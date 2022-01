Stații de alimentare pentru mașinile electrice, la Solovăstru și Jabenița

Share



Proiecte de investiții pentru comuna Solovăstru își vor face simțite prezența și în anul 2022. Despre acestea ne-a vorbit Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru în interviul care urmează.

Reporter: Cum a fost anul 2021 pentru comuna Solovăstru?

Ilie Chirilă Tătar: Per ansamblu, putem spune că 2021 a fost un an în care am avut câteva realizări notabile. Proiectele aflate în derulare s-au desfășurat în condiții bune, chiar dacă unele dintre ele au fost întrerupte din cauza pandemiei. Cu toate acestea, suntem în grafic cu aceste proiecte, astfel încât toate proiectele începute aflate în curs de derulare le vom închide pe parcursul acestui an.

Rep.: O problemă de sezon este cea legată de asigurarea lemnelor de foc pentru populație. Cum a fost rezolvată această situație la nivelul comunei Solovăstru?

I.C.T.: La finalul anului 2021 am încercat să asigurăm în limita posibilităților material lemnos pentru populație destinat încălzirii. Am reușit să dăm o cantitate de 240 de metri steri de lemn de foc celor care au avut depuse cereri la Primărie. Solicitările au fost foarte mari, dublu față de cât am putut oferi, respectiv 500 de metri steri. Ne pare rău că nu am putut oferi mai mult, dar doar atât am avut în amenajament, și acesta cu o derogare de la Ministerul Mediului, pentru că în momentul de față amenajamentul silvic este finalizat. Este depusă documentația la Ministerul Mediului pentru avizul de mediu, și încă suntem în așteptarea acestui aviz. Fără avizul de mediu nu se mai poate exploata nimic începând cu data de 1 ianuarie 2022, lucru care un pic ne cam încurcă, în condițiile în care oamenii și-au mai făcut speranțe că în cursul lunii ianuarie, început de februarie vom mai avea la dispoziție o canitate de lemn de foc. Se pare că lucrurile nu merg așa cum ne-am fi dorit.

Rep.: Care ar fi proiectul cel mai important la ora actuală?

I.C.T.: Un proiect destul de important pentru comuna noastră, cel cu modernizarea iluminatului public în comuna Solovăstru. Acest proiect are contractul de finanțare semnat, la fel și în ce privește contractul de execuție, iar de la o zi la alta urmează să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Acestea prevăd înlocuirea unui număr de 423 de lămpi care vor fi de o tehnologie de ultimă generație, cu telegestiune. Categoric, va fi un nivel calitativ mult superior față de cel existent la ora actuală, plus un consum mai scăzut de energie în condițiile în care costurile cu astfel de utilități sunt destul de mari pentru o primărie, în contextul actual când prețul la curent, gaze, la tot ce înseamnă eneergie a crescut foarte mult. Până în cursul acestei veri acest proiect urmează să fie finalizat.

Rep.: Ce alte investiții preconizați pentru anul 2022?

I.C.T.: În ce privesc celelalte proiecte care le vom începe în acest an, primul va fi legat de amplasarea în comuna noastră a cel puțin două stații de încărcare destinate mașinilor electrice. Deja la nivelul comunei noastre avem o astfel de mașină electrică, și cu siguranță pentru perioada următoare numărul acestora va crește substanțial, fapt pentru care aceste stații vor fi extrem de necesare pentru locuitorii comunei noastre precum și pentru cei care trazitează comuna noastră. Acest proiect se va derulat tot prin Agenția Fondului de Mediu, iar cele două stații vor fi amplasate una în Solovăstru iar cea de-a doua la Jabenița. Există posibilitatea să fie chiar două stații în Solovăstru, și una în Jabenița, totul depinde de cât va ieși valoarea unei astfel de stații. Finanțarea unui astfel de proiect are o valoare de 1 milion de lei pentru o comună, și dacă ne vom încadra, vom face trei astfel de stații de încărcare.

Rep.: Cum vedeți anul 2022 din punct de vedere al proiectelor de dezvoltare pentru comuna Solovăstru?

I.C.T.: Suntem încrezători că în acest an vom mai putea să mai începem proiecte noi care să îmbunătățească calitatea vieții în comuna Solovăstru. Vom încerca să ne agățăm de toate finanțările care vor fi. Mai mult de atât, în ce privește proiectele cu finanțare europenă derulate prin Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita, am depus un proiect ce are în vedere partea de sport, și anume înlocuirea gazonului sintetic, schimbarea porților și amenajarea unor bănci de rezervă la terenul de sport din localitatea Solovăstru, investiție care se ridică la suma de 17.000 de euro. De asemenea, pe parcusul acestui an vom încerca să găsim un amplasament, să încercăm să facem un teren de sport cu gazon sintetic și în localitatea Jabenița, astfel ca și tinerii, copii de aici să aibă un loc unde să poată să-și desfășoare activitățile sportive. Suntem abia la început de an, urmează să vedem ce ne va aduce acest PNRR, la ce proiecte ne încadrăm ca și comună. Cu siguranță, nu vom lăsa să ne scape printre degete vreun proiect, vom încerca să aducem în comună cât mai mulți bani europeni sub formă de investiții și proiecte de dezvoltare.

A consemnat Alin ZAHARIE