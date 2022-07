Distribuție de excepție într-un film deosebit

Share



Peter Dinklage, unul dintre cei mai apreciaţi actori din distribuţia serialului TV de succes „Game of Thrones”, se va număra printre vedetele mult aşteptatului prequel al seriei „The Hunger Games”, care se va intitula „The Ballad of Songbirds and Snakes”, informează marţi EFE.



Actorul, după cum a confirmat luni presa de la Hollywood, se va alătura unei distribuţii de excepţie, care le va include pe Rachel Zegler („West Side Story”) şi Hunter Schafer, foarte populară datorită rolului său din „Euphoria”, unde joacă alături de Zendaya.



În această producţie, Dinklage îl va întruchipa pe Casca Highbottom, decanul Academiei şi creatorul Hunger Games (Jocurile Foamei). La rândul său, Schafer o va juca pe Tigris Snow, verişoara şi mâna dreaptă a lui Coriolanus Snow (interpretat de Tom Blyth), un personaj pe a cărui poveste se va concentra această nouă parte din „The Hunger Games”.



De fapt, intriga producţiei „The Ballad of Songbirds and Snakes”, care va fi lansată la 17 noiembrie 2023, este plasată cu câteva decenii înainte de aventurile lui Katniss Everdeen din saga iniţială „The Hunger Games” şi va relata ascensiunea lui Coriolanus Snow ca lider autocrat al statului Panem.

