Investiții îndrăznețe pentru comuna Aluniș

Kristof Jozsef Loránd obținea în toamna anului trecut un nou mandat de primar al comunei Aluniș. Nimic spectaculos am spune noi, calitatea de gospodar fiind apreciată de locuitori, calitate care continuă să fie exercitată cu succes și în acest mandat. Despre ce este vorba, puteți afla din interviul următor acordat cotidianului Zi de Zi.

Kristof Jozsef Loránd, primarul comunei Aluniș

Reporter: Sub ce auspicii ați pornit în acest al treilea mandat de primar?

Kristof Jozsef Loránd: Am continuat proiectele începute în mandatul anterior pe care le-am și finalizat în cursul anului 2021. Cel mai mare proiect aflat în derulare a fost cel legat de asfaltarea străzilor comunale derular prin PNDL II, proiect finalizat în cursul lunii iulie când s-a făcut și recepția finală. A fost un proiect destul de complex care prevedea atâta asfaltarea străzilor din comună pe o lungime de 6,5 kilometri cât și reabilitarea șanțurilor, rigole și pe alocuri trotuare, în toate cele trei localități, Aluniș, Lunca Mureșului și Fițcău. Tot ce înseamnă străzi comunale sunt asfaltate în toată comuna, foarte puține străzi au rămas nerezolvate, mai exact o distanță de aproximativ 300-400 de metri. Pentru aceste străzi, în cursul anului viitor le vom rezolva din bugetul local. De asemenea, am avut un proiect pentru modernizarea iluminatului public în comuna Aluniș. Chiar la începutul acestui mandat a fost semnat contractul cu AFIR, iar în maxim o lună el trebuie să fie finalizat. Acest proiect prevede doar jumătate din ceea ce înseamnă iluminatul în comuna Aluniș, ceea ce înseamnă 450 de stâlpi. Prin acest proiect va fi acoperit jumătate din comună, respectiv 220 de lămpi care vor fi schimbate. Am pregătit la Administrația Fondului de Mediu un alt proiect, să rezolvăm în totalitate iluminatul public. Suntem în pragul de a mai depune un proiect, beneficiar fiind clădirea Primăriei – izolare și sistem inteligent de încălzire a apei și clădirea școlii gimnaziale din Aluniș – iluminat și apă caldă, de asemenea proiect prin AFM .

Rep.: Sunt câteva proiecte destul de îndrăznețe pe care le pregătiți. Despre ce este vorba?

K.J.L.: Am depus în cursul acestui an la Compania Națională de Investiții, CNI, trei solicitări de finanțare. Prima are în vedere modernizarea Căminului Cultural din Fițcău. Celelalte două proiecte sunt pentru construirea unei săli de sport în satul Aluniș și pentru construirea unui bazin de înot didactic în Lunca Mureșului. Locația aleasă este pe un teren intravilan care însumează o suprafață de 9 hectare aflată în proprietatea comunei, mai exact pe pășunea din Dobogău din Lunca Mureșului unde avem și o zonă cu apă sărată. Am conceput acest bazin didactic de înot deoarece dorim să continuăm dezvoltarea acelui loc.

Rep.: O prioritate pentru comună este introducerea gazului. La ce nivel se află acest demers?

K.J.L.: Cinci comune de pe Valea Mureșului Superior, Aluniș, Vătava, Rușii Munți, Deda și Brâncovenești ne-am constituit într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. În acest moment s-au făcut studiile de fezabilitate necesare pentru proiectul de introducere a gazului în aceste comune. Suntem într-o zonă oarecum de munte, lemnele sunt din ce în ce mai greu de procurat, fapt pentru care gazul ar fi extrem de benefic pentru noi ca și utilitate.

Rep.: Dar în ce privește alimentarea cu apă și canalizarea?

Kristof Jozsef Loránd: Se știe de faptul că am fost incluși în MasterPlanul județului în ce privește canalizarea. Oarecum am fost scoși din ecuație. Aici mă refer la vechea problemă cu cei 2.000 de locuitori ai unei localități, iar Alunișul s-ar plia pe această cerere, dar Banca Mondială a considerat că în 6-7 ani de zile populația Alunișului scade sub 2.000 și atunci au zis că nu mai e de actualitate. S-au legat de distanța dintre Aluniș și Lunca Mureșului considerată de ei ca fiind de 400 de metri, iar legea ar permite doar 250. Ideea este că noi le-am arătat prin Planul Urbanistic General care se realizează momentan în comuna Aluniș, că de fapt distanța între intravilanele celor două localități este de 170 de metri. Ulterior, am fost contactați de către reprezentantanții Aqua Invest, managerul de proiect spunea că am avea totuși o șansă. Cu toate acestea, am pregătit un alt proiect care îl vom depune în zilele următoare pe Programul de Investiții Anghel Saligny pentru canalizarea tuturor localităților din comună, cu stație de epurare. Am fost cândva optimist în ce privește canalizarea, de aceea las o portiță deschisă pentru MasterPlanul județului. Este vorba de peste 5 kilometri de canalizare, pe drumul județean, de la intrarea din Rușii Munți până la Lunca Mureșului, cu stație de epurare. Dacă printr-o minune, în ceasul al 12-lea se va aproba această investiție, din acel proiect mare de 7 milioane de euro, practic am scoate cele 2,5 milioane cât ar fi în MasterPlan, și atunci rămâne deja o sumă mai mică. În ce privește alimentarea cu apă, ea este asigurată de la izvorul de pe Donca începând cu anul 2004, unde e nevoie de o extindere de rețea, o rezolvăm din bugetul local. Chiar recent am avut o astfel de extindere sprea satul Lunca Mureșului într-o zonă unde 5-6 familii nu aveau apă. Printr-o hotărâre de Consiliu Local s-a făcut această extindere făcută de către cei de la Aquaserv.

Rep.: Prioritar pentru Programul ”Anghel Saligny” este canalizarea?

K.J.L.: Da. Pe ”Anghel Saligny”, pe infrastructură, ceea ce înseamnă asfalt, apă, canal și gaz, noi ne-am axat pe canalizare. Avem hotărârea consiliului local, suntem oarecum pe linie dreaptă, s-a aprobat devizul, s-a aprobat cererea de finanțare și s-a încărcat proiectul. Proiectul nostru este mai mare, dar suntem deschiși și putem să-l secționăm așa cum se poate, doar ca să fie finanțat. Valoarea totală a proiectului cu stație de epurare, cu toate străzile din cele trei sate, cu tot ar fi undeva la 7 milioane de euro, iar prin acest program valoarea maximă de care poate beneficia o comună este de 4 milioane lei. Începem cu începutul cum se spune, cu o eventuală finanțare putem începe cu un sat.

Rep.: Care sunt investițiile din bugetul local?

K.J.L.: Avem aprobate lucrări de infrastructură finanțate din bugetul local. Momentan se lucrează pe strada Sportului, spre terenul de fotbal din Aluniș, unde se face un canal de scurgere a apelor. Am început cu această stradă deoarece este una îngustă, iar proiectul prevede un șanț acoperit, ceea ce înseamnă lățirea drumului, fapt pentru care circulația se va face mult mai bine. De asemenea, continuăm la Fițcău cu alte șanțuri de scurgere, astfel încât să putem rezolva în totalitate greutățile cu care se confruntă locuitorii, în condițiile ca la fiecare ploaie mai puternică apar probleme, din cauza fatului că șanțurile sunt prea mici, sunt necolmatate, fapt pentru care am decis să remediem această situație. Se știe că satul Fițcău e așezat între două dealuri iar apa aduce fel de fel de mizerii care se depun, și rezolvarea acestor șanțuri este prin betonare. E un proiect destul de costisitor pe care în acest an am reușit să-l aprobăm în consiliu local, chiar să îl și contractăm. Tot din fonduri proprii, urmează să reacoperim bucătăria de la Căminul Cltural din Aluniș, o lucrare necesară deoarece avem probleme cu scurgerea de pe clădirea mare. Recent am semnat un contract la un proiect conceput ceva mai vechi care are în vedere ridicarea unui șopron astfel încât utilajele Primăriei, tractor, buldoexcavator să nu mai stea sub cerul liber.

Rep.: Care ar fi proiectul cel mai arzător pentru comuna Aluniș?

K.J.L.: Cel mai arzător proiect la nivelul comunei Aluniș ar fi canalizarea. În anul 2012 mi-am exprimat speranța, într-un interviu în cotidianul Zi de Zi, că în 2015-2016 vom ajunge să semnăm un contract pe canalizare în MasterPlanul județului, după care urmează execuția, având la bază datele care mi-au fost oferite de către cei în cauză. Eu am declarat atunci că se va realiza, iar oamenii care au citit ziarul la vremea respectivă mă tot întreabau de ce nu s-a făcut, de aceea acum nu mai pot da date exacte despre ce va fi. Și proiectul cu gazul e o prioritate, precum și proiectul depus la Compania Națională de Investiții cu bazinul de înot. Ar fi primul bazin didactic acoperit din județ din mediul rural. Momentan, din ce cunosc, sunt aprobat astfel de bazine la Sângeorgiu de Pădure și Miercurea Nirajului.

Rep.: Există premize pentru dezvoltarea acelui loc unde urmează să fie construit acest bazin?

K.J.L.: Noi avem în vedere continuarea oarecum a acestui proiect prin amenajare de bazine exterioare. Avem acolo o zonă cu apă sărată care trebuie exploatată, bogăție care să pună în valoare această zonă. O astfel de zonă bine exploatată ar cântări foarte mult pentru Valea Mureșului Superior. Se știe că la Ideciu, băile sunt supraaglomerate pe timp de vară, dovadă că lumea are nevoie de astfel de zone unde, ai de la Dumnezeu dat apă sărată, doar trebuie să o pui în valoare. Sper în înțelepciunea celor care ne conduc să putem și noi să exploatăm această zonă. Dezvoltarea ei ar face obiectului unui alt proiect, dar, am zis noi, dacă am porni cu un bazin acoperit cum e cel prevăzut în cadrul proiectului depus la CNI, am avea deja făcuți zece pași înainte în ce privește absorția fondurilor pentru dezvoltara zonei.

A consemnat Alin ZAHARIE