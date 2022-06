FOTO: Succese noi pentru judoka de la Sport Club Dimas

Share



La inceputul lunii iunie, la Brasov, au avut loc ultimele Campionate nationale de Judo, rezervate categoriilor de varsta U14 (copii de 12-13 ani) si U12 (copii de 10-11 ani). A fost o competitie frumoasa si puternica, cu o participare numeroasa, mai ales la U14, unde au fost categorii chiar si cu cate 34 – 36 de sportivi!

Asa cum ne-au obisnuit in ultimul timp, judoka de la Sport Club Dimas au reprezentat din nou cu cinste Targu Muresul, intorcandu-se de la aceasta competitie cu doua medalii de aur, una de argint si doua de bronz. Medaliile au fost obtinute de urmatorii sportivi:

Ciumas Adelina, la U14, 32 kg a castigat medalia de aur, dupa ce cu doua saptamani inainte, la Sibiu, cucerise tot aur la U13, 28 kg. Adelina reuseste o performanta deosebita, devenind campioana la doua categorii de varsta si kilograme diferite!

Ferenczi Larisa, la U12, 44 kg a reusit sa cucereasca medalia de aur, dupa ce, la “nationalele” desfasurate la Sibiu, cucerise medalia de argint la o categorie de varsta superioara, U13.

Baltatanu Patrick la U12, 55 kg, a castigat medalia de argint la prima participare la un concurs, dupa o pauza de doi ani!

Harsan Georgiana a castigat si ea o a doua medalie in acest an, reusind sa cucereasca medalia de bronz la U14, 36 kg, dupa ce cucerise cu doua saptamani mai devreme, argintul la U13. De precizat faptul ca aceasta sportiva talentata nu are nici macar un an de cand practica acest sport.

Baltatanu Iannis, la U14, +73 kg a castigat medalia de bronz in categoria “uriasilor”, o categorie in care a intalnit sportivi cu 20-30 kg mai mult decat are el; de asemenea, Iannis a fost foarte aproape de podium si la C.N de la Sibiu, la U15.

Merita mentionati si sportivii Nistor Elisa, castigatoare a unei medalii de aur la sfarsitul lunii martie, la categoria de varsta U16, Huza Cosmin, castigator al unei medalii de bronz in luna mai si care s-a clasat la Brasov pe un meritoriu loc V, dupa sase meciuri intense si spectaculoase si, nu in ultimul rand, Iacob Paula, campioana nationala in 2018, vicecampioana balcanica in acelasi an si castigatoare a medaliilor de argint si bronz la alte editii a campionatelor nationale.

Astfel, Sport Club Dimas incheie actualul sezon al “nationalelor”, cu un total de 10 medalii: 4 de aur, 3 de argint si 3 de bronz, o reusita splendida a sportivilor acestui club, indrumati cu deosebita atentie si profesionalism de sensei Remus Dima.

La clubul Dimas se antreneaza aproximativ 50 de copii, cu varste cuprinse intre 3 si 16 ani, impartiti in grupe de incepatori si avansati. Clubul a fost infiintat in 2012 si a reusit sa adune pana acum, in cei 10 ani de existenta, 23 de medalii la campionatele nationale, o medalie de argint la Balcaniada si numeroase alte medalii si trofee de la diferite concursuri nationale si internationale.

Judo este un sport de lupta, deosebit de complex si spectaculos, un sport al celor inteligenti, curajosi si ambitiosi. In cadrul lectiilor de judo se face multa gimnastica, se invata caderile (pentru cei care merg pe bicicleta, pe role sau pentru cei care schiaza, invatarea corecta a caderilor ii poate scuti de niste accidentari grave), iar cei care nu doresc sa faca acest sport la nivel de performanta, invata oricum sa faca fata cu calm si luciditate unor situatii dificile si periculoase pe care le pot intalni oricand in viata sau sa se apere de eventuali agresori. Sport Club Dimas ii asteapta cu portile deschise pe toti cei dornici de a se initia in tainele acestui sport, indiferent de varsta pe care o au, intrucat, pe langa grupele de copii si juniori, incepand din luna octombrie va functiona si o grupa de “veterani”, adica adulti – fosti practicanti de judo sau incepatori care au descoperit mai tarziu frumusetea acestui sport – care vor sa se perfectioneze in continuare, sa invete sa lupte si sa se apere, sau sa faca pur si simplu miscare in mod regulat si intr-un cadru organizat.

