Întăriri pentru CS Unirea Ungheni 2018

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a anunțat că în pauza competițională de iarnă echipa orașului, CS Unirea Ungheni 2018, care beneficiază de sprijin financiar de la bugetul local, își va întări lotul în perspectiva calificării în play-off-ul seriei a 9-a a Ligii a III-a la fotbal.

”Avem echipă bună, ne mai întărim la iarnă, mai facem mici retușuri pentru play-off. Intrăm în play-off fără nicio problemă. Avem două meciuri grele, importante, unul la Turda, o echipă foarte incomodă, o echipă bună. Sperăm, chiar dacă în clasament e foarte jos, Turda are o echipă bună, problemele sunt altele acolo la club, dar echipa eu zic că e foarte bună. Vrem să trecem cu bine de Turda și după aceea mergem într-o deplasare foarte dificilă, la Cugir, unde la fel sper să venim acasă cu cele trei puncte. Cei de la Cugir ne-au învins acasă cu 2-1, dar după ce am ratat penalty la 1-1 și exact la următoarea fază ne-au prins pe contraatac și ne-au dat gol. S-a făcut 1-2, i-am dominat, am fost peste ei dar mingea nu a mai intrat în poartă. Așa a fost și cu Avântul Reghin, meci la care cred că am avut cele mai multe ratări într-un singur meci din acest campionat. Opt ratări, dar mari”, a afirmat Victor Prodan.

După 13 etape, CS Unirea Ungheni 2018 se află pe locul 3 în clasament, cu 25 de puncte, cu 12 mai puține decât liderul, CS Hunedoara, și cu 7 mai puține decât ocupanta locului secund, CS Metalurgistul Cugir.

(Redacția/ Foto: Pixel Prosport)