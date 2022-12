Zilele UMFST 2022. 20 de ani de educație și evoluție, la Facultatea de Economie și Drept

Distribuie

În cadrul Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, care se desfășoară pe parcursul săptămânii 5-9 decembrie, ziua de luni, 5 decembrie, a fost dedicată, printre altele, aniversării de 20 de ani a Facultății de Economie și Drept (FED). Astfel, momente importante au fost marcate într-o întâlnire la care au luat parte cei ce au contribuit la punerea temeliei, dar și la adăugarea unei cărămizi solide atunci când a fost cazul, pentru a păstra prestigiul și continua dezvoltarea acestei facultăți.

Recunoștință tuturor celor ce au contribuit!

Pentru început, conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, prorector al UMFST, a prezentat mesajul rectorului, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: „Se mai adaugă o pagină la cartea de istorie a universității noastre, vizând trei domenii importante pentru sistemul de învățământ și pentru societatea noastră: economie, științe administrative și drept. Facultatea de Economie și Drept, în prezent poate fi considerată un laborator de idei inovative, de inițiative concretizate în numeroase activități organizate, proiecte naționale și internaționale câștigate, în parteneriate consolidate. Deși cunosc mai îndeaproape istoria acestei facultăți din ultimii 4 ani, apreciez că are cadența necesară pentru a se adapta noului și pentru a se dezvolta datorită unui colectiv de cadre didactice dedicate. Prin urmare, recunoștința mea se îndreaptă atât către cadrele didactice care au pus bazele învățământului economic, administrativ și juridic mureșean, cât și către cele care, în cei 20 de ani, au realizat o construcție remarcabilă, solidă, cu deschidere națională și internațională, reprezentând astăzi o componentă importantă a universității. Pornind în 2002 de la trei programe de studii de licență și unul de masterat, a ajuns în 2022 la șase programe de licență, nouă programe de masterat și pregătește înființarea primelor școli doctorale. Succesul unei facultăți se măsoară prin reușita absolvenților săi. Din evidențele noastre rezultă că sunt mulți dintre ei care s-au realizat profesional… Îmi exprim convingerea că cei care se vor alătura conducerii facultății vor avea forța să dezvolte structura actuală pentru a o adapta lumii în continuă schimbare”.

În continuare, decanul Facultății de Economie și Drept, conf. univ. dr. Daniel Ștefan, și-a prezentat, cu emoție, câteva gânduri în fața celor prezenți.

„Istoria mea personală în această facultate începe tot acum 20 de ani, pentru că în luna martie 2002 deveneam preparator în cadrul Facultății de Științe și Litere, al cărui decan era domnul profesor Călin Enăchescu la momentul respectiv. Azi marcăm trecerea spre noua facultate pe care o sărbătorim astăzi. Scurgerea acestor 20 de ani de la constituirea ca entitate în cadrul Universității „Petru Maior” la momentul respectiv, a Facultății de Științe Economice și Administrative, denumită astăzi Facultatea de Economie și Drept, reprezintă un moment aniversar, căruia începem să-i oferim importanța meritată și să marcăm totodată demararea unui am în care noi vom sărbători, pentru că, precum Făt-Frumos creștem într-un an cât alții în 10. În mai, anul viitor vom celebra de fapt 30 de ani de învățământ superior economic și 20 de învățământ superior juridic”, a punctat decanul Facultății de Economie și Drept, care a prezentat apoi cronologic întâmplări însemnate și personalități importante ale acesteia și să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la acest demers.

În cele ce au urmat, tot decanul Facultății de Economie și Drept, conf. univ. dr. Daniel Ștefan, a dat glas unor cuvinte scrise pentru însemnătatea acestei zile, de către oameni prețioși ce și-au făcut simțită prezența de-a lungul timpului, în cadrul facultății. Astfel, a prezentat publicului mesajul fostului rector al Universității „Petru Maior”, prof. univ. dr. Vasile Boloș, și al fostului decan al FED, prof. univ. dr. Lazăr Cistelecan.

Lecții de istorie și amintiri

A urmat apoi alocuțiunea susținută de către prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, inițator al programului Managementul Afacerilor, fost rector și prorector al Universității „Petru Maior” și fost decan al FED.

„Această reuniune nu face altceva decât să certifice faptul că după 20 de ani, menținem sus flacăra educațională în domeniul economic și juridic. Îmi aduc aminte fiecare moment din crearea acestei facultăți… Sigur că începutul a fost greu. Ați făcut cu mine aproape în fiecare an câte două discipline. Și nu cred că m-am făcut de râs pentru că niciodată n-am venit cu foile să le citesc și în esență, această școală de științe economice pe care am parcurs-o cu voi, m-a format și pe mine…Orice organizație poate avansa în continuare, doar dacă oamenii care o formează sunt într-adevâr capabili. Eu sunt mândru de dumneavoastră și vă doresc ca valorile pe care le-ați câștigat în acești ani să le mențineți în continuare”, a spus prof. univ. dr. ing. Liviu Marian.

Pentru a marca împreună cele două componente forte ale acestei facultăți, învățământul economic și cel juridic, a luat cuvântul prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop, fost șef de Departamentului de Drept: „Momentul acesta de bucurie care îmbracă verticalitatea acestui succes a avut de fapt momente foarte grele. Dar eu mereu am spus că dușmanii au fost cei care m-au format. Dar până la urmă, amestecate la un loc, se arată la suprafață fapta cea bună. Recunoștința este o floare rară. Atât de rară încât e pe cale de dispariție. Dar mă bucur că astăzi găsim un moment de recunoștință… Mereu spun că întotdeauna când se întâmplă ceva bine sau se întâmplă ceva rau, caută prima dată cauza în tine. Aș vrea să trecem de la gândurile și dorințele noastre mai mercantile la cele de a face ceva și de a face lucruri bune, care se văd, așa cum se văd și aici”.

„Fără iubire, fără oameni, nimic nu va exista”

După lecția de istorie pe care a susținut-o, printre altele, avocatul Ioan Sabău Pop, un scurt cuvânt a adresat și prof. univ. dr. Szabo Zsuzsanna, fost decan al FED, care a gestionat cea mai lungă perioadă de timp această facultate: „Este important să vorbim despre istoria facultății pentru că s-au întâmplat multe. În toți anii în care am avut multe întâmplări și provocările erau diferite pe vremea respectivă. Trebuie să mulțumesc echipei, prodecanilor cu care am lucrat și cu ajutorul cărora am reușit și noi să aducem câteva realizări acestei facultăți”.

Avocatul Lucian Chiriac, fost prodecan al FED, a adresat, de asemenea, câteva cuvinte: „Îi văd în sală pe foarte mulți studenți de ai mei, cărora le spun că-i iubesc și încă am fotografiile cu ei. Tot ceea ce s-a petrecut, s-a petrecut într-un decurs de 20 de ani, dar și mai bine. Nu ne rămâne decât să continuăm, dumneavoastră mai mult, noi mai puțin. Dar totuși trebuie să înțelegem un singur lucru: că fără iubire, fără oameni, nimic nu va exista. Împreună să reușim să facem cu mult mai bine decât ceea ce reușim să facem în prezent. Eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine”.

Cuvântul de final i-a revenit conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, prorector al UMFST: „Atunci când noi ne-am hotărât să restrângem denumirea facultății, pentru că ridica de multe ori probleme la pronunțare, ne-am trezit într-o altă universitate, cu o denumire și mai lungă, dar care ne-a deschis noi oportunități, care ne-a permis să ne dezvoltăm. Această integrare în noua universitate cred că toți cei din sală o pot evalua și o consideră benefică”.

Evenimentul a luat sfârșit cu acordarea unor diplome de mulțumire și recunoștință celor care și-au pus amprenta în evoluția facultății.

Ioana MĂRGINEAN