Pasionatii de pacanele se bucura in ziua de astazi de o oferta extrem de bogata in acest sens. In cazinourile online exista sute sau chiar mii de jocuri cu pacanele, astfel ca distractia este garantata si oricand doresti sa iti incerci norocul poti sa alegi dintre o multime de jocuri interesante, totul tinand doar de preferintele tale.

In randurile de mai jos iti voi prezenta o parte dintre cele mai populare pacanele de pe internet, pe care orice pasionat de cazino ar trebui sa le incerce macar o data. Vorbim despre sloturi extrem de cunoscute si interesante, care te vor captiva inca de la prima accesare.

Top pacanele online populare

Jocurile cu pacanele sunt la mare cautare de catre romani, care le acceseaza intr-un numar ridicat. Faptul ca aceste sloturi sunt simplu de inteles si de jucat, nu necesita niciun fel de experienta, se gasesc intr-o varietate foarte mare si pot aduce castiguri impresionante fac ca ele sa fie preferatele romanilor cand vine vorba de distractie in cazino.

De asemenea, in ziua de astazi poti chiar sa joci pacanele gratis pe internet, fie incasand un bonus fara depunere la cazinouri, fie accesand variantele demo ale acestor jocuri. Asadar, nici macar nu trebuie sa scoti vreun ban din propriul buzunar pentru a te distra la cele mai tari pacanele.

In continuare iti voi oferi cateva informatii interesante despre o serie de sloturi online foarte populare si apreciate in Romania, pe care ar trebui si tu sa le incerci neaparat, daca nu ai facut deja asta pana acum:

Book of Ra

Book of Ra este unul dintre cele mai cunoscute jocuri cu pacanele din Romania. El se gaseste in prezent in aproape orice sala de jocuri offline si cazino de pe internet. Fiind atat de popular, slotul Book of Ra este chiar disponibil in diferite versiuni, precum Book of Ra Deluxe, Book of Ra Magic, Book of Ra Bingo si altele.

Pana si tematica acestui joc este una extrem de interesanta, fiind inspirata din lumea Egiptului Antic. Grafica de exceptie, simboluri interesante si functiile disponibile in cadrul acestui slot fac ca Book of Ra sa fie unul dintre jocurile preferate ale romanilor.

Jocul bonus este de departe cel mai asteptat momentul din cadrul jocului. Speciala este declansata in momentul in care pe ecranul de joc apar cel putin 3 simboluri “Book of Ra”. Jocul bonus consta in 10 rotiri gratuite initiale, iar inainte de startul acestora este selectat in mod aleator un simbol bonus expandabil. In timpul rotirilor gratuite, acesta se extinde pe intreaga rola de joc pe care aterizeaza si vei inregistra castiguri chiar daca simbolurile bonus nu aterizeaza pe role consecutive.

In timpul specialei la Book of Ra se pot inregistra castiguri foarte frumoase, mai ales ca vei obtine 10 rotiri suplimentare de fiecare data cand pe ecran apar cel putin 3 simboluri Scatter.

Sizzling Hot

Pacanelele cu fructe si septari ocupa un loc aparte in preferintele romanilor. Unul dintre cele mai populare astfel de sloturi este Sizzling Hot de la Novomatic GreenTube, acelasi producator si al jocului Book of Ra.

Sizzling Hot se remarca tocmai prin simplitatea sa, deoarece este un joc fara functii bonus si doar cu un element special si anume cele Scatter – steaua.

Putand fi jucat chiar si cu numai 0.05 RON per rotire, este un slot destinat oricarui buget, iar la Sizzling Hot cel mai asteptat moment este o linie de 5 septari, care va aduce bineinteles si cel mai mare castig.

Shining Crown

Tot la capitolul pacanele cu fructe si septari trebuie trecut in revista si slotul Shining Crown de la EGT. Grafica acestui joc este una foarte frumoasa si desi este un joc cu tematica clasica, totusi Shining Crown ofera pasionatilor si cateva simboluri speciale si functii bonus.

Simbolurile speciale sunt 2 Scatter (steaua si dolarul) si un Wild (coroana), in timp ce functia bonus este reprezentata de modul in care actioneaza simbolul Wild. Mai exact este vorba despre un Wild expandabil, care se extinde pe toata rola pe care aterizeaza. Wild-ul este disponibil pe rolele 2, 3 si 4, astfel ca, daca esti suficient de norocos, intreaga parte centrala a ecranului de joc poate fi acoperita de simboluri Wild, moment in care vei obtine cu siguranta un castig foarte frumos.

Trebuie sa mai stii ca la toate jocurile produse de catre EGT, adica inclusiv la Shining Crown exista chiar si premii jackpot pe 4 nivele. Oricine le poate castiga, tot ceea ce trebuie sa faci este sa joci in cadrul unui slot de la EGT, iar la finalul oricarei invartiri poti fi selectat pentru a participa la Jackpot Cards. Este un joc cu carti si in functie de cartile pe care le descoperi vei obtine unul dintre cele 4 premii jackpot afisate.

Sweet Bonanza

Sweet Bonanza este un joc cu pacanele modern, produs de catre Pragmatic Play. Acest slot te va atrage inca de la prima accesare, fiindca este destul de diferit de majoritatea pacanelelor clasice. In primul rand, tabela de joc are 5 linii si 6 coloane, iar platile nu se efectueaza clasic, pe linii de plata, ci castigurile se obtin cand apar pe ecran 8 sau mai multe simboluri de acelasi fel, indiferent de pozitia lor.

Desfasurarea rundelor de joc este si ea diferita. Nu exista invartiri clasice ale rolelor, ci rundele se desfasoara in modul “cascada”. Asta inseamna ca simbolurile aterizeaza pe pozitii “cazand” din partea de sus a ecranului. Dupa acordarea castigurilor, simbolurile care au facut parte dintr-o combinatie castigatoare dispar de pe ecran si lasa locul altora noi, totul in cadrul unei singure runde de joc.

Totusi, cel mai interesant lucru la Sweet Bonanza este jocul bonus. Acesta poate fi declansat prin aparitia a 4 sau mai multe simboluri Scatter in timpul jocului de baza. De asemenea, jocul bonus poate fi cumparat, platind de 100 ori valoarea pariului per runda.

Jocul bonus consta in 10 rotiri gratuite initiale. Vei obtine insa 5 runde suplimentare de fiecare data cand pe ecran aterizeaza cel putin 3 simboluri Scatter. In timpul jocului bonus exista si multiplicatori de castig, cu valori intre 2x si 100x. La finalul unei runde care a generat castiguri, multiplicatorii se aduna intre ei si apoi inmultesc castigul initial, astfel ca poti ajunge sa obtii castiguri de-a dreptul impresionante.

Ti-am prezentat mai sus doar 4 dintre cele mai populare pacanele de pe internet, insa pe langa ele exista multe altele pe care trebuie neaparat sa le incerci: Starburst, Lucky Lady’s Charm, The Dog House Megaways, Book of Dead, Legacy of Dead. Trebuie doar sa rasfoiesti oferta de pacanele a cazinoului la care ai cont si vei gasi o multime de jocuri pe placul tau.