduse în ceea ce privește grupul de organizatori.

“Putem anunța organizarea “Vâltorii Mureșene” la sfârșitul lunii august, în 27-28-29 august. Ultimele zile ale lui august vor fi zilele de sărbătoare pentru toți târgumureșenii, practic în acestă perioadă se organizează Vâltoarea Mureșeană. Privind măsurile de pandemie, acestea sunt mai permisive, putem să organizăm evenimentul chiar și cu anumite restricții, dar putem să ne apucăm de treabă și să organizăm Vâltoarea Mureșeană, mai altfel decât în anii precedenți, în special din cauza pandemiei. Vrem să respectăm toate măsurile impuse de lege privind reglementările de pandemie. Vor fi doar trei zile de evenimente, dar consistente, cu multe programe pentru fiecare generație. Vor fi programe și evenimente de-a lungul celor trei zile și sperăm să fie pentru toți zile de sărbătoare si de împlinire. De-a lungul anului am avut timp să evaluăm construcția evenimentului, au fost schimbări și asupra concepției, dar și în grupul de organizatori. Noi am înnoit puțin grupul de organizatori”, a declarat Jakab István.

Concerte, spectacole și alte activități

În continuare, Szente Katalin, co-organizator principal, a vorbit despre locațiile alese pentru desfășurarea festivalului, dar și despre necesitatea de a avea o listă cu cei vaccinați sau care prezintă un test PCR, pentru a lua parte la evenimentele mai aglomerate.

“Anul trecut, evident, am fost pe loc repaus și noi din cauza pandemiei, dar în anii precedenți am avut un eveniment cu peste 300 de programe pentru târgumureșeni, un eveniment cu foarte multe locații, dar cu locația principală în Parcul Municipal. Anul acesta va fi puțin mai diferit, avem o nouă locație, ne mutăm în Cetate pentru aceste trei zile, între 27-29 august, și vom avea majoritatea programelor în această locație, în interiorul Cetății și pe aleea din fața Cetății și vom avea câteva concerte mari în centrul orașului. Aceste concerte, deoarece aduc mai multă lume și vor fi mult mai multe persoane în acele zile și acele ore, au nevoie de o locație mai largă, de aceea am ales centrul pentru amenajarea scenei mari. În Cetate vor fi mai mult programe de mică amploare, deci nu vor fi programe care aduc multă lume, însă vor fi foarte versatile pentru mai multe categorii de vârstă, pentru copii și pentru familii, în așa fel încât să profităm de această zonă armonioasă cu iarbă verde, unde se pot simți bine târgumureșenii”, a subliniat Szente Katalin.

Organizatorii evenimentului și-au propus ca toate activitățile să se desfășoară în condiții de siguranță maximă din punct de vedere epidemiologic.

”Este un apect foarte important anul acesta să avem o formă de a organiza evenimentul în condiții de siguranță, adică să fie de exemplu o platformă unde oamenii se pot înregistra înainte de participarea la eveniment. Acest lucru este important mai ales în cazul concertelor unde vor fi foarte multe persoane și este mult mai simplu dacă înainte avem o listă cu cei care vor să vină și o listă cu acei oameni care au un test PCR sau au deja un vaccin, iar în așa fel putem să adunăm 5.000 de oameni în aceeași locație. Însă, pentru acest lucru avem nevoie de înregistrare ca să putem controla mai exact câte persoane pot veni. Deci, înregistrarea la anumite programe va fi un aspect foarte important anul acesta la evenimentul nostru, iar pe lângă acest lucru, dorim să reducem puțin din programe”, a menționat Szente Katalin.

Program diversificat

Directorul de programe al evenimentului, Molnár Imola, a trecut în revistă câteva dintre programele pregătite pentru perioada 27-29 august, scoțând în evidență diversitatea acestora.

„Vor fi programe pentru copii și familii, vor fi programe gastronomice, de sport, o să se organizeze și “Curtea de Vinuri”. O să avem programe folclorice, spectacole folclorice, și desigur, o să avem și concerte seara cum era și până acum. […] Vor fi programe pentru copii și adulți, va avea loc și învățatul basmelor populare, o să se citească basme, vor fi programe de cântece și dansuri alături de Ansamblul Folcloric „Mureșul”, ei sunt partenerii noștri de la începutul Vâltoarei Mureșene, din primul an. În afară de ei, mai avem ca partener activ încă de la început și Biblioteca Teleki-Bolyai. Ei organizează multe evenimente tot pentru copii și familie, dar despre cărți, astfel, vor fi prezentări de cărți și diferite programe cu și despre cărți. Ei organizează asta foarte frumos și distractiv și are un interes mare. Aceste evenimente se vor desfășura în primul rând în curtea bibliotecii, dar vor veni și aici cu câteva programe. Baza cealaltă a programelor este dată de organizațiile civile. Cu ei poate să fie Vâltoarea Mureșeană așa cum ne-am obișnuit. Ei de obicei organizează programe active, variate. De ani de zile și Teatrul Național din Târgu Mureș este partenerul nostru, aici vor avea două spectacole mari în timpul „Vâltoarei Mureșene”, unul este „Un dans folcloric” despre dansurile și obiceiurile populare din Țara Călatei și o să mai avem un alt spectacol, un alt gen artistic, un spectacol de operetă, prezentat de opera maghiară din Cluj Napoca, „Contesa Marița”. O să avem și concerte mari, acestea vor fi în centru”, a punctat Molnár Imola.

Diana CĂRBUREAN