Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrives for the European Union leaders summit, as EU's leaders attempt to agree on Russian oil sanctions in response to Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium May 30, 2022. REUTERS/Johanna Geron

Ungaria blochează embargoul petrolier

Ungaria a blocat adoptarea embargoului petrolier şi noi sancţiuni europene decise împotriva Moscovei pentru a obţine retragerea de pe lista neagră a UE a şefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, au indicat mai multe surse diplomatice. Patriarhul este considerat "un aliat de lungă durată al preşedintelui Vladimir Putin" şi "a devenit unul dintre principalii susţinători ai agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei", subliniază propunerea de sancţiuni înaintată statelor membre. Liderii celor 27 de ţări ale UE reuniţi la summitul de la Bruxelles au ajuns la un acord pentru a-şi reduce importurile de petrol rus cu aproximativ 90% până la sfârşitul anului pentru a secătui finanţarea ofensivei ruse împotriva Ucrainei. Acest embargo este măsura emblematică a celui de-al şaselea pachet de sancţiuni al UE care prevede o extindere a listei negre a UE la aproximativ 60 de personalităţi, între care şeful Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, şi excluderea a trei bănci ruse din sistemul financiar internaţional Swift, între care Sberbank, principala instituţie a ţării. Este necesară unanimitatea pentru adoptarea sancţiunilor europene, iar premierul ungar Viktor Orban şi-a dat acordul cu privire la acest nou pachet de sancţiuni care urma să fie finalizat în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor înainte de publicarea sa în jurnalul oficial al UE pentru intrarea sa în vigoare. Au avut loc consultări cu Budapesta pentru a încerca să se depăşească opoziţia Ungariei, a declarat o sursă diplomatică.