Pădure scoasă la vânzare pentru 17,4 milioane de euro de o firmă mureșeană

Distribuie

Conducerea societății CPW Silvania Natura SRL, cu sediul în satul Albeşti, comuna Albeşti, strada Calea Baraţilor nr. 14, camera 11, judeţul Mureş, având nr. de ordine în Registrul Comerţului J26/1601/23 decembrie 2016 şi Cod Unic de Înregistrare Fiscală nr. 23870830 oferă spre vânzare, la preţul de 17.400.000 de euro, un imobil – teren acoperit de pădure, situat pe raza comunelor Zagon şi Sita Buzăului din judeţul Covasna, având o suprafaţă totală de 5.666 de hectare şi 1.309 de metri pătrați, informează www.licitatiapublica.ro.

Conform sursei citate, imobilul este format din următoarele 17 loturi:

1. Lot în suprafaţa totală de 7.680.701 mp, suprafaţă măsurată 7.680.701 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24511 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24511, reprezentând pădure;

2. Lot în suprafaţa totală de 5.444.885 mp, suprafaţă măsurată 5.444.885 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24512 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24512, reprezentând pădure;

3. Lot în suprafaţa totală de 6.639.466 mp, suprafaţă măsurată 6.639.466 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24513 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24513, reprezentând pădure;

4. Lot în suprafaţa totală de 11.883.501 mp, suprafaţă măsurată 11.883.501 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24514 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24514, reprezentând pădure;

5. Lot în suprafaţa totală de 3.372.383 mp, suprafaţă măsurată 3.372.383 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24515 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24515, reprezentând pădure;

6. Lot în suprafaţa totală de 5.032.125 mp, suprafaţă măsurată 5.032.125 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24516 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24516, reprezentând pădure;

7. Lot în suprafaţa totală de 2.016.347 mp, suprafaţă măsurată 2.016.347 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24517 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24517, reprezentând pădure;

8. Lot în suprafaţa totală de 27.126 mp, suprafaţă măsurată 27.126 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24518 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24518, reprezentând pădure;

9. Lot în suprafaţa totală de 1.500 mp, suprafaţă măsurată 1.500 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24519 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24519, reprezentând pădure;

10. Lot în suprafaţa totală de 15.864 mp, suprafaţă măsurată 15.864 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24520 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24520, reprezentând pădure;

11. Lot în suprafaţa totală de 149.444 mp, suprafaţă măsurată 149.444 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24521 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24521, reprezentând pădure;

12. Lot în suprafaţa totală de 3.186.647 mp, suprafaţă măsurată 3.186.647 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24522 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24522, reprezentând pădure;

13. Lot în suprafaţa totală de 6.700 mp, suprafaţă măsurată 6.700 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24523 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24523, reprezentând pădure;

14. Lot în suprafaţa totală de 11.122.748 mp, suprafaţă măsurată 11.122.748 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24524 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24524, reprezentând pădure;

15. Lot în suprafaţa totală de 29.350 mp, suprafaţă măsurată 29.350 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 24525 a localităţii Zagon, identificată la A1 sub nr. Cadastral 24525, reprezentând pădure;

16. Lot în suprafaţa totală de 48.561 mp, suprafaţă măsurată 48.561 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 23898 a localităţii Sita Buzăului, identificată la A1 sub nr. Cadastral 23898, reprezentând pădure;

17. Lot în suprafaţa totală de 3.961 mp, suprafaţă măsurată 3.961 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 23897 a localităţii Sita Buzăului, identificată la A1 sub nr. Cadastral 23897, reprezentând pădure;

”Persoanele interesate şi care au calitatea de preemptor sunt obligate conform articolului 45, alineatul 8 din Codul Silvic să depună intenţia de cumpărare a terenului la sediul primăriei, în termen de 30 de zile de la data afişării prezentei ofertei de vânzare”, informează aceeași sursă.

Potrivit portalului www.listafirme.ro, CPW Silvania Natura SRL Albești s-a înființat în data de 13 mai 2008, are ca obiect de activitate ”Silvicultura și alte activități forestiere”, este deținută de WB Beteiligungs GMBH din Germania (100%) și are doi administratori: Karl Martin Schuster din România și Kurt Otrin din Austria.

La finalul exercițiului financiar 2021, firma a raportat afaceri de 15.562 de lei, pierdere netă de 11.639.974 de lei, datorii de 257.447.881 de lei și 5 angajați.

(Redacția)