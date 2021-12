Unde schiem iarna asta?

Share



„A-nceput de ieri să cadă câte-un fulg” și asta înseamnă că s-au deschis și pârtiile de schi și sanie pentru toți iubitorii sporturilor de iarnă.

În județul Mureș există două pârtii pe care se poate schia – Aluniș și Aluniș 2 din Sovata. Pârtia Aluniș are dificultate medie, o lungime de 1,1 kilometri și la urcare turiștii folosesc telescaunul. Pârtia Aluniș 2 este destinată începătorilor, are doar 300 de metri și cei curajoși vor urca folosind teleschiul, conform site-ului oficial al stațiunii montane Sovata, Mureș, www.sovata.ro .

Pe lângă aceste nu foarte vaste opțiuni, mureșenii pot alege între multitudinea de pârtii aflate în județul Harghita, în vecintătatea județului nostru, care sunt accesibile atât ca distanță (din orice punct la județului Mureș până la una din pârtii), dar oferă pasionaților și o mulțime de opțiuni – de la pârtii mici, ușoare, până la pârtii abrupte, înclinate și cu dificultate mare.

Ieșim din Sovata și intrăm în județul Harghita, intrăm în Praid. Acolo ne așteaptă două pârtii: Bogdan 1 și Bogdan 2. Pârtia Bogdan 1 este pentru avansați, are o dificultate medie spre grea. Are lungimea de 760 de metri și se urcă cu discul. Odată ajunși sus, ne este disponibilă și cea de-a doua pârtie care are 560 de metri lungime, dar este o pârtie ușoară, pentru începători. Pe pârtiile Bogdan urcăm cu discul, un instrument mai puțin întâlnit, dar vă asigur că mult mai ușor de folosit decât teleskiul, dacă urci singur. După ce am coborât pârtia mică, dăm de un traseu interesant prin pădure, plin de curbe, ghețuș și voie bună. Acest traseu ascunde un peisaj mirific, deoarece schiem printre brazi și drumul pare scos din povești. Pentru acestea toate, plătim 70 de lei pentru o zi întreagă din decursul săptămânii. Pentru sâmbete și duminici, achităm 85 de lei pentru o zi. Aceasta este valoarea skipassului. Pe lângă asta se percepe, ca la oricare altă pârtie, o garanție de 10 lei pentru cartelă. Toate informațiile despre tarife sunt preluate de pe site-ul www.schi-bogdan.ro .

Ne deplasăm mai departe și intrăm în Bucin – sat, trecătoare, pas și pârtie de schi. Tot două pârtii ne așteaptă și acolo, pentru că „unde-s doi puterea crește”. Havas Bucin are 1 149 de metri și este o pârtie ușoară. Pârtia Bujdosu este o pârtie mai dficilă. Un lucru interesant este diferența de nivel de la pornire până la sosire, de doar 49 de metri. Asta înseamnă că parcurgem o lungime de 600 de metri (lungimea pârtiei) și ca altitudine coborâm mai puțin de 50 de metri, conform www.romaniaturistica.ro .

Ieșim din județul Mureș de data aceasta prin altă parte. Pe Valea Mureșului, prima localitate la „granița” cu Harghita este Toplița, orașul în care sunt două pârtii de schi: pârtia Măgheruș și pârtia Bradul. Măgheruș, cea mai cunoscută de localnici, dar și de vizitatori, are 470 de metri lungime și altitudinea de plecare este de 850 de metri, deci nu ne aflăm foarte sus în munți; este o pârtie cu dificultate medie. Pârtia Bradul este o pârtie ușoară, cu o lungime de 1,2 kilometri. Pe amândouă pârtii turiștii urca înapoi cu teleschiul și se bucură de asistența neîntreruptă a monitorilor de schi. În Toplița, personalul de la pârtii este mereu binepregătit și oricine poate învăța sporturile de iarnă, deoarece informațiile sunt clar explicate și însoțite de zâmbete largi.

Cam acestea sunt pârtiile din vecinătatea județului Mureș. Numai bune pentru ski, snowboard sau sanie. Majoritatea au orarul de funcționare între orele 10-17 și toate sunt dotate cu centre de închirere echipament. Pârtiile antemenționate servesc de asemenea băuturi calde și mâncare. Să fie un sezon cu cât mai multe amintiri frumoase și fără accidentări!

Anamaria Luisa MARCU