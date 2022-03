Raport despre evoluția industriei județului Mureș

Share



Industria județului Mureș a înregistrat în anul 2021 o evoluție favorabilă comparativ cu anul precedent, a anunțat Direcția Județeană de Statistică Mureș, prin intermediul unui comunicat de presă care are ca temă evoluția principalilor indicatori economico-sociali în județul Mureș, în anul 2021.

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 indicele producţiei industriale din județul Mureș a fost de 108,4%, ”înregistrând o creștere de 8,4% faţă de anul anterior.”

”Această evoluţie a fost determinată de creșterea producţiei în activităţi economice cu tradiţie şi pondere în economia judeţului, cum sunt: fabricarea echipamentelor electrice (plus 76,4%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (plus 25,8%), fabricarea de mobilă (plus 16,9%), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobile, fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite (plus 16,6%), industria alimentară (plus 11,7%)”, se precizează în document.

Conform reprezentanților Direcției Județene de Statistică Mureș, în cursul anului 2021, comparativ cu anul precedent, în județul Mureș ”au fost înregistrate și scăderi ale indicilor producției industriale în: fabricarea altor produse din minerale nemetalice (minus 27,7%), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (minus 23,9%), industria metalurgică (minus 11%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (minus 4,1%), fabricarea substanțelor și produselor chimice (minus 2,1%).”

În ceea ce privește cifra de afaceri din industrie realizată de agenţii economici din judeţul Mureș în exercițiul financiar 2021, autorii comunicatului au menționat că ”atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă, în anul 2021 a înregistrat o creștere cu 39,6% faţă de anul anterior.”

Alex TOTH

Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html