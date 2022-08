ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie” – primele rezultate măsurabile

Share



Vineri, 5 august 2022, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Sânpetru de Câmpie, județul Mureș, în prezența promotorului proiectului și a partenerilor, a avut loc conferința de presă a cărei ordine de zi a vizat diseminarea rezultatelor la un an de la implementarea proiectului “ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie” – cod P4009, în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” menit să vină în sprijinul persoanelor defavorizate din cadrul acestei comunități.

Cu această ocazie, fiecare reprezentant al celor trei parteneri din proiect a făcut o scurtă analiză a activităților din proiect, marcând starea actuală și mai ales dificultățile întâmpinate în implementare, dar și măsurile stabilite în vederea corectării deficiențelor apărute în ultimul an. S-a constatat că până în prezent a fost urmat graficul de activități aferent. În explicațiile oferite de fiecare dintre parteneri s-a constatat faptul că proiectul, chiar și după primul an a avut un rol benefic pentru comunitatea locală, un lucru măsurabil este cel legat de programul after school, care a reușit să crească nivelul educativ, fapt măsurat și prin notele obținute și mai ales numărul celor care au reuși să obțină medii mai mari în ultimul an, raportat la anii anteriori.

Proiectul “ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie” beneficiază de un grant în valoare de 631.708 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea și acordarea pe o perioadă de 32 de luni a unui pachet de servicii socio-medicale pentru 450 de persoane, dezvoltarea de acțiuni în domeniul locuirii, prin acțiuni de asistență și suport, servicii de dezvoltare a deprinderilor pentru accesarea locurilor de muncă pentru 160 de persoane și sprijinirea procesului de creștere a calității procesului educativ pentru 60 de copii școlari și educație parentală pentru 40 de părinți.

Primăria comunei Sânpetru de Câmpie este promotorul proiectului alături de partenerii săi, Școala Gimnazială “Sfântul Petru” din localitate și Fundația “Buckner” din Târgu Mureș și se derulează în perioada mai 2021 – decembrie 2023.