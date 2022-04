Concert Extraordinar de Muzică din Filme

Share



Începând de mâine, joi, 14 aprilie 2022, se pun în vânzare biletele pentru Concertul Extraordinar de Muzică din Filme din data de 28 aprilie 2022. Evenimentul este organizat de Filarmonica de Stat Târgu Mureș în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș.

Organizatorii au făcut acest anunț, exprimându-și bucuria că sala va putea funcționa din nou la capacitatea maximă . Dacă cererea de bilete va fi foarte mare, spectacolul se va repeta cu mare drag și vineri, 29 aprilie 2022.

Mureșenii vor putea asista la o bătălie epică între eroii și antieroii din lumea filmului.

”Heroes vs Villains” va fi un eveniment extraordinar cu proiecții și jocuri de lumini, pe muzica celor mai cunoscute coloane sonore: Star Wars, The Avengers, The Godfather, The Last of The Mohicans, Harry Potter, The Lord of The Rings și multe altele. Spectacolul este susținut de Concert Band, dirijor Remus Grama.Biletele se pot procura de la casieria Filarmonicii sau online de pe Eventbook.