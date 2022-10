Interviu cu prof. Briena Stoica despre performanța elevilor în competițiile de dezbateri

Distribuie

Atunci când studiezi ceea ce îți place, când întreprinzi activități care te încântă și nu simți cum fuge timpul, atunci când te dedici realizării unui vis tu, elev implicat, ești foarte aproape de succes. Mărturie stau noi rezultate obținute de elevii mureșeni, care au obținut performanțe la Campionatul național de dezbateri în limba engleză. Reușita lor s-a clădit pe angajament, emoție și valoare, dezvoltate prin participarea la Clubul de dezbateri Mindbusters. Mai multe detalii ne oferă prof. Briena Stoica, laureat Merito în 2018, instructor de dezbateri academice.

Pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs.

Sunt Briena Stoica, de 19 ani sunt profesor de limba engleză la Colegiul Național Al. Papiu Ilarian și de 8 ani instructor de dezbateri. Sunt pasionată de materia pe care o predau, și am considerat că la nivelul la care elevii stăpânesc deja limba engleză când intră în liceu, au nevoie de provocări noi și de stimulare a gândirii și așa am început să descoperim împreună, printre altele, și dezbaterile.

Ce este Clubul de dezbateri Mindbusters?

Clubul de dezbateri Mindbusters a luat ființă în 2014 și de atunci participăm la competiții anuale în limba română, dar și în limba engleză, anul trecut, de exemplu, am concurat online în Japonia și Cehia. Competițiile la nivel național sunt organizate fie de ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică), fie de Ministerul Educației ( Olimpiada Națională de Dezbateri), fie de Romanian Public Forum – o inițiativă a tânărului Teddy Ganea, stabilit cu familia în Statele Unite- care s-a întors spre tinerii din România cu un format de dezbateri academice nou pentru noi – Public Forum, în jurul căruia a strâns o comunitate consistentă de profesori și elevi.

De curând, doi elevi au obținut performanțe la Campionatul național de dezbateri in limba engleză. Unde a avut loc și în ce a constat?

În weekendul trecut am participat online la Turneul Național de dezbateri în limba engleză, în format Public Forum. Rigoarea dezbaterilor academice stabilește durata fiecărui discurs, strategia de susținere a argumentelor și de contraargumentare precum și modul de interacțiune dintre cele două echipe, care apară sau atacă o moțiune.

Cine sunt elevii mureșeni care au participat?

Din clubul de dezbateri al Colegiului au participat 6 elevi, organizați în 3 echipe : Butuc Mara – Scridon Radu Andrei, Gherasim Ilinca și Vultur Mihai, Constantin Ema Dalia și Șuța Ilinca.

Elevii de gimnaziu David Kardos și Mihai Stoica au concurat în cadrul secțiunii destinate elevilor din clasele 5-8.

Ce rezultate au obținut?

Rezultatele acestor echipe sunt remarcabile. Dalia Constantin, având în vedere experiența acumulată anul trecut, a luat asupra ei rolul de mentor al elevei de clasa a 9-a Ilinca Șuța. Ilinca ne-a făcut o mare bucurie când a mărturisit că motivul principal pentru care a ales Colegiul nostru este existența acestui clubul de dezbateri. Pasiunea ei și experiența Daliei s-au concretizat prin 5 meciuri de dezbateri câștigate și participarea la finala acestui turneu, unde au câștigat locul 2 cu un scor foarte strâns fiind așadar vice campione. O bucurie mare este să luăm 4 din 5 locuri la cei mai buni vorbitori ai turneului, Mihai Vultur fiind pe locul 1. Toate cele 3 echipe au jucat în semifinalele acestui turneu adică au avut 4 victorii până în acel punct.

Juniorii David și Mihai, elevi în clasa a 8-a ai Școlii Gimnaziale Europa, pregătiți de către mine în cadrul clubului BritSmart, au fost din nou excepționali și au câștigat locul 1 și la acest turneu. Ei au fost campioni naționali și în anul trecut. Au împărțit și locul 2 ca cei mai buni vorbitori ai turneului la secțiunea lor.

Cum vă simțiți când vedeți asemenea performanțe ale elevilor?

Premiile lor sunt încurajatoare, dar noi luăm feedbackul primit de la arbitri și ne dorim să îmbunătățim prestația noastră așa încât să fim din ce în ce mai buni și mai competitivi la concursurile care urmează în acest an școlar.

Elevii noștri au dezbătut cu diferite echipe din București, Constanța, Iași, Baia Mare pe tema Managementul adicției este mai eficient decât închisoarea în reducerea criminalității generate de consumul de droguri. (Addiction management is more effective than imprisonment in reducing drug crime) Ei pregătesc atât argumente pro cât și contra și află abia la începutul rundei de pe ce poziție vor argumenta. Este multă tensiune, multă adrenalină, multă pasiune pentru a convinge arbitrul.

Câtă muncă e în spatele unor astfel de reușite?

Pregătirea pentru aceste dezbateri cere ore întregi din timpul liber al elevilor și al meu dar progresul pe care îl fac elevii în rafinarea strategiilor de argumentare, familiarizarea cu lectura de specialitate pe diverse arii socio-economice, structurarea gândirii, experiența dobândită în discursuri publice aduc pentru ei și pentru mine o enormă satisfacție și împlinire. Fără organizatori voluntari, profesori voluntari, elevi preocupați de dezvoltarea lor personală, dezbaterile acestea nu ar avea loc.