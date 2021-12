Maraton de expoziții în galeriile de artă ale orașului Târgu Mureș

Share



În weekendul 3-6 decembrie, târgumureșenii pasionați de expoziții de artă au putut vizita în trei locații diferite, vernisaje cu teme contemporane într-o călătorie a vizualului, perceptibilului,

Living Room

Camera K’arte a adăpostit construirea unui spațiu de zi, un living room pe care pe care Vanessa Singenzia și l-a imaginat ca o încăpere dinamică ce amintește de spiritul exuberant și de ironia vizuală a grupului postmodern Memphis fondat de Ettore Sottsass în anii ’80 la Milano.

„Pentru anul acesta am hotârât să propun o expoziție cu Vanessa Singenzia care a înființat un studio de ceramică ce se numește „UAU”. Ne-am dorit să facem o scenografie expozițională care să prezinte lucrările în așa fel încât să se observe cât mai bine dialogul dintre lucrări, contrastele de culoare, ideile abstracte și conceptuală care au și o trimitere sculpturală în lucrările ei. Vanessa e din Cluj, a studiat Ceramică la Facultatea de Design din Cluj-Napoca, înainte de asta a studiat Arhitectura și a și practicat o vreme dar și-a dat seama că e un pic cam tehnic mediul respectiv și atunci ales ceramica, care are o foarte mare versabilitate. Îi place foarte mult să exploreze atât tehnici de modelare cât și tehnici de glazurare și așa mai departe. La nivel estetic și formal ea se inspiră, are o afinitate pentru grupurile de design din anii 60-70 din Italia, cu studiul Alchimia, cu grupul Memphis”, a transmis curatorul expoziției, Georgiana Buț.

În „sufrageria” Vanessei există o dinamică aparte a culorilor și a texturilor care denotă un aer „fresh” și totodată misterios. Așa cum a mai descris Cristina Buț, artista construiește corpuri de iluminat din lut și elemente unduitoare de neon; modelează veselă imposibil de folosit („Impossible Tableware”) din sticlă colorată într-o estetică suprarealistă care îi contestă funcționalitatea. Această expoziție se poate vizita până 10 decembrie și face parte din proiectul „Artă contemporană în Camera K’arte,” ediția a VIII- proiect co-finantat de Primăria Municipiului și Consiliul Local Târgu Mureș si Consiliul Judetean Mureș în parteneriat cu companiile Reea și Nett Front.







Protest

Galeria de Art Nouveau a fost gazda „Salonului de Artă Gra-Fo-Media 2021”, unde au fost expuse lucrări realizate prin diferite metode ca grafică digitală, print digital, print foto, colaj, tehnică mixtă, gravură, grafit, pictură digitală, și altele, toate acestea fiind realizate sub tema centrală numită „Protest”.

„Ne aflăm la a patra ediție a Salonului Gra-Fo-Media cu 64 de participanți. În ciuda tuturor întâmplărilor și vicisitudinilor am reușit cu colegi din toată țara și din străinătate, din fericire, să aducem pe simeze Salonul acesta care e foarte necesar pentru Târgu Mureș mai ales că lucrările conțin grafică, grafică pe calculator, tehnici grafice, tehnici fotografice, fotografia analog, lucruri cu care chiar se specializează tinerii de a căror prezență ne bucurăm la acest Salon”, a transmis graficianul Mariana Șerban.

Salonul a fost inițiat de către patru artiști în urmă cu patru ani, și anume Mariana Şerban, Puskai Sarolta, Cezar Buliga, Mihai Stoica şi Jakob Tibor, cărora li s-au alăturat oameni cu aceleași crezuri în transmiterea unor mesaje importante prin stilurile caracteristice de realizare a lucrărilor.

„ PROTEST-ul nu este unul agresiv, distrugător și nici subordonarea la temă nu este strictă. Aș numi această manifestare, mai degrabă: „Atitudine„ sau „Cu atitudine”, pentru că expozanții doresc să-și spună punctul de vedere, cu mijloacele vizuale, specifice domeniului lor. Mai răspicat sau mai discret dar căutând cea mai adecvată formă de comunicare. Gama instrumentelor vizuale este din ce în ce mai largă, iar arta contemporană nu este nicidecum un terminus tehnicus ci, din contră, ea se diversifică din ce în ce mai mult, experimentul trăind în bună conviețuire cu tehnicile tradiționale. Este o întrepătrundere fericită a lor. Se cristalizează astfel, acele modalități cu ajutorul cărora să se ajungă la exprimarea cât mai elocventă a gândului creator, printr-o expresie vizuală.(…) Cu mască anul precedent! Cu mască și anul acesta! Pare că prea multe nu s-au schimbat și totuși, s-au schimbat atâtea! A apărut mult așteptatul, pe atunci, vaccin, care a făcut între timp să segrege lumea, să o tulbure. Lucrările reflectă aceste frământări. Dorința artiștilor este însă aceeași: să demaşte, să PROTESTEZE, să dezvăluie, să dezavueze şi să conteste stări, trăiri, ipostaze, hotărâri, măsuri, fapte, personale şi generale. Alţii, mai paşnici în exprimare, preferă secţiunea tematicii libere. Astfel, atitudinea critică se îmbină cu viziunea senzitivă”, a împărtășit Cora Fodor, istoric și critic de artă.







Recurențe într-un spațiu antifonic

Pe strada Bolyai la B5 Studio, s-a vernisat expoziția „ Proiecții în Istoria Viitoare: Recurențe într-un spațiu antifonic”, realizată de artiștii Matei Bejenaru, Monotremu, Ágnes-Evelin Kispál, Attila Kispál, Dénes Miklósi, Szilárd Miklós, Farkas Bogdán, Sára Budrala, Áron Öllerer, Ciprian Mureșan, Gianina Cărbunariu, Șerban Savu, Mona Vătămanu și Florin Tudor, și curatoriată de Răzvan Anton, Sebastian Danciu, Mihai Iepure-Gorski, Alexandra Mereuți.

„ Expoziția a ajuns să întrebuințeze două abordări și două subiecte interconectate: una foarte concretă care privește infrastructura (culturală) și una poetică care privește scena. Fiind conștienți că ceea ce ne-am propus este mult prea complex doar pentru privirea noastră și pentru contextul de față, sperăm că readucerea acestor subiecte în dezbatere publică poate oferi un început pentru contribuții critice și clarificări ulterioare.(…) rimul subiect urmărit are în vedere deficitul de infrastructură culturală publică, precaritatea inițiativelor independente non-profit, lipsa unei strategii de dezvoltare culturală care să implice întreaga scenă și lipsa platformelor de dezbatere. De aici recurența „începutului de la zero” și gesturile produse de absență, precum: instituția ca proiect personal/artistic, asumarea individuală a răspunderii de cercetare, arhivare etc., înlocuirea școlii (1) absente — aflată în blocaj și în stare de autoconservare. Cel de-al doilea subiect a pornit din interogarea menționată mai sus, a ecoului declanșat de o acțiune culturală, dar și a deficitului de reacții critice sau de revolte publice. Și aici vorbim despre o formă de simfonie a oamenilor singuri, în care ne folosim ca propriul instrument (uneori și datorită lipsei unei infrastructuri), protestăm de unii singuri, mimăm că cineva ascultă, producem gesturi/sunete individuale în speranța că vor crea o formă de reacție (colectivă) sau chiar ajungem să contribuim la o liniște colectivă”, au explicat curatorii expoziției Alexandra Mereuți și Sebastian Danciu.

Expoziția se poate vizita până în data de 6 ianuarie, 2022. Evenimentul face parte din programul Proiecții în Istoria Viitoare, program cultural co-finanțat de Primăria Municipiului Târgu-Mureș în organizat în parteneriat cu: Minitremu, Fundația ARTeast / B5 Studio, Magma Contemporary Medium, Fabrica de Pensule, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Bioeel, Radio RomâniTg. Mureș, Revista Arta, Arte frumoase la Radio România Cultural.







Mălina Moraru