FOTO: Expoziția foto a Larisei Suciu, portretul celor 20 de ani de artă

Larisa Suciu este minunata fată a cărei poveste ați mai întâlnit-o în paginile ziarului Zi de Zi, o fată ambițioasă și dornică să evolueze, care dincolo de greutățile vieții a reușit să-și creeze propriul drum, unul presărat cu multe flori de liliac, așa cum îi plac ei. Celălalt personaj principal în această poveste este Asociația Culturală Tetrul Scena, al cărui scop principal este de a descoperi și promova valorile artistice ale tinerilor din zilele noastre.

Cum a început totul?

Ideea nu a fost a Larisei. Liviu Pancu, actor și regizor la Teatrul Național din Târgu Mureș, dar și cel care se ocupă de tot ce înseamnă Teatrul Scena, i-a propus într-o zi Larisei să-și expună talentul acasă la ei, la Bastionul Croitorilor din Cetatea Medievală. Anul acesta Teatrul Scena face 20 de ani de când prin oameni frumoși, talentați și dedicați bucură publicul cu tot felul de activități deosebite. Larisa, se bucură de asemnea de frumoasa vârstă de 22 de ani, deci cumva aici se întâmplă magia, două decenii de activitate artistică și valoroasă fiind evidențiate prin aceeași vârstă a unui suflet înzestrat cu artă.

Expoziția foto „Gânduri și pasiune prin fotografie” prezintă 28 de fotografii deosebite, în care subiectul principal este chiar Larisa, aceasta făcându-și singură pozele. Larisa era pasionată de fotografie de mică, însă adevărata dedicare a început să înflorească abia când ea avea aproximativ 16 ani.

„A durat o perioadă până am început să postez poze cu mine și să evoluez. Dar cumva m-a ajutat și pe mine treaba asta, să încep să fac poze cu mine, să prind un pic de încredere în mine. Treptat am evoluat, mi-am schimbat stilul. Sunt foarte atașată de toate pozele mele. Dar este una care reprezintă un moment mai important din viața mea, prima mea aniversare în care nu am fost nici operată, nici gripată, nici pe antibiotice în pat. Aveam 21 de ani…”, a specificat Larisa.

Pozele Larisei au povești. Povești în care orice gând, orice imagine din mintea acesteia sunt prima dată puse pe hârtie, scrise în așa fel încât apoi dau naștere unei fotografii.

Teatrul Scena, „un loc ca acasă”

Teatrul Scena este o formațiune care guvernează mai multe proiecte, care sunt prin excelență artistice, cum ar fi Ordinul Cavalerilor-Lup, Stegarii, Lupii de Foc și mulți alții. Atmosfera medievală este expusă într-un mod artistic prin spectacole și activități, care acum în cadrul acestei sărbători de 20 de ani vor fi mult mai numeroase. Unele activități vor avea loc chiar la Bastionul Croitorilor, care a devenit așa cum a spus și Liviu Pancu, „un loc ca acasă”.

Deschiderea oficială a vernisajului de fotografie va fi în perioada Zilelor Târgumureșene, când curioșii și doritorii vor putea să vadă de aproape fotografiile pline de povești ale Larisei Suciu.

Ioana MĂRGINEAN