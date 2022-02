Săptămâna cititului cu voce tare, la Colegiul ”Petru Maior”

Share



Săptămâna 31 ianuarie – 4 februarie a fost dedicată lecturii cu voce tare. În acest sens, elevii Colegiului „Petru Maior” din Reghin au participat la o serie de activități ce au avut ca scop atât promovarea lecturii cât și dezvoltarea competențelor de literație. La activitățile desfășurate în limbile română, maghiară, germană și engleză au participat elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal.

„Am pornit aceste demersuri de promovare a lecturii la începutul anului școlar, când, prin parteneriate cu Echipa Narada România și Teach for România am obținut pentru elevi cărți scrise de autori contemporani. Am ales cărți scrise de autori români contemporani pentru a promova literatura contemporană, care este foarte valoroasă și pentru a facilita întâlniri între elevi și scriitori sau ilustratori”, a declarat Veronica Șandor, profesoară de limba română la Colegiul ”Petru Maior” din Reghin.

Socializare prin lectură

”Ziua lecturii cu voce tare” nu a făcut decât să întregească seria de activități menită să stimuleze lectura în rândul elevilor Colegiului ”Petru Maior” din Reghin.

„Ziua lecturii cu voce tare” este deja o tradiție și este sărbătorită prin activități realizate de profesori care predau discipline diferite. Profesorii sunt în prima linie a acestei campanii, pentru că tot ei sunt primii care descoperă nevoia tinerilor de astăzi de a se îndepărta de ecrane și efectul benefic al cărților. Pentru a demonstra că socializarea se poate produce și prin lectură, elevii au citit cu voce tare fragmente din cărțile preferate, au vizitat biblioteca școlii, au realizat afișe, cărți în miniatură și au aflat cum prinde viață o carte dintr-o simplă idee, alături de autoarea de cărți pentru copii Lavinia Braniște. Relația copiilor cu biblioteca, mersul la biblioteca și participarea la activități extracurriculare trebuie cultivate încă din ciclul primar. Din fericire, biblioteca noastră este bine dotată, primitoare, și are deja format în jurul ei un grup destul de mare de cititori deschiși și implicați în realizarea de activități de promovare a lecturii și alte activități extracurriculare și curriculare. Suntem conștienți că lectura, când este împărtășită, dă startul unei conversații care dărâmă barierele izolării și ne leagă unul de celălalt. O persoană care citește știe că o carte împărtășită este terenul pentru descoperire reciprocă. Cu siguranță aceste inițiative trebuie repetate, poate chiar lunar, deoarece literația este cheia succesului în școală și în viață, iar profesorii Colegiului „Petru Maior” sunt interesați să folosească metode diferite care să le permită elevilor să înțeleagă texte diferite”, a precizat prof. Veronica Șandor.

Cerc de lectură biblică

Citirea cu voce tare a unor texte din Biblie a fost de asemenea un moment deosebit în cadrul evenimentelor dedicate lecturii. În cadrul orei de religie, elevii clasei a VIII-a A, au realizat o activitate de lecturare a textului biblic pe tema ”Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni”.

„Scopul acestei activitati a fost familiarizarea elevilor cu limbajul biblic și descifrarea mesajului scripturistic, prin oferirea unor indicații de exegeză biblică pe text. În cadrul acestei activități, fiecare elev a avut posibilitatea de a citi textul propus spre lectura dintr-un exemplar al Bibliei – cele 25 de exemplare ale Bibliei fiind achiziționate prin colaborarea unității noastre scolare cu Parohia Ortodoxă Reghin – Apalina. Elevii au manifestat interes și implicare în realizarea lecturilor biblice, manifestându-și dorința extinderii acestei experiențe în cadrul unui ”Cerc de lectură biblică”. Astfel, cea mai citită carte la nivel mondial, Biblia, a făcut obiectul studiului nostru, în cadrul activităților de citire cu voce tare”, a subliniat Maria Severina Fărcaș, profesoară de religie în cadrul Colegiului ”Petru Maior” din Reghin.

Alin ZAHARIE