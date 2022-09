Invitați de excepție la Zilele Culturii Reghinene

Distribuie

La inițiativa grupului PNL din Consiliul Local Reghin, Primăria și Consiliul Local Reghin a organizat, în perioada 23-25 septembrie, prima ediție a Zilelor Culturii Reghinene. Programul zilei de vineri, 23 septembrie, a debutat la Biblioteca Municipală ”Petru Maior” unde cei mici au avut parte de o serie de activități dedicate copiilor. Acestea au cuprins prezentarea cărții ”Dăruind povești…”, autor prof. univ. dr. Maria Dorina Pașca. De asemenea, elevii claselor primare de la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” s-au bucurat și de activitati interactive: ghicitori din povești, desene animate și vizitarea bibliotecii pentru copii.

Seara, pe scena Casei Municipale de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” au susținut un spectacol muzică ușoară elevii Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior”, membrii Asociației ”Flori de pe Mureș” și soliștii Oana Morar, Cotoi Mario Andreas, Maria Grama, Anca Branea și Raoul.

Programul zilei de sâmbătă, 24 septembrie, a cuprins activități sportive pe terenul sintetic din Parcul Tineretului, în prima parte a zilei, urmând ca după-masa Casa de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” să monopolizeze activitățile din cadrul Zielelor Culturii Reghinene. Începând cu ora 17.00, iubitorii de frumos au avut parte de expoziția artiștilor plastici Marcel și Alexandra Naste, după care actorul Liviu Pancu a fost protagonistul unui One Man Show intitulat ”A fi sau a nu fi”.

„Conceptul de One Man Show, din punctul meu de vedere, ca artist și ca profesionist, presupune o demonstrație ușor de forță, de divertisment, aș putea spune. Fiind un concept ceva mai de la vest, nu am făcut decât să-l aduc mai către est, către noi în special. Am fost tentat să aleg texte care mai de care mai îndrăznețe și mi-am dat seama că s-a adunat atâta experiență încât am putut să vorbesc despre evoluția artistului și actorului Liviu Pancu. Am plecat de la univers, L-am atins pe Dumnezeu cu gândul și cu sufletul, am trecut la oameni, am trecut cel mai important simbol al umanității, mama, femeia, Fecioara Maria. Am continuat către înțelepciune, am venit către cele lumi lumești în textul lui Francois Villon, după care am revenit la ceva ce aparține spiritului nostru, acel moment în care poți improviza alături de oameni, ca la final totul să poată fi încununat cu filozofia pe care cred eu că ar trebui să ne-o punem ca și un motto al vieții de zi cu zi, suntem oameni, gândim și trebuie să ne comportăm ca atare”, a declarat actorul Liviu Pancu Seara de sâmbătă s-a încheiat cu un concert folk susținut de Grupul Anotimpuri, Dody G., Angela Mariașiu, Majay Gyozo și Adrian Bezna.

Duminică, 25 septembrie, activitățile sportive au continuat în Parcul Tineretului. Muzeul Etnografic ”Anton Badea” a fost și el inclus în locațiile gazdă ale Zilelor Culturii Reghinene, grație evenimentului ”Drumul Mierii”. Programul zilei a mai cuprins un concert de orgă și vioară susținut de Andrei Nădășan și Lucy Catrințașu, găzduit de Biserica Săsească din Reghin, și un spectacol folcloric la Casa de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”, susținut de soliști ai Asociației Culturale ,,Flori de pe Mureș” alături de Ioan Florin Miler, Cristina Maria Farcaș, Andreea Morariu, Costi Dumitru, Maria Neag și Sorin Pantea.

„Prima ediție a Zilelor Culturii Reghinene a reușit să aducă în prim-planul atenției noastre o seamă de oameni excepționali. Mă mândresc cu fiecare dintre muzicienii, artiștii, actorii și sportivii care și-au demonstrat talentul în ultimele zilele în orașul nostru. Mă bucur că am reușit să concretizăm acest eveniment și astfel să demonstrăm că apartenența la comunitatea reghineană poate fi și un motiv de mândrie!”, a precizat Gabriel Toncean, președintele PNL Reghin, inițiatorul proiectului Zilelor Culturale Reghinene.

Sursă foto: pagina de Facebook a Primăriei Reghin

(Redacția)