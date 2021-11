CCD Mureș, rol de formare în vreme de pandemie

Share



Odată cu pandemia, sistemul educațional a trebuit să se adapteze unei noi realități. Carantinele periodice au creat dificultăți pentru mulți profesori, directori de şcoli, responsabili din sistemul de educaţie, elevi și familii, în această perioadă făcând trecerea într-un ritm alert printr-un proces complex de predare a materiei din planul clasic, față-în-față, în cel on-line. Puțini știu, însă, ce instituție a avut un rol important în creativitatea, flexibilitatea, adoptarea de noi metode de lucru de care au dat dovadă unii profesori. Casa Corpului Didactic (CCD) Mureș se ocupă de formarea continuă a educatorilor într-un mod flexibil, vizibil, reușind să minimalizeze impactul pe care l-a avut criza pandemică asupra sistemului de învăţământ. Despre aceasta ne vorbește prof. Fodor Alexandru-Iosif, director CCD Mureș.

Reporter: D-le director, ce rol a avut CCD Mureș în vreme de pandemie?

Fodor Alexandru: CCD Mureș promovează inovația și reforma în educație, este o instituție importantă din punct de vedere a pregătirii profesionale a cadrelor didactice, si nu numai, noi oferim cursuri și pentru secretari, informaticieni, cadrele auxiliare, bibliotecari, contabili. CCD Mureș este organizator și furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, anual avem o ofertă de programe aprobate de Ministerul Educației, minister de care aparținem, fiind o unitate conexă a Inspectoratului Școlar județean Mureș.

Reporter: În perioada anului trecut, ce curs a avut cel mai mare succes?

Fodor Alexandru: Anul trecut am avut 14 cursuri finalizate, spun finalizate pentru că la unele, de exemplu, nu s-au înscris minim 30 de persoane atât cât e necesar pentru formarea unei grupe. Mare succes a avut cursul Integrarea resurselor Google în activitățile de predare- învățare-evaluare unde s-au înscris 600 de persoane, digitalizarea și pandemia ne forțează să ne schimbăm mentalitatea asupra proceselor de educație. Cursul le-a fost de real folos, profesorii au putut învăța cum să predea on –line, nouă ne pare bine că am putut ajuta, feed-back-ul a fost pozitiv.

Reporter: Cum țineți legătura cu cei implicați în sistemul de învățământ?

Fodor Alexandru: Încerc să fiu aproape de instituțiile de învățământ, țin direct legătura cu acestea, avem 6 profesori metodiști împărțiți pe diferite zone, responsabili cu formarea continuă din școli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual și la nivelul unităților de învățământ. Tot ce este nou și vrem să promovăm, se trimite direct pe e mailul școlilor, se ia contact cu directorul de școală, practic, încercăm să fim cât mai aproape de profesori, menirea noastră fiind pregătirea lor prin formare continuă.

Reporter: Ce este long life learning?

Fodor Alexandru: Conform legii, personalul didactic, personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar are obligația să acumuleze 90 de credite. Învățarea pe tot parcursul vieții sau long life learning este o directivă a programului de formare a cadrelor didactive. Prin oferta noastră putem diversifica paleta, putem da cât mai multe tematici din care se pot alege, avem cursuri acreditate de MECI, care sunt şi purtătoare de puncte de credit, cursuri avizate de MECI și cursuri în parteneriat cu CCD-uri din alte județe, anul trecut am avut 5, anul acesta 4, dar pot fi ONG –uri sau alte instituții, unități care au în vedere acest aspect.

Reporter: Câte cadre didactice au participat la cursuri de formare, anul trecut?

Fodor Alexandru: Anul trecut s-au format 1141 de cadre didactice, plus alte 422 de cadre formate prin programul CRED, Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Proiectul cofinanțat din fonduri europene aduce schimbare în educație prin deprinderea de noi abilități, noi valențe ale meseriei de dascăl, prin asumarea de noi roluri.

Reporter: Ce nouăți aveți anul acesta?

Fodor Alexandru: Un proiect nou inițiat anul acesta de către Ministerul Educației, care a pornit din luna aprilie este PROF, Profesionalizarea carierei didactice, care vrea să revoluționeze inclusiv statutul de profesor. Se vorbește tot mai mult în ultima vreme că profesorii nu sunt pregătiți, că nu au practică pedagogică. Ei, bine, acest proiect vine în ajutorul dezvoltării unei cariere didactice, să fie pregătită din timp și foarte temeinic. Programul se înscrie în amplul proiect „România educată”, desfășurat prin fonduri europene, în care CCD Mureș este unul din cei 11 parteneri CCD din toată țara, fiecare partener fiind coordonator zonal. Noi avem în coordonare județele Sibiu, Covasna, Harghita și, evident, Mureș. S-au făcut deja mai mulți pași în vederea implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului. S-a efectuat selecția experților ce vor lucra în acest program, acești experți vor lucra direct cu cadrele dicatice implicate în proiect din fiecare județ, coordonarea activităților revine CCD Mureș. Proiectul are desfășurate deja două etape: selecția experților, respectiv, demararea programelor de formare PROF I – Mentorat de cariera didactică, PROF II – Mentorat de practică pedagogică. De asemenea, sunt implicate în proiect și 4 universități în toată țara care pregătesc acești viitori mentori. Cei 3 ani de facultate se vor face ca și până acum, prin sistemul Bologna. La absolvirea formării inițiale studenții vor face practică pedagogică pe timpul masteratului. În cei doi ani de masterat ei sunt pregătiți de mentori, abia la încheierea stagiului de mentorat vor primi diploma de cadru didacatic în specializările pe care au ales, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității procesului de predare, învățare, evaluare. Prin aceste activități de mentorat, mentorul împărtăşeşte unui debutant și experienţa sa, oferind acestuia un model de conduită, de profesionalism şi sprijin în tot ceea ce are nevoie în activitățile didactice.