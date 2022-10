Expoziție retrospectivă în comunism, la K’ARTE

Distribuie

La Camera K’ARTE, vineri, 28 octombrie, începând cu ora 19.00, va fi deschisă publicului o expoziție a lui Andrei Pandele. Aceasta este de fapt o călătorie într-un trecut nu chiar atat de îndepărtat și poate nu chiar atât de stăin, într-o revedere a anilor ’80.

„Prin expoziția lui Andrei Pandele la Camera K’ARTE călătorim nu doar într-un sistem politic si social (și vizual) abraziv – abisul și absurdul anilor ’80 – dar și în devenirea unei relații care a început cu stângul, acum 20 de ani. Era perioada când Andrei Pandele încă nu își publicase mare parte din uriașa operă de sertar iar tinereții mele i se părea nesustenabilă moștenirea artistică a fotografilor din ultimul deceniu de comunism. Dar acea ciocnire inițială dintre generații a dus, în timp, la o serie de clarificări care au recalibrat nu doar relația noastră ci și recunoașterea internațională a autorului. Spun acum, spășit și fascinat în același timp, că nu m-am așteptat niciodată ca spațiul nostru cultural să dețină un fotograf precum s-a dovedit a fi Andrei Pandele. Evit să-l numesc „artist” dintr-o complicitate mai veche, el însuși mi-a mărturisit mai demult că „m-am considerat întotdeauna un amator. Un amator de fotografie. Niciodată nu am pretins că fac fotografie artistică. Am și oroare de acest termen”. Din diversele mărturii și interviuri pe care autorul le-a dat, înțelegem că Andrei Pandele a fost mereu preocupat de funcția documentară a fotografiei și de potențialul ei de a lăsa mărturie despre grozăviile acelor ani. Între noi fie vorba, Andrei Pandele nu este artist doar în măsura în care nici Henri Cartier-Bresson nu a fost artist, un alt „amator”, unul pe care de altfel l-a și însoțit prin București în 1975 la niște ture fotografice. Într-un fel însă are dreptate, multe din fotografiile lui nu sunt „artistice”, în sensul în care noi suntem obișnuiți în fotografia autohtonă cu acest termen, ci mai degrabă epidermice, au un efect cutanat. Nu cădem în visare privindu-le ci ne crește tensiune și ni se întoarce pielea pe dos”, povestește organizatorul în descrierea evenimentului.

Artist consacrat

Autorul lucrărilor, Andrei Pandele, este arhitect și fotograf bucureștean, care a devenit cunoscut prin proiectul fotograf formulat împotriva sistemului comunist, prin expoziția „Fotografii interzise și imagini personale”. De-a lungul timpului, fotografiile lui au fost publicate în diverse reviste importante și cunoscute, precum Photo, National Geographic, Sovetskoe Foto, Midi Olympique, Lettres de Paris, aflându-se totodată, în colecții de renume sau case de licitații, precum Sotheby’s.

„Spectre din „Epoca de Aur”, inserând și imagini inedite din Târgu Mures și din județ dar mai multe din Bucuresti, fotografiile își propun a fi, în cuvintele autorului, „mărturii ale unui trecut greu de crezut pentru cei care nu l-au trăit. Poate de aceea ele impresionează mai mult persoanele din Est, care au trăit aceste realități sau li s-a povestit așa ceva”. De aici vine probabil și atașamentul nostru pentru fotografiile lui Andrei Pandele. Ele te captează cu forța de atracție a unui thriller solicitant emoțional, de unde si referința hitchcockiană din titlu, care însă nu îți livrează o ficțiune oarecare ci viața așa cum era ea mai la est, prin sud-est”, se mai punctează în decrierea evenimentului.

Ioana MĂRGINEAN