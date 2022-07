Caz unic în România. O fetiță născută fără globi oculari are nevoie de ajutorul tău!

O malformație genetică a făcut ca Daria să se nască fără ambii globi oculari. Fetița nu va putea să își vadă niciodată mama. Sindromul SOX2 de care suferă micuța este extrem de rar, iar cazul său este unic în România. Cumplita malformație genetică – întâlnită la doar una din 250.000 de persoane – nu i-a răpit doar simțul vizual, ci i-a afectat și auzul, dezvoltarea cerebrală, tiroida și i-a provocat reflux gastroesofagian, disfagie, distonie, tulburări de motilitate și malnutriție severă. Specialiștii care au evaluat-o spână acum spun că dezvoltarea mintală a copilașului de doi ani este la nivelul unui bebeluș de numai 6 luni. Cu ajutorul Asociației Salvează o inimă, Daria a primit șansa de a ajunge la un spital din Spania, unde medicii fac tot posibilul să afle cauza exactă a problemelor sale medicale. Familia are însă nevoie de sprijin pentru investigațiile extrem de costisitoare.

,,Am venit în Barcelona pentru a o salva pe Daria. De o lună suntem aici. Starea fetiței este una gravă. De câteva zile este crunt. Medicii încearcă să își dea seama despre ce este vorba. Daria nu doar că nu vede, are auzul afectat în proporție de 50%, suferă de hipoacuzie medie. Fetița noastră cântărește puțin peste 6 kilograme, deși are doi ani. Nu își poate ține nici măcar capul, iar la nivel de percepție și înțelegere a ceea ce se întâmplă în jur se comportă ca un bebeluș de 4-6 luni.”

Daria a fost refuzată de spitale din Franța și Israel din cauza gravității situației, însă a fost acceptată de un spital Spitalul din Spania, recomandat de medicul neurolog.

,,Medicii de aici încearcă din răsputeri să descopere despre ce e vorba. Este însă un proces de durată. Va trebuie să stam o perioadă îndelungată aici. Cu ajutorul Asociației Salvează o inimă am reușit să strângem 44 de mii de euro, banii necesari pentru primele două luni de spitalizare, însă cheltuielile vor continua să curgă și după aceste două luni. Nu știm exact cât va dura terapia. Doar o consultație costă 100 euro, o ședință de terapie 150 euro. Am avut nevoie de un cărucior pentru copii cu nevoi speciale care a costat 5000 de euro. Dacă lucrurile merg bine și fetița ași va putea menține singură capul în curând va trebui să îi luam un alt tip de scaun care costă încă pe atât,” ne-a explicat Cătălina Mihăiescu.

Femeia se află în concediu de creștere a copilului, iar împreună cu soțul ei obține de la stat puțin peste 3.000 de lei.

,,Eu și soțul meu am ajuns la epuizare, din păcate. De 2 ani de zile ne luptăm pentru ea. De 2 ani de zile nu doarme, plânge, îi este rău, trebuie supravegheata 24 din 24, deoarece poate să moară oricând sufocată, iar noi o urmărim permanent. Eu nu pot avea grijă singură de ea, de aceea soțul a renunțat la serviciu când fetița a împlinit un an, eu eram în pragul depresiei. De atunci starea ei s-a înrăutățit, iar acum suntem amândoi în pragul depresiei. Ne uităm la ea cum suferă. Nu avem un răspuns clar sau un rezultat, un tratament care să stopeze aceste simptome crunte,” ne-a explicat Cătălina Mihăiescu.

Disperarea acestor oameni e perfect de înțeles nu numai din cauza cumplitelor probleme ale Dariei, ci și din cauza incapacității lor de a suporta cheltuielile investigațiilor.

,,Încolțiți de suferință și lipsuri materiale, soții Mihăiescu ne-au implorat cu toată puterea să nu-i lăsăm singuri în această vale a umbrei morții în care au fost aruncați de soartă. Prin donațiile noastre putem strânge suma necesară pentru ca Daria să aibă parte de tratamentul și intervențiile care îi pot ușura viața. Orice sumă îi va îmbunătăți traiul acestui îngeraș nevinovat! Donează și tu pentru Daria!” Vlad Plăcintă, președinte Salvează o inimă.

Pentru donații:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați pentru transferul bancar numele copilului DARIA MIHĂESCU