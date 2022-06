FOTO: Sylevy Salubriserv, eforturi pentru un Târgu Mureș mai curat

Share



Pe toată durata lunii mai, echipajele societății Sylevy Salubriserv au efectuat, constant, ample operațiuni de curățare de deșeuri ilegale a unor zone din municipiul Târgu Mureș. Eforturile depuse de către angajații principalei firme de salubritate din județul Mureș au fost însă zădărnicite, frecvent, de cetățeni certați se pare cu regulile de conviețuire civilizată, care au aruncat, în timp record, alte deșeuri ilegale în zonele curățate.

”Noi ne facem datoria și curățăm, așa cum se vede și în fotografii, zonele de colectare a deșeurilor menajere. Colectăm, ridicăm, transportăm gunoiul. Un oraș se păstrează curat doar dacă se implică și cetățenii”, au transmis, de mai multe ori, reprezentanții Sylevy Salubriserv.

”Am găsit aceste deșeuri clandestine și imediat le-am raportat ! Deșeurile clandestine sunt deșeurile care sunt aruncate în locuri NEAPROBATE, NEAMENAJATE, NEVALIDATE de Asociația de Proprietari și inspectorii Primăriei. Zilnic se ridică tone de astfel de deșeuri care nu sunt deșeuri menajere, nu provin din activitatea zilnică gospodărească.”

(Jurnal Sylevy Salubriserv, 24 mai 2022)

”Se lucrează intens pentru ridicarea unor mari cantități de deșeuri din zona Tudor Vladimirescu – parcul din spatele unității de jandarmi – acolo unde autoritatea locală ca dezvolta Green Park Substejeriș – un nou complex de agrement și sport!”

(Jurnal Sylevy Salubriserv, 20 mai 2022)

(Jurnal Sylevy Salubriserv, 18 mai 2022)

”Cartierul Unirii. Oamenii îi salută cu prietenie pe cei de la Sylevy Salubriserv. Colegul nostru Kaló László ne-a povestit – ”Am 58 de ani, am deja 8 nepoți, cel mai mic fiind în vârstă de 6 ani. Familia de aici mi-o întrețin, din munca asta. Simplu și cinstit. Muncesc în salubritate și în fiecare zi facem orașul mai curat. În fiecare dimineață ne întâlnim cu oamenii simpli așa cum suntem noi, ne salută, și încercăm să le rezolvăm problemele gospodărești legate de resturile zilnice rezultate din activitatea gospodărească sau de la micile firme pe care le deservim. Nici nu vă puteți închipui ce ridicăm ca și gunoi – duapuri, saltele, mașini casnice vechi, jucării, schiuri…. te și miri ce aruncă lumea. Lucrez cu Moldovan Robert, colegul meu mai tânăr, care are 23 de ani, nevastă și 2 copii mici frumoși, facem echipă bună și, am făcut și o poezie ”batem orașul în lung și în lat, ca să îl facem mai curat.”

(Jurnal Sylevy Salubriserv, 18 mai 2022)

”Una din echipele Sylevy Salubriserv la datorie. Beica Sorin este conducător de autoutilitară în vârstă de 53 de ani. Am schimbat două vorbe cu el: ” Este destul de greu să ne strecurăm zilnic printre mașinile parcate între blocuri. De multe ori găsim câte o mașină parcată aiurea și nu putem intra iar cetățenii se supără pe noi că nu am luat gunoiul în loc să vadă că drumul a fost blocat. Sectorul nostru zilnic de activitate este în cartierul Tudor Vladimirescu. Știm fiecare punct de colectare a deșeurilor menajere, intrăm, încărcăm, măturăm și lăsăm totul curat. Colegii servanți sunt harnici, conștiincioși, își fac treaba. Lucrez cu Kalányos János care are 30 de ani, tată de familie cu doi copii frumoși și cu Lunka János care are 33 de ani și la fel are doi copii. Sunt colegi corecți, fac treabă bună și în fiecare zi încercăm ca prin munca noastră să contribuim la curățenia orașului.”

(Jurnal Sylevy Salubriserv, 16 mai 2022)