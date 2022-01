3 personalități mureșene distinse cu Placheta lui Eminecu

Share



Biserica de lemn ”Sf. Arhanghel Mihail” din Târgu Mureș, locul unde în iulie 1866 Poetul Național al României, Mihai Eminescu, a poposit în drumul său spre Blaj, a găzduit vineri, 14 ianuarie, de la ora 10.00, evenimentul omagial ”La steaua…”, organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Prima ediție a acestei frumoase inițiative a avut loc în anul 2013.

„Prezentul eveniment este organizat de ISJ Mureș, sub conducerea inspectorului școlar general, prof. drd. Pășcan Sabin Gavril, fiind inițiat și susținut în mod constant de către inspector pentru Limba și literatura română, prof. dr. Maria Kozac, care astăzi ne este alături de la distanță. De aceea, onoarea îmi revine mie, să vă vorbesc despre cultură și despre Eminescu. Mulțumim reprezentanților Prefecturii județuluI Mureș, dnei prefect Mara Togănel, tuturor colaboratorilor, Primăriei municipiului Târgu Mureș, Bibliotecii Județene Mureș, părintelui paroh Daniel Hancu, al Bisericii de lemn ”Sf. Arhanghel Mihail, colegilor inspectori școlari, profesori, și tuturor partenerilor care au făcut posibilă această amintire””, a declarat inspector școlar pentru limbi moderne, Adriana Loredana Dan.

În cadrul evenimentului omagial, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a acordat Placheta Eminescu și Diploma de Excelență Culturală următoarelor personalități mureșene: profesorului universitar doctor Cornel Sigmirean, profesorului universitar doctor Horațiu Suciu și preotului Claudiu Nicoară, parohul Bisericii de Piatră din Târgu Mureș.

O instituție și o stea

Dr. Anca Șincan, cercetător Institutul „Gheorghe Șincai”, a rostit un Laudatio pentru stima și prietenia adâncă față de profesorul universitar doctor Cornel Sigmirean.

“Nu este ușor să vorbești de profesorul Cornel Sigmirean în cinci minute și pentru ca să mă supun limitării temporale am să încerc, deși îl sărbătorim pe Mihai Eminescu, să vorbesc despre domnia sa în cifre nu în versuri. O sută cincizeci și trei de mii nouă sute șaptezeci și patru (153.974) de cuvinte are ultima din cele 43 de cărți pe care le-a scris sau coordonat dl. profesor Cornel Sigmirean. Această carte din urmă despre mecenatul transilvan de secol XIX și început de secol XX conține o listă cu 1615 nume de bursieri ai Fundației Emanoil Gojdu pentru prima dată studiați împreună, o generație de intelectuali care au creat România. Alte 318 articole științifice au ieșit de la tastatura profesorului, 27 de generații de studenți în istorie de la Universitatea Petru Maior, acum Universitatea George Emil Palade au învățat istoria contemporană a României, istoria elitelor, istoria secolului XIX transilvan sub îndrumarea și la cursurile domniei sale.

Sute de mii de mâini a strâns de la președinți la primari, de la membri ai Academiei Române la studenți, de la preoți de țară la simpli orășeni, toate în efortul de a construi o școală, de a forma o elită locală, regională și, de ce nu, națională, un efort similar intelectualilor transilvăneni de secol XIX spre care cercetătorul Cornel Sigmirean și-a îndreptat atenția.

Câți metri liniari de arhivă, câtă presă, câtă bibliografie pentru a-i aduce în lumina prezentului pe intelectualii ce au construit România spre a servi drept modele unei societăți aflate deja de câteva decenii bune într-un proces de reconstrucție?

Dacă-l veți întreba însă pe dl profesor Sigmirean care este cea mai mare realizare a domniei sale vă va spune că în 2021 a devenit bunic. Greu de egalat de toate sutele de mii de cuvinte, sutele de studenți, de conferințe și articole sau de cele 5 premii ale Academiei Române primite de-a lungul carierei.

Cum însă pentru nașterea nepoților nu se dau diplome, acestea din urmă, realizările sale academice și culturale, și discreția cu care și-a însușit valorile înaintașilor merită să-i fie recunoscute de acest premiu!” a declarat dr. Anca Șincan, cercetător Institutul „Gheorghe Șincai”.

Profesorul Cornel Sigmirean a ținut să mulțumească celor care au vorbit atât de frumos despre dânsul și faptul că a ajuns pe lista distinșilor. “A fi distins în fața altarului este ceva special, dă evenimentului o notă de sacralitate , ca urmare emoția este puternică”, a declarat acesta.

Peste 8000 de pacienți operați

E greu să găsești cuvinte pentru a descrie un om precum dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureș, care a operat 8000 de pacienți, convins că viața e dată și luată de Dumnezeu și că Dumnezeu niciodată nu greșește. Dominat de profesionalism în orice întreprinde și în spiritul exigenței față de lucrul bine făcut, distinsul medic a lipsit de la eveniment fiind plecat la București pentru a-și ajuta colegii la o operație.

Un Laudatio a fost rostit cu multă emoție de către prof. universitar, medic primar în medicină internă și cardiologie Ioan Țilea.

„Să aduc un Laudatio prietenului, meu, fratelui meu, cu care ne știm de 56 de ani, reprezintă pentru mine mai mult decât o onoare, o cinste deosebită și de aceea cuvintele mele vor fi oarecum întretăiate, credeți-mă am emoții. Impresionanta și complexa sa activitate de-a lungul de 3 decenii dedicate studiului, ținuta academică, seriozitatea cu care și-a îndeplinit misiunea peste tot unde a lucrat, unde a fost, unde a sfătuit, atitudinea calmă și căldura sufletească au fost recunoscute și apreciate de mai multe instituții și organisme naționale și internaționale” a declarat prof. univ. Ioan Țilea.

A treia distincție a fost acordată părintelui Claudiu Nicoară, parohul Bisericii de Piatră din Târgu Mureș, „un preot de aur, omul lui Dumnezeu”, după cum a fost descris de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei.

Iubirea de țară a acestui neam creștin perpetuată de strămoși până la noi este dovedită doar prin respectul față de limbă, credință, datină și folclor. ‚Poporul român este una din minunile lui Dumnezeu în mersul Său prin Univers’ spune Petre Țuțea. Avem, astăzi, și noi datoria de a duce slova și trăirea românească mai departe, de a asigura generațiilor urmașe moștenirea.

Părintele doctorand Claudiu Nicoară a găsit în comunitatea mureșeană suficientă resursă în acest scop, redeschiderea primei Școli Românești, ce datează inițial din 1768 în documente, sub formă de Școală Parohială, astăzi, a propovăduirii Binelui.

Un Laudatio a fost rostit de consilierul Parohiei Bisericii de Piatră, prof. univ. dr Constantin Drașoveanu.

“Întemeierea națiunii române de-a lungul veacurilor a însemnat o mare sarcină pentru personalitatea preotului care a deservit unitățile, fie din mediul rural, fie din mediul urban. Sigur că, istoria este parcursă inevitabil de anumite vicisitudini față de care preoții ortodocși, și poate nu numai ei , au reușit, potrivit perceptului biblic, Biserica va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor și porțile iadului n-o vor birui. Părintele Claudiu Nicoară, originar năsăudean, a făcut studiile universitare de Teologie universitară la Cluj, un centru universitar și științific de mare prestigiu și mare vârf în cultura europeană. Tot la Cluj dânsul a făcut și masteratul, iar stagiile de doctorat, printr-o întâmplare fericită, a reușit să le facă la o universitate din nordul Spaniei, desigur, se conturează ca un preot de mare actualitate din generația nostră, contemporană”, a menționat prof. univ. dr Constantin Drașoveanu.

“Dumnezeu ne-a ajutat ca în anul trecut să avem multe realizări , atât pe plan administrativ, cât și cultural și pastoral. Acesta pentru că, pe de-o parte i-am avut alături pe bunii mei credincioși,iar pe de alta pentru că am avut multe porți deschise, fapt îmbucurător pentru mine pentru că nu am vechime în acest oraș, nu sunt nici 2 ani de când am fost instalat și numit ca preot paroh al Bisericii de Piatră, parohia Târgu Mureș 1. Toate realizările pe care le-am avut naul trecut sunt rezultate ale unei bune colaborări, se vede că acolo unde există colaborare între instituția Bisericii reprezentată de preoți și credincioși, și celelalte instituții ale societății civile acolo rezultatele sunt multe și frumoase și în folosul tuturor cetățenilor. Împreună și avându-L deasupra pe Dumnezeu am avut multe bucurii anul precedent și am adus multe bucurii oamenilor din jur. De aceea mulțumesc tuturor care ne-au fost alături, credincioșilor, instituțiilor, sponsorilor și dumneavostră pentru că valorificați munca noastră, pentru că ne încurajați să mergem mai departe” a declarat părintele Claudiu Nicoară.

Cu binecuvântarea părintelui Daniel Hancu, paroh al Bisericii de lemn ”Sf. Arhanghel Mihail”, în cadrul evenimentului s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru poetul Mihai Eminescu, încununată de vocile grupului de muzică bizantină ANASTASIOS.

Felicitări tuturor participanților.