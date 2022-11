FOTOREPORTAJ: Fundația Studium-Prospero, case de serviciu pentru tineri profesioniști

Distribuie

Cea de-a 19-a clădire din portofoliul Fundației Studium-Prospero din Târgu Mureș a fost inaugurată vineri, 4 noiembrie, în comuna Sângeorgiu de Mureș, în prezența reprezentanților mass media de limbă română.

Imobilul din Sângeorgiu de Mureș a fost construit pe o suprafață de teren de 2.000 de metri pătrați, are ca destinație locuință de serviciu și Centru logistic pentru reparații curente în gospodării și este parte a unui amplu proiect susținut financiar de Guvernul Maghiar prin Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale, Fondul Bethlen Gábor, Fundația Apáczai, UDMR și alți sponsori.

Peste 700 de familii beneficiare

Prezentarea imobilului a fost făcută de către dr. Vass Levente, preşedinte executiv al Fundaţiei Studium-Prospero și secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, care a explicat că beneficiarii programului au fost și sunt tineri aflați la început de carieră cum ar fi medici rezidenți, profesori și artiști din Transilvania care astfel sunt încurajați să profeseze acasă.

În prezent, pe harta Studium-Prospero se află localitățile Târgu Mureș (Mureș), Sângeorgiu de Mureș (Mureș), Sfântu Gheorghe (Covasna), Miercurea Ciuc (Harghita), Medișoru Mare (Harghita), Gheorgheni (Harghita), Borsec (Harghita), Satu Mare (Satu Mare) și Crasna (Sălaj), urmând ca în acest an să fie extinsă cu alte localități: Miercurea Nirajului (Mureș), Baraolt (Covasna) și Lopadea Nouă (Alba).

”În cursul lunii octombrie, am făcut calcul, am ajutat 132 de persoane în aceste locuinţe, în aceste 19 clădiri (din toată Transilvania – n.r.), iar în decurs de 24 de ani de când există Fundaţia Studium şi Fundaţia Prospero, care din 2015 sunt o fundaţie unică, Studium-Prospero, am ajutat aproximativ 700 de familii ca să nu plece din ţară, după ce tinerii şi-au terminat facultatea, ci să rămână şi să stea la dispoziţia pacienţilor”, a afirmat dr. Vass Levente.



Cămin primitor și Centru logistic

Locuința de serviciu din Sângeorgiu de Mureș dorește să ofere un cămin primitor unei familii tinere cu copii, specialiști în domeniul medical, din zona Târgu Mureșului și partea superioară a Mureșului, iar Centrul de întreținere și logistică are suprafața de 400 de metri pătrați și stă la dispoziția administrării Fundației cu ateliere de lăcătușerie – tâmplărie – zidărie, peisagistic și horticultură, precum și cu un spațiu special amenajat pentru a găzdui obiecte logistice de mari dimensiuni aparținând celor 33 de ONG-uri care își desfășoară activitatea în Centrul Studium Hub din Târgu Mureș.

”Ca şi dependinţe avem un sistem de ateliere mici – atelier de lăcătuşerie, tâmplărie, zidărie, atelier de peisagistică şi grădinărit, pentru că avem nevoie la cele 19 clădiri ale noastre construite în Transilvania, unde oferim susţinere de locuire, posibilitate de cazare pentru medici, pentru farmacişti, stomatologi şi pentru artişti, în special cei care au terminat la facultăţile din Târgu Mureş, ca să deservească pacienţii şi comunitatea lor natală, întorcându-se acasă”, a precizat preşedintele executiv al Fundaţiei Studium-Prospero.

Casele, la dispoziția comunității

Strategia în ceea ce privește locuințele de serviciu ale Fundației Studium-Prospero este ca acestea să deservească o familie doar câțiva ani, după care să fie ocupate de alte familii. Totodată, dr. Vass Levente a arătat că beneficiarii fundației sunt stabiliți de către o comisie locală, modelul indicat fiind cel din Sfântu Gheorghe, unde comisia respectivă este alcătuită dintr-un reprezentant al Consiliului Local, un reprezentant din partea Consiliului Judeţean, un reprezentant din partea Spitalului şi câţiva reprezentanţi din alte instituţii publice.

”Astfel, putem să dăm locuinţa într-o formă reînnoită, proaspătă, curăţată pentru încă o familie. În locuinţele noastre, medicii, artiştii pot să stea aproximativ 4-10 ani cel mult, după aceea trebuie să predea locuinţa pentru o altă familie. Noi considerăm că în această perioadă ei îşi pot face propria casă şi astfel în casele fundaţiei, cum este şi această casă din Sângeorgiu de Mureş, să fie nu doar la dispoziţia unei familii, ci şi la dispoziţia comunităţii”, a explicat dr. Vass Levente.



Alex TOTH