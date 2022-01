Ajutor financiar de peste un milion de euro pentru Aeroportul ”Transilvania”

Share



Aleșii județeni au aprobat joi, 30 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de îndată, rectificarea bugetului Județului Mureș cu suma de 5,9 milioane de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro), bani alocați din Fondul de rezervă al Guvernului pentru activitatea Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș.

”Întrucât activitatea aeroporturilor a fost una dintre cele mai afectate de pandemia de COVID-19, prin Hotărârea de Guvern nr. 1301 din 29 decembrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară, Județului Mureș i-a fost repartizată suma de 5.984.000 lei, în vederea asigurării activității Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș” care are un trafic de pasageri per an situat sub 200.000”, a precizat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

(A.T.)