Pariuri individuale sau bilete cu mai multe selecții? Care sunt diferențele

Unul dintre primele lucruri pe care le învață un parior este că există două tipuri principale de bilete: individuale (cu o singură selecție) și de tip acumulator (cu mai multe selecții).

Pariurile individuale sunt cele plasate pe un singur pronostic. Jucătorul intră în meniul meciului, dă click pe cota asociată selecției dorite (cum ar fi victoria uneia dintre echipe, sau „total goluri peste 2.5), apoi completează miza în biletul virtual și înregistrează pariul. Câștigul va fi egal cu produsul dintre cotă și miză, iar profitul este câștigul minus miză.

Pentru a plasat un bilet multiplu, pariorul dă mai întâi click pe toate selecțiile dorite, apoi completează miza și îl înregistrează. Câștigul este produsul dintre miză și cota finală (care, la rândul ei, este produsul dintre cotele tuturor selecțiilor). Până nu demult, se puteau pune pe bilet doar selecții din partide diferite. Acum, cele mai multe agenții permit combinarea mai multor piețe din același eveniment sportiv.

Un alt semn al progresului industriei pariurilor sportive este numărul mare de opțiuni de pariere pentru competițiile populare. De exemplu, un meci din campionatul României are peste 900 de pariuri disponibile pe această platformă: https://mrbit.ro/ro/betting.

Neprevăzutul este „la putere” în biletele cu multe selecții

Dincolo de mecanismul plasării, între biletele individuale și cele cu mai multe selecții există o diferență importantă la nivelul șanselor de câștig. Pariorii profesioniști joacă numai bilete cu o singură selecție, deoarece acestea le permit să fie pe plus pe termen lung bazându-se pe cunoștințele despre sport și pe algoritmul care returnează șansele de câștig pentru fiecare selecție. În orice partidă se poate întâmpla ceva neprevăzut, care să dea peste cap concluziile trase în urma analizării evenimentului. De exemplu, se poate accidenta un jucător important, sau echipa favorită poate rămâne în inferioritate numerică.

Totuși, neprevăzutul nu apare chiar în fiecare joc. Să spunem că în 2 din 10 întâlniri se întâmplă ceea ce pariorii amatori numesc „ghinion”. Doi pariori au același buget de 100 de lei. Unul plasează 10 bilete single cu cota 1.50 și miza 10 lei fiecare, iar al doilea pune toate selecțiile pe un singur bilet, cu cota 100.

Așa cum am spus, două pronosticuri nu ies, deci biletul acumulator este pierdut din start. În schimb, cel care joacă pariuri individuale pierde 20 de lei, însă are un profit de 40 de lei din celelalte opt bilete. Așadar, în total este pe plus cu 20 de lei.

Studiu de caz: „Easy Money” vs bilet acumulator

Cota unui bilet indică probabilitatea de câștig numai dacă pe acel bilet este o singură selecție. În cazul în care sunt mai multe pronosticuri, cota finală este „mincinoasă”. Riscul este cu mult mai mare decât „spune” ea.

Cine pune mai multe selecții pe bilet își asumă un număr de rezultate consecutive ghicite. Este ca și cum ar juca strategia Easy Money, care este nerecomandată, pentru că „ulciorul nu merge de multe ori la apă”. Să presupunem că un parior mizează 10 lei pe un bilet cu 5 selecții, fiecare având cota 2.00. El se va gândi că merită riscul, pentru că oricum nu ar pierde cine știe ce sumă.

Dacă el ar juca individual pe Easy Money, ar exista următorul grafic:

Pariul 1 – miză 10 lei x 2.00, câștig 20 de lei

Pariul 2 – miză 20 de lei x 2.00, câștig 40 de lei

Pasul 3 – miză 40 de lei x 2.00, câștig 80 de lei

Pasul 4 – miză 80 de lei x 2.00, câștig 160 de lei

Pasul 5 – miză 160 de lei x 2.00, câștig 320 de lei, adică exact același pe care l-ar obține dacă ar pune toate selecțiile pe un singur bilet.

Diferența este că, plasând bilete individuale, pariorul se poate opri la pasul 3 sau 4, obținând un profit frumos. Să spunem că este inspirat și se oprește la pasul 4, iar meciul cu numărul 5 nu iese. Dacă ultimul pronostic de pe bilet este necâștigător, atunci banii plasați pe „acumulator” sunt pierduți. Pariorul nu mai are niciun control după ce a înregistrat biletul.

Rezumând, aceasta este principala diferență între biletele cu o singură selecție și cele care cuprind mai multe pronosticuri: prin pariuri single, jucătorul stă într-o măsură mai mică la mâna hazardului.