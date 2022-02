EXCLUSIV! Cele mai bogate comune mureșene

Share



Comunele mureșene care la finalul anului 2021 au înregistrat și au declarat cele mai mari venituri executate la bugetul local sunt Sânpaul (24.270.028 de lei), Adămuș (22.975.960 de lei) și Sâncraiu de Mureș (21.642.388 de lei).

Potrivit datelor publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice, www.static.anaf.ro, secțiunea ”Transparență bugetară”, Top 10 comune din județul Mureș care în decursul anului trecut s-au remarcat la categoria de venituri executate la bugetul local este întregit de Gurghiu (20.693.500 de lei), Sângeorgiu de Mureș (19.530.042 de lei), Gornești (19.403.321 de lei), Apold (16.920.609 de lei), Albești (16.814.452 de lei), Saschiz (16.537.509 de lei) și Bălăușeri (16.121.392 de lei), iar lista completă a celor 91 de comune mureșene poate fi consultată pe site-ul cotidianului Zi de Zi, www.zi-de-zi.ro.

Locul 1: Sânpaul (24.270.028 de lei)

La cârma comunei Sânpaul se află, din anul 2000, Simon István, care a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că unul din secretele veniturilor mari executate la bugetul local în anul care a trecut sunt proiectele cu finanțare guvernamentală și europeană.

”Am avut două proiecte în 2019 la care am făcut achiziția, aici vorbesc de proiectul pentru școli de exemplu care e în valoare de aproape 3 milioane de euro. Ne-am mișcat bine anul trecut și suntem la 70% din lucrări. Așa achităm, iar banii sunt din PNDL 2 în totalitate. Au fost sume considerabile care au intrat în buget”, a precizat Simon István.

Referindu-se la bugetul estimat pentru acest an, edilul șef al comunei Sânpaul a afirmat că acesta va avea, din noi, ca prioritate realizarea a cât mai multe investiții.

”Bugetul pentru 2022 spun că e echilibrat, bun pentru noi, noi nu primim bani din cote de TVA pentru că avem venitul lunar din impozit pe salariu, dar bugetul este bun și în mare parte va pleca pe investiții. O parte va pleca pentru pregătirea noilor proiecte europene și naționale, mă refer aici la studii. Știm ce vrem să facem și avem în pregătire undeva până la șase-șapte proiecte europene în afară de cele depuse la ”Anghel Saligny” și CNI. Ideea e că atunci când se deschide sesiunea să fim pregătiți să depunem proiectele”, a subliniat primarul din Sânpaul, comună care în anul 2020 a înregistrat venituri în cuantum de 13,6 milioane de lei.

Locul 2: Adămuș (22.975.960 de lei)

”Nu am pile la Guvern, ci secretul constă în numărul mare de proiecte derulate atât cu sursă de finanțare europeană, cât și guvernamentală”, a spus, mai în glumă, mai în serios, Miklós Tibor László, aflat la al doilea mandat de primar al comunei Adămuș.

Sub conducerea lui Miklós Tibor László, Primăria comunei Adămuș a înregistrat o creștere spectaculoasă a veniturilor la bugetul local, de la 13,6 milioane de lei în 2020 la 22,9 milioane de lei în 2021.

”Avem proiecte pe fonduri europene, foarte multe, și asta ne ajută, plus proiectele prin PNDL pentru canalizare. Sunt multe proiecte în derulare. Înseamnă că muncim”, a sintetizat Miklós Tibor László ”rețeta” atragerii de venituri la bugetul local.

Locul 3: Sâncraiu de Mureș (21.642.388 de lei)

Primarul comunei Sâncraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, a explicat că în primul său an de mandat de primar a luat câteva decizii pentru a stimula atragerea de venituri la bugetul local.

”În primul rând am făcut funcțional serviciul de executări silite care nu era funcțional la nivel de comună și încet-încet a început să dea roade. În afară de asta, am reușit și am convins chiar și câteva societăți comerciale să își transfere sediul social la noi în comună și autoturisme, autoutilitare care erau doar punct de lucru secundar la noi în comună. S-a pus în aplicare o Hotărâre a Consiliului Local mai veche în ceea ce privește taxa de liberă trecere la autoturisme de mare tonaj. Era o hotărâre din 2019, însă nu era reglementată decât cu o taxă pe zi. Am revenit asupra ei și am stabilit și tarife lunare și anuale astfel încât persoanele juridice cu utilaje mai grele de 7,5 tone și-au făcut, majoritatea, un abonament anual. De asemenea, am înființat și serviciul de administrație a domeniului public unde am angajat un inginer care a mai ținut sub control constructorii care intrau cu utilaje grele în comună”, a declarat primarul din Sâncraiu de Mureș, comună care a încheiat anul 2020 cu venituri totale de 17,5 milioane de lei.

Situația din Zona Metropolitană Târgu Mureș

Înființată în anul 2006, Asociația Zona Metropolitană Târgu Mureș are în componență Consiliul Judeţean Mureş, municipiul Târgu Mureș, orașul Ungheni și 13 comune care au înregistrat următoarele venituri în anul 2021:

24.270.028 de lei – Sânpaul;

21.642.388 de lei – Sâncraiu de Mureș;

19.530.042 de lei – Sângeorgiu de Mureș;

15.249.707 de lei – Cristești;

14.151.621 de lei – Livezeni;

12.493.855 de lei – Pănet;

12.256.426 de lei – Ceuașu de Câmpie;

11.173.495 de lei – Crăciunești;

10.880.135 de lei – Sântana de Mureș;

10.776.861 de lei – Corunca;

10.498.812 de lei – Acățari;

10.287.271 de lei – Ernei;

9.327.825 de lei – Gheorghe Doja.

Veniturile executate în 2021 de cele 91 de comune mureșene:

24.270.028 de lei – Sânpaul;

22.975.960 de lei – Adămuș;

21.642.388 de lei – Sâncraiu de Mureș;

20.693.500 de lei – Gurghiu;

19.530.042 lei – Sângeorgiu de Mureș;

19.403.321 de lei – Gornești;

16.920.609 de lei – Apold;

16.814.452 de lei – Albești;

16.537.509 de lei – Saschiz;

16.121.392 de lei – Bălăușeri;

15.249.707 de lei – Cristești;

14.922.180 de lei – Eremitu;

14.568.233 de lei – Daneș;

14.557.287 de lei – Hodac;

14.151.621 de lei – Livezeni;

14.120.188 de lei – Fântânele;

13.576.955 de lei – Deda;

12.984.331 de lei – Vânători;

12.493.855 de lei – Pănet;

12.256.426 de lei – Ceuașu de Câmpie;

12.208.851 de lei – Band;

12.046.003 de lei – Solovăstru;

11.803.191 de lei – Ibănești;

11.783.918 de lei – Batoș;

11.681.028 de lei – Mica;

11.431.514 de lei – Vătava;

11.334.821 de lei – Bahnea;

11.173.495 de lei – Crăciunești;

10.880.135 de lei – Sântana de Mureș;

10.776.861 de lei – Corunca;

10.498.812 de lei – Acățari;

10.287.271 de lei – Ernei;

10.192.450 de lei – Glodeni;

9.767.391 de lei – Ghindari;

9.530.046 de lei – Tăureni;

9.403.462 de lei – Suseni;

9.342.158 de lei – Mădăraș;

9.327.825 de lei – Gheorghe Doja;

9.057.165 de lei – Zau de Câmpie;

8.623.329 de lei – Gănești;

8.469.625 de lei – Rușii Munți;

8.409.013 de lei – Brâncovenești;

8.323.717 de lei – Suplac;

7.877.420 de lei – Ideciu de Jos;

7.694.584 de lei – Râciu;

7.677.731 de lei – Aluniș;

7.533.931 de lei – Sânpetru de Câmpie;

7.453.466 de lei – Viișoara;

7.401.227 de lei – Lunca;

7.341.444 de lei – Breaza;

6.869.393 de lei – Petelea;

6.692.211 de lei – Vărgata;

6.638.678 de lei – Bereni;

6.529.735 de lei – Ogra;

6.397.263de lei – Neaua;

6.288.216 de lei – Lunca Bradului;

6.275.679 de lei – Valea Largă;

6.265.539 de lei – Pogăceaua;

6.257.227 de lei – Chețani;

5.803.702 de lei – Sărățeni;

5.691.297 de lei – Nadeș;

5.884.682 de lei – Gălești;

5.782.093 de lei – Voivodeni;

5.680.735 de lei – Sânger;

5.589.647 de lei – Stânceni;

5.471.842 de lei – Cuci;

5.405.779 de lei – Măgherani;

5.345.912 de lei – Cucerdea;

5.344.085 de lei – Șincai;

5.344.202 de lei – Răstolița;

5.101.408 de lei – Bichiș;

4.962.302 de lei – Miheșu de Câmpie;

4.884.633 de lei – Iclănzel;

4.830.880 de lei – Băgaciu;

4.821.736 de lei – Șăulia;

4.777.286 de lei – Chiheru de Jos;

4.484.398 de lei – Beica de Jos;

4.435.784 de lei – Hodoșa;

4.422.635 de lei – Bogata;

4.410.433 de lei – Păsăreni;

4.192.378 de lei – Fărăgău;

4.053.269 de lei – Vețca;

3.795.896 de lei – Papiu Ilarian;

3.739.876 de lei – Grebenișu de Câmpie;

3.645.997 de lei – Cozma;

3.501.972 de lei – Coroisânmărtin;

3.495.614 de lei – Chibed;

3.493.968 de lei – Zagăr;

3.371.138 de lei – Băla;

3.087.650 de lei – Crăiești;

3.066.095 de lei – Ațintiș.

Topul veniturilor per cap de locuitor

Cotidianul Zi de Zi a realizat și o situație statistică a veniturilor executate per cap de locuitor în anul 2021, raportat la numărul locuitorilor din 2011, anul în care s-a realizat cel mai recent recensământ al populației.

9.636 de lei – Tăureni;

8.416 de lei – Saschiz;

7.191 de lei – Mădăraș;

6.487 de lei – Cozma;

6.337 de lei – Bichiș;

5.850 de lei – Apold;

5.753 de lei – Vătava;

5.733 de lei – Sânpaul;

5.518 de lei – Bereni;

4.672 de lei – Neaua;

4.544 de lei – Vețca;

4.492 de lei – Viișoara;

4.463 de lei – Adămuș;

4.459 de lei – Băla;

4.333 de lei – Livezeni;

4.129 de lei – Măgherani;

4.173 de lei – Suseni;

4.171 de lei – Solovăstru;

3.950 de lei – Rușii Munți;

3.941 de lei – Papiu Ilarian;

3.869 de lei – Corunca;

3.854 de lei – Stânceni;

3.834 de lei – Eremitu;

3.735 de lei – Ideciu de Jos;

3.701 de lei – Suplac;

3.609 de lei – Sărățeni;

3.517 de lei – Hodoșa;

3.505 de lei – Cucerdea;

3.479 de lei – Gornești;

3.440 de lei – Vărgata;

3.397 de lei – Gurghiu;

3.341 de lei – Crăiești;

3.328 de lei – Vânători;

3.300 de lei – Deda;

3.297 de lei – Bălăușeri;

3.294 de lei – Șincai;

3.292 de lei – Voivodeni;

3.145 de lei – Albești;

3.128 de lei – Gheorghe Doja;

3.090 de lei – Lunca Bradului;

3.008 de lei – Fântânele;

3.005 de lei – Ghindari;

3.003 de lei – Cuci;

3.001 de lei – Batoș;

2.988 de lei – Daneș;

2.988 de lei – Bahnea;

2.968 de lei – Breaza;

2.931 de lei – Zagăr;

2.905 de lei – Chiheru de Jos;

2.889 de lei – Sâncraiu de Mureș;

2.878 de lei – Păgăceaua;

2.852 de lei – Hodac;

2.819 de lei – Lunca;

2.798 de lei – Zau de Câmpie;

2.735 de lei – Ogra;

2.709 de lei – Ibănești;

2.670 de lei – Glodeni;

2.617 de lei – Cristești;

2.578 de lei – Răstolița;

2.573 de lei – Mica;

2.499 de lei – Crăciunești;

2.491 de lei – Fărăgău;

2.462 de lei – Sânpetru de Câmpie;

2.420 de lei – Coroisânmărtin;

2.413 de lei – Gănești;

2.389 de lei – Șăulia;

2.372 de lei – Aluniș;

2.366 de lei – Sânger;

2.347 de lei – Chețani;

2.307 de lei – Petelea;

2.298 de lei – Păsăreni;

2.297 de lei – Iclănzel;

2.291 de lei – Nadeș;

2.220 de lei – Grebenișu de Câmpie;

2.215 de lei – Acățari;

2.191 de lei – Bogata;

2.117 de lei – Brâncovenești;

2.099 de lei – Sângeorgiu de Mureș;

2.070 de lei – Pănet;

2.055 de lei – Ceuașu de Câmpie

2.052 de lei – Râciu

2.027 de lei – Miheșu de Câmpie;

2.025 de lei – Valea Largă;

1.983 de lei – Chibed;

1.952 de lei – Băgaciu;

1.946 de lei – Ațintiș;

1.945 de lei – Beica de Jos;

1.918 de lei – Gălești;

1.901 de lei – Sântana de Mureș;

1.894 de lei – Band;

1.763 de lei – Ernei.

Alex TOTH