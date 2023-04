Două cărţi apărute la Târgu Mureş vor fi lansate la Centrul Cultural Româno-German “Dumitru Dorin Prunariu” din Nürnberg

Distribuie

Jurnalista Dorina Matiş şi autoarea Rodiana Józsa vor lansa, cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii, două volume excepţionale la Nürnberg, în Germania.

Evenimentul va avea loc în data de 22 aprilie 2023, de la ora 17,00, la Centrul Cultural Româno-German “Dumitru Dorin Prunariu”, fiind organizat de Asociația „Dacia” e.V. din Nürnberg (Germania) Este vorba de două volume de succes apărute în România: “Îngerul meu, Gabriel – Ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri”, scrisă de jurnalista Maria-Dorina Matiş, şi “Zi de zi, tot mai puternic”, scrisă de Rodiana Józsa.

Volumele celor două autoare târgumureşene, Maria-Dorina Matiş şi Rodiana Józsa, au fost lansate în anul 2022 şi au o mare trecere în rândul publicului, fiind cărţi de dezoltare personală.

Jurnalista Maria-Dorina Matiş are 51 de ani, este cunoscută sub semnătura Dorina Matiş, are o experienţă de 30 de ani în domeniu, este corespondent special AGERPRES din anul 2003. Cartea „Îngerul meu, Gabriel” este un ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi are la bază experienţa sa de hipnoterapeut, începând cu anul 2017, când a obţinut certificarea în Hipnoză şi Hipnoterapie din partea Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului, este Maestru Reiki, Maestru în Vindecarea cu Îngeri şi practicant Karuna Reiki gradul I şi II.

Autoarea cărţii „Zi de zi, tot mai puternic”, Rodiana Józsa, are 33 de ani, s-a născut la Braşov, este medic rezident la Târgu Mureş în specializarea medicină fizică şi de reabilitare. Rodiana este specializată în masaj, în Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului, fiind certificată şi ca practicant Reiki Usui gradul II.

De asemenea, Rodiana este o iubitoare a sportului, a făcut volei de performanţă şi Kendo (scrimă japoneză) timp de 15 ani, perioadă în care a participat la campionate naţionale, europene şi mondiale ca membră a lotului naţional de senioare, în anul 2015 obţinând titlul de campioană naţională şi titlul de vicecampioană balcanică.

La evenimentul de la Nürnberg ar fi trebuit să participe şi scriitoarea Liliana Moldovan din Târgu Mureş, cu o carte de nuvele recent apărută, „Cuvinte cu parfum de scorţişoară”, însă ea nu va putea face deplasarea în Germania din cauza unor probleme de natură personală.

Sanda VIŢELAR