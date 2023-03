Teren de fotbal nou la Pogăceaua

Distribuie

Primăria comunei Pogăceaua și-a ținut promisiunea, aceea de a rezolva problema terenului de fotbal din comună, fapt pentru care echipa locală de fotbal, ASF Pogăceaua, care evoluează în Liga a IVa, va putea să-și desfășoare meciurile de acasă pe terenul propriu.

„Cu bucurie vă anunțăm faptul că așteptarea a luat sfârșit! După o lungă perioadă de timp, echipa noastră de fotbal, își va disputa meciurile pe terenul din Pogăceaua. Pe această cale, aducem mulțumiri Primăriei și Consiului Local Pogăceaua pentru munca și sprijinul acordat în îndeplinirea acestui obiectiv și deopotrivă echipei Top Gaz care si-a manifestat ajutorul pentru amenajare, astfel încât să obținem omologarea terenui! Nu ne rămâne decât să susținem echipa ASF Pogăceaua, să ne adunăm în număr cât mai mare la teren și să dovedim că suntem cei mai buni!”, au precizat reprezentanții ASF Pogăceaua.

Terenul de fotbal proaspăt omologat pentru Liga a IV-a, cu vestiare noi, va fi inaugurat sâmbătă, 25 martie, ora 15.00, cu prilejul partidei ASF Pogăceaua – AS Câmpie Râciu, meci din cadrul Cupei României. Primul meci în campionat pe noul teren va avea loc în data de 8 aprilie în compania celor de la AS Real Valea Largă. În clasament, după 14 etape disputate, ASF Pogăceaua ocupă locul 3 cu 33 de puncte, în urma celor de la AS Farel Roteni (35 puncte) și ACS Viitorul Jabenița (34 puncte).

Alin ZAHARIE