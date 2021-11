Raportul unui amplu proiect, Erasmus+ GE-STEAM

Share



În urma apelului de Propuneri de Proiecte 2020 Erasmus + din partea ANPCDEFP, Casa Corpului Didactic( CCD) Mureș a depus proiectul cu titlu GE-STEAM: „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, 2020-1-RO01-KA201-080189”. Din cele 75 de proiecte depuse, instituția a reușit să obțină 77.50 de puncte, ocupând astfel locul 3 între cei 75 de aplicanți. Pentru a afla cât mai multe despreactivitățile desfășurate până în prezent am cerut ajutorul prof. Metodist Toth Domokos, CCD Mureș.

Reporter: D-le profesor, deși este o întreagă echipă implicată în acest proiect de mare amploare, sunteți persoana cea mai în măsură să ne vorbiți despre cum au decurs activitățile. Cine sunt partenerii implicați?

Toth Domokos: Începând din 1 septembrie 2020 pe o perioadă de 24 de luni, Casa Corpului Didactic Mureș este coordonatorul proiectului european cu titlul GE-STEAM: „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, 2020-1-RO01-KA201-080189” în valoare de 149,075.00 euro, proiect finanțat în cadrul programului Erasmus+, Parteneriate strategice cu beneficiari multipli. În proiect sunt implicate cinci instituții (CCD Mureș, Future In Perspective Limited – Irlanda, First Private School Leonardo da Vinci Ltd –Bulgaria, Fundația Professional – România, Academia Postal 3 Vigo S.L – Spania).

Reporter: Cine sunt partenerii la nivel județean?

Toth Domokos: La nivelul județului Mureș sunt implicate în proiect 4 școli gimnaziale, Școala Gimnazială „Aurel Mosoraˮ Sighișoara, Școala Gimnazială „Traianˮ Târnăveni, Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorgheˮ Sângeorgiu de Pădure, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanuˮ Târgu Mureș. Prioritatea acestui proiect constă în dezvoltarea și integrarea unor metode și tehnici inovatoare în educație, cu scopul de a promova egalitatea de gen în și prin educație, prin modelarea atitudinilor și comportamentelor de gen.

Reporter: Care este obiectivul principal al proiectului?

Toth Domokos: Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea capacităților de reducere a stereotipurilor în învățămâtul preșcolar, primar și gimnazial prin elaborarea unei serii de materiale inovatoare și interactive, testate printr-o lentilă a științei comportamentale pentru potențialul lor de a crește egalitatea prin modificarea abilităților practice de zi cu zi și a normelor sociale privind atitudinile și stereotipurile în predarea STEAM.

În ghidul proiectului au fost prevăzute spre a se desfășura o serie de activități: 5 produse intelectuale (IO) dintre care 4 sunt cu finanțare, 4 întâlniri transnaționale (România, Irlanda, Bulgaria, Spania) și 4 evenimente multiplicatoare(mai-iunie2022).

Reporter: Cum s-au desfășurat activitățile cu partenerii din alte țări?

Toth Domokos: În cadrul proiectului fiind implicați parteneri din alte 3 țări europene, dată fiind situația pandemică la nivel global, toate activitățile prevăzute până în prezent, respectiv, consfătuirile cu partenerii, întâlnirile periodice, Transnational Project Meeting, circulația documentelor, realizarea logo-ului proiectului, realizarea drive-ului comun al proiectului, toate acestea s-au desfășurat în sistem on-line, cu ajutorul platformei Google Meet. Totodată, pentru realizarea produselor intelectuale IO1 și IO2, toate întâlnirile, interviurile, organizarea și întâlnirea cu comitetul de suport, au fost posibile cu ajutorul platformelor on-line.

Reporter: Spuneți-mi, vă rog, la nivel județean cum au decurs activitățile.

Toth Domokos: În cadrul produsului intelectual IO1 „Program de instruire și deconstrucția stereotipurilor de gen în STEAMˮ s-au realizat parteneriate cu școlile asociate din județul Mureș, interviuri cu 16 profesori în vederea identificării celor mai frecvente stereotipuri în rândul elevilor din ciclul primar, workshop cu cei 6 mentori și au fost realizate 3 planuri de lecție pentru finalizarea programului de instruire. Produsul intelectual IO 2 „Platforma de asistență – resurse educaționale pentru profesoriˮ prevede realizarea celor 13 resurse educaționale deschise, respectiv a unui chestionar de autoevaluare cu scopul de a identifica nivelul de gestionare a prejudecăților de gen. Cele 13 resurse educaționale deschise sunt concepute ca suport pentru cadrele didactice în vederea combaterii prejudecăților de gen.