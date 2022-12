Ceremonie de 1 Decembrie, la Grupul statuar din Luduș

Distribuie

Pentru al cincilea an consecutiv, ceremonia organizată la Luduș pentru omagierea Zilei Naționale a României s-a desfășurat în Piața Unirii, locul în care sunt evocați cinci dintre eroii neamului românesc care au avut contribuții însemnate „pentru împlinirea dezideratului fundamental al desăvârșirii statului național” (român), după cum scriau Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu.

După încheierea Primului Război Mondial, curentul favorabil Unirii, intern și internațional, au creat premisele înfăptuirii actului istoric de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, act care a consfințit desăvârșirea statului național român, un vis al multor generații devenit, în sfârșit realitate. Visul românilor era prevăzut în primul punct al Hotărârii de la Alba Iulia: „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie) 1918, decretează unirea acestor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România….”.

Cinci pentru istorie

Atunci, în anul 1918, vestea despre Marea Unire a ajuns în actuala Piață a Unirii din Luduș adusă de participanții la momentul istoric de la Alba Iulia și a produs o bucurie multă așteptată de români rămânând peste ani un simbol al revenirii provinciilor românești la unitatea pe care o avem astăzi. Acest moment este onorat de administrația publică locală prin ridicarea unui complex statuar alcătuit din cinci busturi turnate în bronzul veșniciei: Mihai Viteazul, Regele Ferdinand I, Regina Maria, Ion I. C. Brăteanu și Iuliu Maniu.

Joi, 1 decembrie 2022, Piața Unirii a fost din nou locul de adunare în zi de sărbătoare al românilor din Luduș veniți pentru Ziua Națională a României. Mai întâi a fost adusă cinstire Imnului Național a României, după care preoții ortodocși Lucian Voșloban, Constantin Savu, Viorel Ormenișan, Valer Moldovan, Ioan Florea și Lucian Bucea au oficiat serviciul religios la care a asistat și preotul greco-catolic Sorin Valer Russu. Despre semnificația istorică a momentului 1 decembrie 1918 a vorbit viceprimarul orașului, Kis Istvan. Momentul artistic al evenimentului a fost asigurat de Dorin Grama printr-un recitlal poetic și de îndrăgita interpretă a cântecului popular Ionela Moruțan.

Alături de cetățenii orașului, prea puțini pentru o asemenea sărbătoare, au fost prezenți col. (r) Sever Popovici, col. (r) Ioan Rusu, col. (r) Valerie Cecălăcean și plt. mj. (r) Ioan Rusu, consilieri locali și conducători ai unor instituții din oraș.

Au depus coroane de flori cu tricolor reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local, Asociația Națională a Veteranilor de Război, MAI, Instituțiile de Învățământ din oraș, Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu”, Serviciul Fiscal, CRRN Luduș, Aquaserv Luduș, Unirea SCM Luduș și formațiunile politice PSD, UDMR, PNL, PMP, USR și PRM.

La finalul ceremoniei organizate la Grupul statuar din Piața Unirii, participanții au păstrat un moment de reculegere pentru cinstirea memoriei înaintașilor care au contribuit la unirea românilor din cele trei provincii istorice.

Ioan A. BORGOVAN