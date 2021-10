VIDEO,FOTO: Infrastructura rutieră, bifată cu succes la Periș și Gornești

Share



La Periș și Gornești sunt în plină desfășurare lucrări de asfaltare la drumurile care până mai ieri doar visau la un covor asfaltic. Acest lucru este posibil grație unui proiect derulat la nivelul comunei despre care ne-a vorbit Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești.

Reporter: Comuna Gornești se află în plin proces de modernizare a infrastructurii rutiere. Despre ce este vorba?

Kolcsár Gyula: Suntem în plin proces de implementare a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gornești”. Vorbim aici de cele mai mari localități ale comunei, Periș și Gornești care împreună însumează undeva la 4.000 de locuitori. Proiectul se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II care, din raționamente pur economice nu l-am derulat până în prezent, el fiind câștigat în 2017, datorită faptului că am dorit să punem la punct infrastructura subterană, apă, canal, branșamente, și apoi să venim cu partea de infrastructură rutieră. Valoarea acestui proiect este de peste 4 milioane de lei, proiect care are în vederea aproape 10 kilometri de infrastructură rutieră în cele două localități, Periș și Gornești. Este un moment istoric pentru Periș și Gornești, vine acest covor asfaltic în locuri unde nu a existat asfalt niciodată. Cetățenii sunt entuziasmați, la fel și în ce ne privește, poate chiar mai mult pentru că știm câtă muncă și străduință se află în spatele acestor investiții.

Rep.: Când au început lucrările la acest proiect?

K.G.: Lucrările la această investiție au început în cursul anului trecut când s-a trecut la decolmatarea șanțurilor aflate de-a lungul străzilor ce urmau să fie asfaltate. Un fapt inedit la aceste drumuri este legată de structura de rezistență, zestrea acestora a fost una bună. Recent s-au făcut niște măsurători prin care s-a descoperit că la drumurile din Periș și Gornești ce urmau să fie asfaltate au ieșit datele mai bune decât la autostrăzi, în ce privește gradul de compactare, aspect ce denotă un aspect important, deși aceste drumuri nu au fost asfaltate, ele au fost în permanență îngrijite prin pietruiri și alte lucrări asemănătoare.

Rep.: Cât de important este să respectați și restul investițiilor?

K.G.: Este un an extrem de greu din punct de vedere al lucrărilor, în sensul în care sunt foarte multe lucrări. Am făcut multe și din surse proprii pentru că am dorit să respectăm un principiu de la care nu facem rabat, o dată ce ai întins covorul asfaltic să nu vii apoi cu tot felul de alte lucrări, branșări la apă, canalizare sau gaz. Se știe faptul că o dată ce te-ai atins de carosabil acesta nu va mai fi la fel cum a fost realizat prima dată. Am următit acest lucru, am făcut ceea ce este normal până la urmă, deși au fost și oameni care s-au declarat nemulțumiți. E ca și când construiești o casă, prima dată faci fundația, podeaua, după care întinzi covorul. Așa am considerat că este normal, să venim cu asfaltul după ce am pus la punct restul, respectiv apa și canalizarea. Mă bucur că am reușit să ajungem la acest punct în care putem spune că finalizăm întreaga infrastructură a acestor drumuri, atât cea subterană cât și cea de suprafață.

Rep.: Care este situația actuală a lucrărilor?

K.G.: În localitatea Gornești, lucrările de asfaltare au început în urmă cu o lună de zile. Firma care execută lucrarea a fost într-o stagnare de două săptămâni ca urmare a unei defecțiuni la stația de preparare a bitumului, iar momentan se lucrează la Periș. În localitatea Periș s-a turnat în aceste zile asfalt pe strada Nouă și străzile de mijloc, după care vor urma și alte străzi din localitate. S-a turnat primul strat, și anume stratul inferior, denumit strat de legătură (binder) peste care o să vină și stratul de uzură. Per total, grosimea asfaltului va fi undeva la 9 centimetri. Cum vremea se arată ok, sperăm ca lucrările să decurgă cum trebuie în toată această săptămână, mai puțin ziua de vineri când se anunță ploaie. De asemenea, dacă vremea va fi ok, vom continua cu aceste lucrări și în localitatea Gornești.

Rep.: Au fost și lucrări conexe?

K.G.: Pot spune că am fost precauți, în sensul în care am schimbat rețeaua de distribuție a gazelor naturale pe două străzi, una în Periș și una în Gornești. Mulțumesc pe acestă cale celor de la Delgaz Grid, filiala Reghin în frunte cu ing. Viorel Vlad care a înțeles importanța acestor lucrări și a prioritizat în așa fel lucrarea încât să fie totul ok.

Rep.: Care este termenul de finalizare a lucrărilor la acest proiect?

K.G.: Sper din tot sufletul ca aceste lucrări să fie finalizate în acest an. Sperăm să avem parte și de o vreme favorabilă, astfel ca în maxim o lună și jumătate să putem finaliza lucrările la acest proiect. Prin acest proiect vor fi rezolvate majoritatea străzilor din localitățile Periș și Gornești. Mai rămân și alte străzi pentru care încercă să găsim soluții, respectiv Strada Cimitirului din Periș și Strada Gării din Gornești. Acestea au fost cuprinse în alte proiecte și nu au putut face obiectul proiectului derulat prin PNDL II. Cele două străzi au fost cuprinse într-un proiect cu finanțate europeană, fiind singurul pe care nu l-am putut derula. El este eligibil, dar deocamdată nefinanțabil din lipsă de fonduri. Nu cred că vom avea de așteptat foarte mult deoarece nu mai este mult până vom trece într-un nou exercițiu financiar european. Există și posibilitatea să mergem pe fonduri proprii pentru a rezolva și aceste două străzi. Sunt extrem de importante, în special cea din Periș, strada fiind situată într-o zonă important a localității, ajunge lângă capela mortuară din sat și ar fi extrem de util ca această stradă să fie asfaltată și pusă la punct.

Rep.: Ce ne puteți spune despre executorul lucrărilor?

K.G.: În ce privește proiectul de îmbunătățire a infrastructurii rutiere în comuna Gornești proiectarea s-a făcut la pachet cu execuția. A fost o achiziție pe SEAP, nu cu încredințare direct, nu a depins de noi desemnarea constructorului. Licitația a fost câștigată de o firmă din Sibiu. Asfaltarea este făcută de către Citadin Prest din Târgu Mureș. Probabil că ei au subcontractat lucrarea. Nu e treaba noastră, noi doar ne bucurăm că această lucrare decurge în cele mai bune condiții. De asemenea, ne bucură faptul că proiectarea a venit la pachet cu execuția, știut fiind faptul că au fost cazuri în care aceste două aspecte se băteau cap în cap, proiectantul și executantul, fiecare arunca vina asupra celuilalt.

Rep.: Oamenii pot spera că până la venirea iernii drumurile vor fi rezolvate la acest proiect?

K.G.: Dacă vom finaliza în această săptămână Perișul, putem vorbi de un procent de 75-80% din drumuri care beneficiază măcar de un strat asfaltic, iar până la finalul săptămânii viitoare vom avea cel puțin un strat de asfalt la toate străzile din cele două localități. Încercăm și ne străduim din răsputeri să venim în acest an și cu stratul de uzură. Vin lucrările de toamnă, fiind și într-un mediu rural, inevitabil utilajele agricole vor intra în funcțiune mai intens, fapt pentru care va trebui să urgentăm realizarea stratului de uzură la aceste drumuri. Acesta practic închide în totalitate lucrarea, el fiind ultima etapă din procesul de îmbunătățire a infrastructurii rutiere.

A consemnat Alin ZAHARIE