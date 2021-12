Premii pentru sportivii de top ai CSM Târgu Mureș

Share



Cei mai buni sportivi și antrenori ai Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș din anul 2021 au fost distinși marți, 14 noiembrie, de către conducerea clubului.

Au fost premiați 84 de sportivi și antrenori, dintre care s-a remarcat Benke Zoltan, care a cucerit podiumul de 8 ori anul acesta la popice, obținând aurul, argintul și bronzul în competițiile naționale. O altă performanță remarcabilă este a lui Szasz Tibor Levente, care a obținut 5 medalii în 2021, tot la popice, reușind să ia aurul de două ori. Vlad Boeriu a câștigat 3 medalii la lupte libere, o dată argintul și de două ori bronzul la 97 de kilogram, în timp ce Rareș Popescu a obținut aurul la categoria 92 kilograme. Bordianu Roxana Andreea a obținut 3 medalii, la popice –de două ori aur și o dată argint.

Pe lângă cei antemenționați, numeroși sportivi au fost premiați de două ori, cum ar fi: Podar Cosmin – la lupte libere, Recorean Adrian – la lupte libere, Răchită Șerban – la tir cu arcul, Ciula Geanina – la popice, Gyarmati Ferenc – la lupte libere, Szep Zoltan – la lupte libere, Orosz Istvan – la popice ș.a. În total au fost premiați 84 de tineri talentați la 6 secții: automoto, box, lupte libere, natație, popice și tir cu arcul care aduc mândrie orașului Târgu Mureș și fără de care am fi mai săraci din punct de vedere sportiv. Le mulțumim pentru tot efortul pe care îl depun zi de zi ca să obțină aceste performanțe, pentru că nu renunță, pentru că și ei obosesc, dar își găsesc puterea să continue, pentru seriozitatea cu care tratează fiecare competiție și pentru dăruirea lor. Îi susținem, îi urmărim cu drag și le dorim cât mai multe reușite și 0 accidentări.

Sportivilor le-au fost oferite plicuri cu scrisori de mulțumire și o compensație bănească pentru munca și stăruința de care au dat dovadă pe parcursul întregului an. La eveniment a fost prezent și edilul orașului, Soos Zoltan.

An greu, rezultate pozitive

Vicepreședintele CSM Târgu Mureș, Szászgáspár Barnabás, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că deși 2021 a fost un an dificil din mai multe puncte de vedere, rezultatele pozitive nu s-au lăsat așteptate.

„Încheiem un an dificil în privința sportului mureșean, după cum bine știți și știu toți iubitorii. Sportul târgumureșean a suferit în ultimii ani, așa că proiectul nostru de a revitaliza sportul mureșean continuă. În vară am început proiectul prin care aducem acasă sportivii noștri campioni, cei vârstnici. După premierea din vară iată că a venit timpul să premiem și sportivii noștri tineri din diferite ramuri sportive, în special din sporturile individuale și să le mulțumim pentru efortul depus pe tot parcursul acestui sezon. Cum am spus, acest an fost foarte dificil pentru că ei, dar și noi, ne-am confruntat cu o sumedenie de probleme. Mulțumim domnului primar și Primăriei Municipiului Târgu Mureș, dar și comitetului nostru director, le mulțumim pentru că au făcut eforturi mari de a ne sprijini și de a înlătura lucrurile negative care au venit spre noi. Cel mai important lucru, trebuie să le mulțumim pentru dorința de a preda infrastructura sportivă Clubului Sportiv Municipal, pentru a pune la dispoziție sportivilor noștri condițiile cele mai bune ca să se antreneze, pentru că acest lucru este primordial pentru un sportiv – să aibă un bazin de înot de calitate, să aibă o sală de forță și, în general, infrastructură adecvată pentru a face performanță. Acest lucru este foarte important și ne bucurăm mult”, a afirmat Szászgáspár Barnabás.

De asemenea, vicepreședintele CSM Târgu Mureș a promis că sportivii și antrenorii din cadrul clubului vor reprezenta municipiul reședință de județ, dar și județul Mureș, cu aceeași seriozitate și implicare și în competițiile care urmează.

”Suntem bucuroși pentru că sportivii noștri au adus rezultate și multe, multe medalii pentru Târgu Mureș! Vom continua și prin seriozitate vom convinge toți sportivii să se întoarcă acasă. Sperăm ca anul viitor să ne prezentăm cu mai multe rezultate pozitive, medalii și să ne mândrim cu orașul nostru. Sportivii au fost și remunerați, au primit și bonusuri în bani, dar importante sunt rezultatele pe care le-au obținut ei la nivel național”, a conchis Szászgáspár Barnabás.

Anamaria Luisa MARCU