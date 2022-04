FILED - 17 June 2011, Berlin: Nicolas Sarkozy, then French President, speaks at a press conference in the Chancellery in Berlin. As his trial on allegedly inflated election campaign expenses ended on Tuesday, the defence demanded an acquittal for French ex-president Nicolas Sarkozy. Photo: picture alliance / dpa

Sarkozy votează cu Macron

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, figură tutelară a dreptei din Franţa, a anunţat marţi că va vota în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale pentru Emmanuel Macron, care „este, în situaţia actuală, singurul în măsură să acţioneze". Invocând într-un mesaj pe Facebook „fidelitatea pentru valorile dreptei republicane", Sarkozy menţionează de asemenea „valorizarea muncii" de către preşedintele în exerciţiu şi „angajamentul lui european clar şi fără ambiguitate". Înainte de primul tur, Nicolas Sarkozy nu şi-a exprimat sprijinul pentru candidata dreptei Valerie Pecresse, care a întrunit doar 4,78% din voturi în urma acestui prim tur de scrutin care a avut loc duminică. (E.T.) ( www.agerpres.ro )