Meșteșugari deosebiți la Târgul Cetății￼

Târgurile Cetății adună la fiecare ediție producătorii locali care își prezintă conștiincios cele mai bune produse realizate cu drag și spor. La ediția care s-a desfășurat în perioada 15-17 aprilie, ce a coincis cu Paștele Catolic, am întâlnit câțiva dintre producătorii locali care folosesc natura ca inspirație și materie primă pentru produsele lor. Flori, fructe, pomi, plante medicinale, crescute cu responsabilitate și transformate în accesorii, produse alimentare sau de îngrijire, toate aceste resurse prețioase se regăsesc în imaginea ce construiește Târgul Cetății de fiecare dată.

Bijuterii Iubescus

La standul „Iubescus” vizitatorii Târgului au putut privi și achiziționa bijuterii din argint cu flori presate în rășină epoxidică, pe care soții Monica și Cristi Petraș le realizează din pasiunea pentru flori și natură. Mica afacere a pornit la inițiativa soției. Minunățiile acestea sunt construite din imaginația celor doi bijutieri, dar ei realizează și comenzi deosebite. Există clienți care își doresc o bijuterie care să conțină fire de păr ale bebelușului, ale câinelui, o floare din buchetul de mireasă, o piatră găsită într-un loc de suflet, sau alte astfel de idei interesante.

„Eram pasionați și suntem pasionați de natură. Unde mergeam, culegeam două, trei flori, le presam în cărți și le țineam amintire. După o perioadă am descoperit în Brașov un magazin care face bijuterii cu plante presate, și am început să cumpărăm. În 2016 ne-am căsătorit, iar soția la nuntă a avut o pereche de cercei de la ei. După am zis să încercăm să facem și noi ceva de genul ăsta. Pe finalul anului 2016 am reușit performanța să ne umplem casa de brizbrizuri cu plante presate. Apoi am aflat de un târg care se ținea în Promenada Mall și am zis să mergem și noi. Impactul a fost super ok”, a explicat Cristi Petraș.

Atelierul Iubescus este organizat într-una dintre camerele casei lor. Procesul începe cu vopsirea părților de metal, a fundalului bijuteriei, se aleg florile care se lipesc cu rășină pe componenta din metal, apoi se toarnă rășina epoxidică în stratul final, și după două, trei zile sunt gata de purtat. Bijuteriile lucrate cu atât de multă respect pentru flori și natură vin împachetate într-o cutie specială realizată manual din lemn de mesteacăn. Pentru cei care doresc să să cunoască bijuteriile Iubescus în afara târgurilor, se poate accesa pagina de Facebook www.facebook.com/iubescus.

Tărâmul lavandei la tine acasă

La o tarabă învecinată câteva produse din Tărâmul Lavandei au fost aduse de Felicia Borbely. Ulei esențial de lavandă, apă florală de lavandă, sirop de lavandă, sare de baie, toate acestea cu un rol esențial în relaxarea sistemului nervos, lavanda fiind un foarte eficient calmant, în situațiile depresive, și un bun ajutor pentru un somn liniștitor.

„Ideea ne-a venit fiindcă am dorit să facem ceva frumos. Lavanda e o plantă medicinală cu multiple beneficii terapeutice. Organizăm anual Festivalul Lavandei, anul acesta suntem la a cincea ediție, cu expunere la nivel județean și chiar la nivel național. Produsele pe care noi le facem sunt 100% naturale. Din lavanda noastră noi recoltăm și distilăm”, a transmis producătoarea locală.

Așa cum ne-a explicat Felicia Borbely, apa florală de lavandă este foarte eficientă în afecțiunile cutanate cum ar fi arsuri superficiale, pielea sensibilă de după epilat, împotriva eczemei de scutec la bebeluși, iar în toate aceste situații apa florală de lavandă se poate administra nediluată, direct pe piele. Uleiul esențial de lavandă se recomandă a se folosi într-un difuzor cu ultrasunete și nu într-un arzător deoarece prin ardere, uleiul își poate pierde din proprietăți.

Elixirul unei vieți sănătoase de la Moșia Cseh

De asemenea, pentru împătimiții de produse naturale, la taraba Cseh Tanya, doritorii au putut achiziționa vin dulce de coacăze negre, siropuri de cătină, zmeură, aronie, soc, sau gemuri de gutui, zmeură, măceșe, căpșuni, afine, mentă, aronie, toate acestea fiind realizate atât prin îndulcirea cu zahăr dar și cu ștevie pentru diabetici sau pentru persoanele care nu doresc să înlocuiască zahărul din alimentație. După cum a explicat producătorul local, unele produse realizate la moșia Cseh, sunt foarte sănătoase chiar dacă unele nu au un gust foarte atrăgător.

„Eu m-am născut la țară. De la străbunica am învățat toate rețelele de gem, de sirop, cum se altoiesc pomii, și toate astea. Am început să producem cam de 15 ani, dar prima dată am făcut pentru noi, vecini și prieteni. Am avut 20 de tufe de coacăze negre, 16 pomi de ciresi cu trei soiuri. Acum avem 6000 de tufe de coacăze negre, 500 de tufe de aronie, care în România e mai nou, dar care e foarte bun mai ales pentru diabetici, și conține substanțe antioxidante. Avem și plantație de zmeură, din care facem gemuri, sirop și vin, din soiul „polca”. Din 2006 am participat și în Serbia, Slovacia, Ungaria dar și România, la concursuri de vinuri de fructe. O singură dată nu am câștigat nicio medalie, dar din 2006 am adus bronz sau argint”, a explicat Janos Cseh.

Produsele Cseh Tanya sunt certificate de Ministerul Sănătății. Janos ne-a prezentat o invenție proprie, „Elixirul”, realizat prima dată în urmă cu doi ani.

„E valoros. Jumătate cătină, jumătate aronie. Toate cele bune sunt aici, pentru imunitate și pentru colesterol, pentru diabetici. Nu trebuie diluat, jumătate de păhărel. Înainte de masă cu jumătate de oră are efect mai bun”, a mai transmis Janos Cseh din localitatea Sânișor.

Săpunuri cu plante transilvănene la Căsuța din Velț

Tot din gama produselor realizate cu resurse naturale sunt săpunurile artizanale de la „Căsuța din Velț”. Mica afacere începută cu opt luni în urmă, l-a adus pe Mircea Grigoraș la primul Târg al Cetății cu săpunurile realizate acasă. Deosebirea dintre acestea și alte produse similare, stă în faptul că producătorii le realizează doar cu plante autohtone, cum ar fi roinița, menta, iasomia, bradul, lavandă. Puteți găsi săpunurile autohtone la Căsuța din Velț, sau pe facebook, www.facebook.com/CasutaDinVelt.267.

„Ideea de a face aceste produse ne-a venit după îndelungi ani de lucrat la multinaționale și sătui de treburile astea. Ne-am cumpărat o căsuță la țară acum câțiva ani și ne-am decis să ne mutăm acolo. Ca să avem din ce trăi am început această activitate. Folosim doar produse naturale iar aromele pe care le folosim la săpunuri, sunt arome autohtone, cam tot ce se găsește în pământul Transilvaniei. Vrem să arătăm cu adevărat că este un produs local.”

Producătorii locali mureșeni realizează produse care merită să fie cunoscute cât mai mult în comunitate și de ce nu, la nivel național și internațional. Cu dragoste pentru natură și frumos, artizanii, fie că fac parte din domeniul culinar, al bijuteriilor, al produselor de igienă și întreținere, sau orice alt domeniu, își așteaptă clienții atât la târgurile organizate periodic în oraș dar și la locațiile personale sau pe site-urile de socializare.

Mălina MORARU