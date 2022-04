ULTIMA ORĂ: Demisie POL din Consiliul Local Târgu Mureș (UPDATE)

Share



În ședința ordinară a Consiliului Local (CL) Târgu Mureș, desfășurată în această după-amiază, unul dintre cei doi consilieri locali ai Partidului Oamenilor Liberi (POL) a anunțat că renunță la mandatul de ales municipal.

Este de vorba de consilierul local Radu Bălaș care pleacă din deliberativ după un mandat plin pe care l-a deținut în perioada 2016-2020 și aproape jumătate din actualul.

Radu Bălaș este unul dintre cei mai activi consilieri locali din toate deliberativele care au fost alese din 1990 până acum.

În perioada 2016-2021, Radu Bălaș a inițiat 40 de proiecte de hotărâre, dintre care 30 au fost aprobate.

“În anul 2021 am inițiat patru proiecte de hotărâre de consiliul local, dintre care trei au fost aprobate.

Reușita mea de suflet de anul trecut rămâne deschiderea NECONDIȚIONATĂ a curților școlilor din oraș, după cinci ani de zbateri. Am reușit, în cele din urmă, să-mi impun punctul de vedere, acela de a nu mai fi nevoie de voturile consiliilor de administrație ale școlilor, pentru deschiderea curților. Aceste consilii țineau, de fapt, curțile închise de peste 25 de ani.

De asemenea, proiectul meu privind bugetarea participativă va fi pus în aplicare în aceste zile.

Și tot în acest an se va iniția programul „Târgu Mureș sprijină tinerii”, al cărui coinițiator am fost. În anul 2021, împreună cu colegii din Comisia de cultură, am avut mai multe întâlniri cu ONG-urile culturale, în urma cărora s-a decis schimbarea radicală a regulamentului pentru proiectele culturale. Același lucru s-a întâmplat și în ceea ce privește regulamentul privind proiectele sportive”, și-a sintetizat Radu Bălaș activitatea din Consiliul Local Târgu Mureș în 2021 într-o postare recentă pe pagina proprie de Facebook.

Ultimul raport de activitate al consilierului îl puteți consulta dând click AICI.

Politic, Radu Bălaș este membru fondator al POL. Profesional, Radu Bălaș a fost jurnalist de presă scrisă și de radio, între anii 1994 și 2005, apoi a ales consultanța politică, comunicarea și PR-ul ca antreprenor.

De asemenea, acesta este autorul mai multor volume dedicate istoriei Târgu Mureșului.

Cine va fi noul consilier local?

În urma demisiei sale, procedural Consiliul Local Târgu Mureș va lua act de renunțarea sa la mandat, urmând să valideze mandatul următorului candidat al POL de pe lista de supleanți pentru CL.

Este vorba de Adrian Mureșan, care, din informațiile noastre, va accepta să fie noul consilier local al POL.

Adrian Mureșan a candidat în 2020 pentru mandatul de primar al Municipiului Târgu Mureș din partea POL.

Adrian Mureșan are o bogată experienţă occidentală atât în domeniul managementului, cât şi al cercetării. Din 2017 este manager de vânzări pentru o marcă nouă de produse de lux.

Adrian Mureșan va face echipă cu Pápai László Zsolt, celălalt consilier local al POL în CL Târgu Mureș.

Îi urăm ex-consilierului local Radu Bălaș mult succes în activitatea sa viitoare și nervi tari viitorului ales local Adrian Mureșan.

UPDATE: Ultima postare a lui Radu Bălaș publicată în urmă cu câteva minute:

VĂ MULȚUMESC! KÖSZÖNÖM!

Întodeauna am spus că nimeni nu trebuie să stea într-o funcție mai mult de 6-8 ani, pentru că se blazează și pentru că în acest interval de timp poate spune și arăta cam tot ce știe. Totodată, o vorbă înțeleaptă spune că „trebuie să știi când să te retragi”. Ca atare, după șase ani în funcția de consilier local în Târgu Mureș, am decis că a venit timpul să mă retrag. Ceea ce am avut de spus și de arătat s-a concretizat în 40 de hotărâri de consiliu local inițiate de mine, dintre care 30 au fost aprobate, în condițiile în care POL a fost permanent în Opoziție. Pe lângă asta am avut zeci de amendamente și sute de luări de cuvânt. Consider că am făcut o Opoziție constructivă, că am reușit să schimb multe mentalități și să zdruncin multe rutini ale administrației.Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine, care m-ați susținut sau criticat, le mulțumesc votanților POL, care au avut încredere într-un proiect politic inovator, al cărui membru voi rămâne. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit privilegiul de a putea servi comunitatea, în care familia mea trăiește de patru generații. I love you, Târgu Mureș!

P.S. În locul meu va veni în Consiliul Local Târgu Mureș, din partea POL, colegul Adrian Muresan.

Ligia VORO

Sursa foto: pagina Facebook Adrian Mureșan